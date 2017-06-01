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опубликовано редакцией на Переводике 01.06.17 17:30
скаут: Miroslav;
 
 

Масонский стиль теракта в Манчестере: как связаны цифры и спецслужбы

Теракт в Манчестере продолжает обрастать новыми подробностями, подтверждающими его принадлежность к атаке под ложным флагом. След англо-саксонских спецслужб отчетливо прослеживается в происхождении смертника из среды завербованной оппозиции Каддафи. Однако в этом теракте обнаружился ещё один неожиданный маркер в виде числового символизма, который указывает на тайную цифирь масонов.

На эту особенность обратил внимание американский психиатр и писатель-фантаст Стив Р. Пьезеник, ранее работавший в Государственном департаменте США. Он заметил, что теракт в Манчестере был совершен 22 мая 22-летним мужчиной и принес 22 жертвы. Все вместе эти цифры дают число 66 – «знак зверя» в гематрии, или практической каббале, которое в современном прочтении, по данным писателя, символизирует глобализацию.

Если такая цифровая семантика верна, а сами цифры не являются совпадением, то код 22 явный признак того, что за организацией манчестерского теракта стоит мировой финансовый интернационал, центром которого является Лондон-Сити. Косвенно эту версию подтверждает связь семьи террориста ливийского происхождения Абеди с британскими спецслужбами.

Молодой человек Салман Абеди, идентифицированный по сохранившейся в кармане кредитной карте, представлен как исполнитель теракта на концерте Арианы Гранде. Известно, что он родился в Манчестере в семье ливийских эмигрантов из оппозиции Муаммара Каддафи, был отчислен из университета Сэлфорд и в последнее время увлекся радикальным исламом. Однако ещё больший интерес представляет его отец – бывший офицер ливийской разведки Рамадан Абеди, который после эмиграции в Англию поступил на службу в Ми-6.

В 1992 году он был возвращен в Ливию для участия в заговоре против Каддафи, однако операция провалилась, и он получил политическое убежище в Великобритании. В 1994 году Рамадан Абеди вернулся в Ливию, где через год создал «Ливийскую исламскую боевую группу» (ЛИБГ), которая сыграла решающую роль в свержении Джамахирии в 2011 году. Однако в 1995 году попытка свергнуть Каддафи вновь провалилась, несмотря на гонорар в 100 тыс фунтов стерлингов.

В 1999 году Рамадан Абеди поселился на юге Манчестера Whalley Range, где уже проживала небольшая ливийская община, в том числе «старые члены» ЛИБГ. Как заявил офицер внутренней разведки Соединенного Королевства МИ-5 на допросе другого британского возвращенца из Ливии: «У британского правительства не было никаких проблем с людьми, борющимися против Каддафи».

В частности, в Whalley Range проживал один из ключевых командиров «Аль-Каиды»* Абд аль-Басет Аззуз, который после стажировки в Пакистане руководил операцией против посла США в Ливии Кристофера Стивенса. Другой член ливийской общины Салах Абу Оба в 2011 году занимался сбором средств для ЛИБГ. Сам Рамадан Абеди в 2005 году участвовал в создании в Ираке «Аль-Каиды», а в 2011 году был связным МИ-6 в Ливии с боевиками ЛИБГ, которую возглавил его друг Абдельхаким Белхадж, ныне глава ИГ* в Северной Африке.

Связь Белхаджа с британскими спецслужбами и разведкой НАТО также хорошо известна. После ареста в Малайзии по обвинению в организации теракта в Мадриде 2004 года он был передан в Ливию, однако его допрашивали не ливийские агенты, а специалисты МИ-6. В сентябре 2011 года он был назначен НАТО военным губернатором Триполи. В 2012 году Белхадж был командирован в Сирию для создания там «Свободной сирийской армии» против Башара Асада, а в 2014 году принимался в МИД Франции.

Однако, начиная с декабря 2013 года, Белхадж судится с бывшим главой МИ-6 Марком Алленом за похищение и пытки в течение девяти лет своего ливийского заключения. Как бы там ни было, сотрудничество ливийцев из Whalley Range с британскими спецслужбами очевидно. Сам Рамадан Абеди уже обвинил их в убийстве своего сына в ходе теракта на «Манчестер Арене».

Очевидно, что ливийские эмигранты, несмотря на более чем 20-летнее служение британской короне, оказались расходным материалом в новой стратегии мирового финансового олигархата по установлению нового мирового порядка. Сам теракт идеально укладывается в корректировку политических раскладов в самой Великобритании, включая обоснование Brexit, подножку Трампу накануне его европейского турне и подготовку к новым миссиям в Сирии и Ливии, где накануне из тюрьмы был освобожден ещё один сын Каддафи.

*«Аль-Каида», «Исламское государство» (ИГ) – террористические группировки, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

Alena Bajowa


статью прочитали: 34 человек

   
теги: Великобритания, Теракты  
   
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  26.05.2017 18:00  
Middle East Eye - Новостные агентства

Отец подозреваемого во взрыве бомбы в Манчестере входил в "вооруженную группу"
Отец Абеди Рамадан "был членом Ливийской исламской боевой группы (ЛИБГ)", - сказал Ахмед бин Салим, представитель сил сдерживания Ливии, которые действуют как полиция ливийского правительства национального единства.

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  25.05.2017 12:50  
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