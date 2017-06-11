Воскресный выпуск (фото, видео и тексты без политики)

Bear causes panic by invading closed nuclear submarine port of Vilyuchinsk

Медведь устроил переполох в городе подводников - Вилючинске

By The Siberian Times reporter 06 June 2017





Никаких сообщений о пострадавших среди людей не поступало. Picture: The Siberian Times

Жители Вилючинска сняли на видео медведя прогуливавшегося по улицам закрытого для иностранцев города-порта.

Сотрудник МЧС слышит крики местных жителей: «Медведь! Прячьтесь! Убегайте!»

Медведя видели перебегающим двор позади магазина.

Город Вилючинск - ранее известный под названием Советский, а позже, в годы Холодной войны, Петропавловск-Камчатский-50 - это знаменитая база атомных подводных лодок на крайнем востоке России - на полуострове Камчатка.

Но также, что может быть гораздо более интересным для медведя шествующего по тротуару, это крупный рыболовецкий порт.













Медведь вызвал переполох в закрытом городе-порте Вилючинске Pictures: The Siberian Times

Во многих регионах России, медведей часто можно видеть заходящими в населенные пункты. Это рассматривается как признак того, что их продовольственная база сократилась по сравнению с предыдущими годами.

Сотрудник камчатского МЧС сказал: «Медведь зашел в Вилючинск. Полиция и сотрудники МЧС совместно пытаются выдворить животное за пределы города. Никаких сообщений о пострадавших среди людей не поступало»





Медведи водятся не только в России, вот ещё несколько интересных видео о них

Ontario Big Bear

Большой медведь, Онтарио





Funny Video - Bear Trampoline - Must See



Охота на медведя с помощью батута





Grizzly Mother Bear Chases Down Elk

Мамаша гризли преследует косулю





Battle Of The Giant Alaskan Grizzlies

Битва двух больших аляскинских гризли





The world's largest polar bear fighting to the death

Смертельная схватка белых медведей





Bear Raids garbage can, South Porcupine Ontario, June 5th, 2017

Медведь шарится по мусорнику, Онтарио













Kiev turned the “Victory” in a luxury car. Photo

Фото-эссе: киевлянин превратил “Победу” в роскошный лимузин

09.06.2017

Это просто невероятно.

Нет никаких сомнений в том, что ГАЗ М-20 «Победа» - один из культовых автомобилей советского автопрома. Он появился в середине прошлого века, и оригинальные машины уже почти никто никогда не видел на дорогах. В наши дни, ностальгирующие умельцы используя современные технологии воссоздают эти ретро машины, которые вызывают совершенно особые непередаваемые эмоции





70 лет назад начался этап крупномасштабного производства первого послевоенного советского автомобиля ГАЗ М-20 «Победа». В течение следующего десятилетия было выпущено много тысяч машин. Автомобиль отличался передовым дизайном, опережавшим многие другие марки. Автомобиль хорошо продавался и пользовался большим спросом за рубежом. В 1958 году выпуск “Победы” был прекращен, но единичные экземпляры еще долго ездили по дорогам страны.





Киевлянину Игорю всегда нравился стиль «Победы», но не комфорт и динамика 70-летней машины. И он решил создать свою собственную версию известного автомобиля, модернизировать его, сохранив при этом черты узнаваемые в новом обличье.

За основу автомобиля был взят седан Toyota Mark II, который дал большую часть кузова и подвески, 2,5-литровый 6-цилиндровый двигатель мощностью 200 л.с. и автоматическую коробку передач. А в средней части автомобиля, крыша и стекла были заимствованы из спортивных автомобилей Mazda RX-8.

Основная трудность в создании «Победы»-купе была в изготовлении уникального кузова автомобиля. Он сделан вручную. От «Победы» этот ГАЗ MARK «Победа-II, RX-8» получил заднее стекло и часть передних крыльев с фарами.

Внутри автомобиль выглядит не хуже чем снаружи. Там установлены элементы интерьера от Mazda RX-8 и Nissan 350Z. Сиденья и диван покрыты белой немецкой кожей. В центре рулевого колеса и на подголовниках тиснением сделаны изображения советского ордена «Победа».

Есть в машине и недостатки. Так, сев в первый раз за руль, автор проекта понял, что в зеркало заднего вида не видно ничего, кроме крыш автобусов и внедорожников. Он установил сзади камеру с выводом изображения на экран монитора на зеркале в салоне.

ГАЗ МАРК «Победа-II RX-8» производит большое впечатление, особенно в белом цвете, который подчеркивает контуры кузова. Где бы он не появился, всегда находятся желающие сфотографировать уникальный автомобиль. Машина, созданная в Киеве, побывала во Франции, а теперь, вместе со своим новым счастливым владельцем находится в России.









Ну и типа - проблемы цивилизованной Европы:





Какая связь между песнями группы АВВА и пуканием в школьном туалете? Самая прямая





Может включить песню “Water-loo” группы АББА...? Photo: Fredrik Sandberg/TT





The Local 9 June 2017

Шведские подростки очень боятся издавать неприличные звуки при использовании школьного туалета.

Так считает политик из маленького шведского городка Tingsryd.

Поэтому, она предложила [городскому] совету включать музыку в туалетах школ муниципалитета, утверждая, что некоторые школьники так смущаются, что отказываются отвечать на зов природы в течение всего дня.

«Я говорю не только о том чтобы “сходить по-большому”, но многие из них также не делают “по-маленькому”» сказала член совета от Центристской партии Сесилия Като порталу The Local.

«Я работала в сфере образования в течение многих лет, и знаю через студентов, что эта проблема имеет место, прежде всего, в младших и старших классах средней школы.»

«Я сама испытывала подобное когда была школьницей, и теперь в разговорах со многими людьми я слышала от них подтверждения, что с ними было то же самое. Это не та тема, о которой вы можете открыто ...»

Общественный телевещатель компания SVT обратилась к подросткам в Tingsryd и они подтвердили что не ходят в туалет в школе.

«Было бы неловко, если бы это было слышно снаружи,» сказала одна из школьниц и добавила, что она предпочла бы, чтобы музыка перекрывала бы звук... ну, вы понимаете.

Като предложила решение базирующееся на том как это сделано в недавно построенной городской музыкальной школе, где во всех туалетах звучит музыка.Теперь, прежде чем её предложение будет воплощено в жизнь, оно должно быть проголосовано местными властями.

«Конечно же, музыка не будет звучать во всех туалетах, но я думаю, что это и есть высокая степень зрелости [общества] когда большинство людей будут способны справляться с подобными вещами в будущем» сказала она.

«Старшие классы - это чувствительный период в жизни, и когда вы станете старше, я думаю, что вы можете делать и “по-большому” и “по-маленькому” в туалетах где не заглушаются соответствующие звуки».

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