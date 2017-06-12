Как отмечали выпускной в борющейся против русификации польской школе в Гродно

ФОТО: TUT.BY

Выпускной начался со службы в костеле, затем выпускники танцевали полонез.









Гродненская школа № 36 отличается от других тем, что обучение здесь идет на польском языке, хоть школьную программу дети изучают белорусскую. А еще здесь есть свои традиции, сложившиеся за 20 лет работы. Tut.by побывал на выпускном балу в необычной школе.

Напомним, что гродненская школа № 36 столкнулась с попытками властей перевести польскоязычную школу на русский язык обучения.

ФОТО: TUT.BY

Выпускной начинается с совместной торжественной службы в костеле, который расположен рядом со школой. И уже оттуда выпускники, красивые и нарядные, приходят в свою альма-матер.

ФОТО: TUT.BY

Выпускной — это всегда волнительно, торжественно и трогательно. В длинных школьных коридорах суета. Идут последние приготовления перед концертом. Все, как и в других школах, только в разговорах перемежаются польские, русские и белорусские слова. Это никого не удивляет. Дети здесь с первого класса изучают польский. Уроки математики у первоклашек тоже проходят на этом языке, а в дальнейшем на нем преподают и другие предметы — физику, химию, биологию.

ФОТО: TUT.BY

При этом здесь обязательно изучение государственных языков. В расписании есть и русский, и белорусский. Например, историю Беларуси, раздел «Мая Радзiма — Беларусь» предмет «Человек и мир» в 4 классе школьники проходят на белорусском языке, раздел «География Беларуси» в 10 классе — на русском.

ФОТО: TUT.BY

Выпускной в этой школе называется bal pomaturalny. Matura (матура) — экзамены. То есть бал после экзаменов. Есть в школе и другая, типично польская (и чешская) традиция — проводить стодневку (Studniówka, Bal Studniówkowy). Это еще один выпускной бал (przedmaturalny), который проходит примерно за сто дней до начала экзаменов, обычно в январе или феврале. Но он уже позади.

ФОТО: TUT.BY

В этом году в школе 24 выпускника. К концерту 11 «А» подготовился основательно: разучили сценки, песни, танцы, долго репетировали и запоминали нужные па. Выпускники проверяют декорации, обсуждают детали. Среди гостей — вице-консул Республики Польша в Гродно Якуб Бляткевич и представитель Союза поляков в Беларуси Казимир Знайдинский.

ФОТО: TUT.BY

Традиционно концерт начинается с полонеза. Танцуют не только выпускники, но и учителя. Дети, выходя на сцену, глазами ищут близких, смущенно улыбаются, но спины держат ровно и стараются не подавать вида, что ужасно волнуются.

ФОТО: TUT.BY

Помимо простого вручения аттестатов зрелости, выпускникам, а здесь их называют absolwenci, вручают специальные награды «Золотой глобус». Номинаций множество — от «Похитителя женских сердец» до «Спящей красавицы».

ФОТО: TUT.BY

Вся программа концерта — преимущественно на польском, но учителя поздравляют выпускников и на русском, и на белорусском, неизменно начиная свою речь так: «Kochani absolwenci…»

Среди выпускников школы — белорусский музыкант Петр Клюев, баскетболист «Гродно 93» Павел Карасевич, священник Ежи Мартинович, многократная чемпионка Беларуси и Европы по таэквандо, тренер Милена Кудрицкая.

Директор говорит, что в школе стараются прививать уважение и к белорусской, и к польской культуре.

ФОТО: TUT.BY

ФОТО: TUT.BY

Сами медалисты скромно стоят в сторонке. Анита, Антон и Валерий делятся своими планами: стать профессионалами, добиться успеха. Парни хотят быть программистами, девушка — логистом. Обычно дети из этой школы выбирают как белорусские, так и польские вузы.

ФОТО: TUT.BY

Сегодняшние выпускники говорят, что польский язык — это хорошее подспорье в жизни, и так как многие из этнически польских семей, то обучение в этой школе позволяет поддерживать связь со своей малой родиной.

ФОТО: TUT.BY

11 «А» — класс дружный. Видно, как трогательно они поддерживают друг друга во время выступлений, как обнимаются после концерта и еще долго не могут отпустить друг друга. А потом все вместе, перескакивая через ступеньки на лестнице, несутся на дискотеку, выходят во двор, провожая родителей, а через несколько часов идут встречать свой первый взрослый рассвет.

ФОТО: TUT.BY

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