- А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?





- И замахнулись.....





Ромео и Джулиус: пьеса Шекспира, как он сам, вероятно, задумал Иэн Янгс

Корреспондент по вопросам искусства и шоу-бизнеса

1 июня 2017



Джордж Кэпл (сверху) и Эллиот Кингсли в роли Ромео и Джулиуса на сцене театра Everyman Playhouse в Ливерпуле

Поскольку о сексуальности Шекспира давно спорят, то можно предположить, что если бы в его время это было приемлемо, то он мог бы написать свою величайшую историю любви о Ромео и Джулиусе, а не о Ромео и Джульетте.

"Честно говоря, я думаю, что он бы так и сделал", - говорит Ник Бэгнелл, режиссер новой версии "Ромео и Джульетты" - такой, какую, возможно, и намеревался написать великий драматург - с двумя мужчинами в заглавных ролях.

Мы же знаем, что Шекспир хотел, чтобы Джульетту играл молодой мужчина: в то время все женские роли исполнялись актерами-мужчинами, зрелыми или юными.

Однако в постановке ливерпульского театра Everyman Playhouse впервые на британской сцене эти юные любовники стали гомосексуалами.

Есть теория, среди прочих высказанная в свое время Оскаром Уайльдом, о том, что Шекспир создавал образ Джульетты и других молодых героинь специально для одного юного актера, в которого он был влюблен.

"Очень много спорят по поводу того, что он думал насчет актера на роль Джульетты", - поясняет Бэгнелл.

"Я хорошо порылся в архивах, и уверен, что он наверняка хотел бы именно так написать [Джульетту мужского пола], если бы можно было", - полагает режиссер.

В новой ливерпульской постановке сохранено оригинальное название, однако в самой пьесе Джульетты нет, а есть Джулиус, которого играет 20-летний Эллиот Кингсли.



С двумя влюбленными геями "Ромео и Джульетта" неожиданно приобрела новый смысл

"Думаю, что ему бы страшно понравилось", - говорит актер, продолжая мысль режиссера о том, что подумал бы Шекспир.

"Шекспир написал эту роль для мужчины, и Джульетту играл изначально молодой человек, в которого, как многие считают, он был влюблен, и это было своего рода признанием в любви этому молодому актеру. Поэтому это не так уж трудно для мужчины - искренне произносить эти слова [роли], поскольку изначально так и должно было быть", - говорит Кингсли.





С мыслью о "светловолосом друге"

Гипотезы относительно сексуальной ориентации Шекспира стали возникать из-за его сонетов, которые имеют посвящение "Мистеру WH" и во многих случаях адресованы таинственному молодому человеку, известному как "светловолосый друг". Но конкретных указаний на то, кто это мог быть или в кого был влюблен Шекспир, немного.

Мысль о том, чтобы превратить "Ромео и Джульетту" в историю любви двух геев, родилась во время прослушивания, когда один из актеров прочитал один из наиболее страстных монологов Джульеттты.

"Посмотрев на то, как этот молодой человек произносит это женственный монолог - о том, как он жаждет, чтобы Ромео пришел к нему ночью, я подумал: а что если прочесть всю пьесу заново, но учитывая этот момент?"- рассказывает режиссер.

"И с небольшими поправками и заменами "она" на "он" и "госпожа" на "господин" я вдруг почувствовал, что нашел в этой пьесе что-то весьма примечательное".



Репетиции "Ромео и Джульетты" в новом варианте

В самом начале оригинальной пьесы Ромео нравится Розалина и лишь потом он влюбляется в Джульетту. В ливерпульской версии, как рассказывает Бэгнелл, все начинается с того, что Ромео просто еще не разобрался в своих предпочтениях, в своей сексуальности.

"Я думаю, что когда он видит Джулиуса, то это в нем вызывает бурю эмоций, рождает внутреннюю борьбу, и наблюдать за этими его внутренними муками очень интересно", - поясняет Бэгнелл и признает, что это придает пьесе новый смысл.

Есть и еще один новый пласт в этой постановке, поскольку Ромео - белый, а Джулиус и вся его семья Капулетти - темнокожие, что сразу заставляет задуматься об отношении к гомосексуальности в некоторых странах и сообществах.

"Это было для всей нашей команды, с которой я сейчас работаю, очень непростым решением - расовый вопрос, а также то, как всё, во всяком случае всё, что делают Капулетти, можно оправдать одной лишь фразой - "Во имя господа Бога", - говорит режиссер-постановщик.

Новый вариант "Ромео и Джульетты" пойдет на сцене ливерпульского Everyman Playhouse уже в эту субботу.

"Это и прекрасно и ужасно, что мы поднимаем этот вопрос о молодых гомосексуалах в определенных странах в разных уголках мира, где до сих пор над ними издеваются, их выгоняют из семьи, пытают просто за то, что они геи", - говорит автор постановки.





Не пора ли замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?



https://youtu.be/oLUl1DaaP_o



статью прочитали: 52 человек