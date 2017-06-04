Как молодые японцы сгорают на работе

Мичио Нисигаки потеряла сына из-за кароси



В Японии очень долгий рабочий день, и многие молодые японцы буквально сгорают на работе. В обществе раздаются призывы к правительству, чтобы оно занялось этой проблемой, но готово ли оно поступиться интересами бизнеса?

Мичио Нишигаки не могла нарадоваться на своего единственного сына Наойю, когда он сразу по окончании института получил работу в крупной японской телекоммуникационной компании.

Ему нравились компьютеры, и он не хотел упускать такую возможность, тем более что найти работу выпускнику вуза в Японии не так-то просто.





В Японии самая большая среди развитых стран мира продолжительность рабочего дня



Однако спустя два года проявились первые признаки того, что что-то с ним не так.

"Он мне говорил, что очень занят, но все с ним в порядке. Потом он приехал домой на похороны моего отца, и буквально не мог встать с кровати. Он сказал: "Я не могу встать, дай мне немного поспать. Извини, мам, но мне нужно поспать", - рассказывает Мичио.

Уже после она узнала от коллег сына, что он работал чуть ли не круглыми сутками.

"Он обычно работал, чтобы успеть на последний поезд, но если не попадал на него, то спал за рабочим столом, - говорит она. - Однажды ему пришлось проработать [после дневной смены] всю ночь и еще целый следующий день до 10 вечера, так что всего получилось 37 часов".

Два года спустя Наойя умер в возрасте 27 лет от медикаментозной передозировки. По официальной версии он умер от "кароси" - так в Японии называется смерть от переутомления в результате переработки.





Президент Dentsu Тадаси Исии (в центре) ушел со своего поста спустя год, после гибели 24-летней Матцури Такахаси



Бессонные часы, дни и месяцы

В Японии существует традиция длинного рабочего дня, и это отнюдь не новый феномен. Впервые он был отмечен в 1960-х годах, однако несколько недавних весьма нашумевших случаев снова привлекли внимание общества к кароси.

Один из них произошел в Рождество 2015 года, когда работавшая в японском рекламном агентстве Dentsu 24-летняя Матцури Такахаси выпрыгнула из окна и разбилась насмерть.

Впоследствии выяснилось, что в предыдущий месяц она практически не спала, отработав сверхурочно более 100 часов.

Как говорит Макото Ивахаси, ничего необычного в этом нет, особенно для тех, кто только поступил в какую-либо компанию.

Сам Макото работает в Posse - организации, которая управляет "горячей линией" для молодых сотрудников. Он говорит, что большая часть звонков - это как раз жалобы на очень долгие рабочие часы.

"Это грустно, потому что молодые сотрудники думают, что другого выхода у них нет: если не уволишься, то придется работать 100 часов, а если уволишься, то жить будет не на что", - поясняет он.

К тому же в последние годы ухудшилась ситуация с охраной труда и гарантией занятости.

"Кароси существовало в 1960-70-е, но большая разница заключается в том, что если тогда люди должны были работать долгий рабочий день, но при этом хотя бы имели гарантию пожизненного сохранения рабочего места. Сейчас это не так", - говорит он.





Работать сверхурочно - норма в японских компаниях



Работать, работать, работать…

По официальной статистике, каждый год происходит несколько сотен случаев кароси, когда к смерти приводят преждевременные инфаркты, инсульты или же самоубийства, вызванные переутомлением на работе. Однако активисты утверждают, что цифра намного выше.

По данным недавно проведенного опроса, почти 25% всех японских компаний имеют работников, которые ежемесячно проводят на работе более 80 сверхурочных часов, зачастую без дополнительной оплаты. А у 12% компаний сотрудники вырабатывают более 100 часов сверхурочных в месяц.

Эти цифры очень важны, поскольку 80 сверхурочных часов в месяц считается порогом, за которым шансы умереть возрастают.

Сейчас на японские власти оказывается давление с требованием урегулировать эту сферу, однако трудность заключается в том, чтобы сломить давнюю трудовую этику, не позволяющую уйти домой раньше коллег или начальника.

В начале года правительство ввело так называемые "премиальные пятницы", чтобы фирмы и компании отпускали своих сотрудников пораньше, в 3 часа дня, в последнюю пятницу месяца.

Они также поощряют работающих японцев брать больше отпускных дней.

По кодексу, работникам полагается 20 отпускных дней в году, однако пока около 35% работающих японцев не берут ни одного.

Хитоси Уэно полагает, что речь идет не только о том, чтобы сократить рабочие часы



Уходя, гасите свет!

В офисе местных органов управления в Тосиме - городе, входящем в Токийский столичный округ - администрация решила просто гасить в 7 часов вечера свет в офисе, чтобы сотрудники шли домой.

"Мы решили сделать что-то ощутимое, - поясняет менеджер Хитоси Уэно. - Речь идет не только о том, чтобы сократить рабочие часы. Мы хотим, чтобы сотрудники лучше и эффективнее работали, чтобы каждый мог найти свободное время и хорошо отдохнуть. Мы хотим полностью поменять рабочий распорядок".

Уделить внимание эффективности труда, без сомнения, важно, поскольку, несмотря на то, что в Японии самый длинный рабочий день, по производительности труда она отстает от остальных экономически развитых держав, входящих в Большую семерку.

Однако активисты называют это полумерами.

Власти в этом году предложили ограничить продолжительность сверхурочного времени 60 часами в месяц, однако компании смогут увеличить его до 100 часов в "напряженные периоды" - а это уже за чертой, после которой наступает кароси.

Критики утверждают, что правительство ставит интересы бизнеса и экономического развития выше благополучия своих работников.

"Японцы доверяют правительству, однако оно их предает", - говорит ученый Кодзи Мориока, на протяжении 30 лет изучающий проблему кароси.

Между тем молодые японцы продолжают сгорать на работе, а группы поддержки потерявших близких пополняются новыми членами.

Мичио Нишигаки, потерявшая своего сына Наойю, говорит, что ее страна убивает тех самых людей, которых она должна была бы пестовать.

"Компаниям важна только прибыль, и как можно быстрее. Нельзя сказать, что мой сын и другие молодые сотрудники ненавидят работу. Они многое могут и они хотят там оставаться, - говорит эта женщина. - Дайте им возможность работать нормальный рабочий день, чтобы не было угрозы здоровью, и страна только выиграет".





Активисты говорят, что японцы слишком подолгу находятся на работе практически без отдыха

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