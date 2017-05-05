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опубликовано редакцией на Переводике 05.05.17 18:45
скаут: Gisha2;
 
 

Истерия журналиста Новой газеты по поводу программы переселения из пятиэтажек

Журналисты Новой газеты продолжают выполнять свой долг, а именно нагнетать обстановку вокруг всего, над чем работает правительство России. Популярная тема сегодня – программа переселения из пятиэтажек в Москве.

Редактор отдела политики Новой газеты Кирилл Мартынов опубликовал довольно неоднозначную статью, в которой продемонстрировал свою «паническую атаку» касательно данного вопроса. В материале нет никакой аргументации «против» выполнения программы, лишь указаны сплошные обвинения против мэра Москвы Собянина. Кроме того, автор явно не удосужился взглянуть на законы, по которым и осуществляется данная программа.

Журналист Новой газеты утверждает, что программа переселения, якобы внесенная за год до президентских выборов, была внесена только для того, чтобы оставить позитивный «след» в правлении Путина.


Хотя на официальном сайте департамента городского имущества города Москвы можно увидеть, что программа «Жилище» была создана еще в 2011 году. Она разработана на 2012-2018 годы.

Кроме того, автор утверждает на том, что в законе о переселении нет никакого понятия «равнозначного жилья», что позволит властям проводит какие-то «манипуляции» по переселению.
Для опровержения данного факты мы открываем статью №89 ЖК РФ, где указано:



Таким образом, исходя из статьи Жилищного Кодекса, сразу становится понятно, что означает термин «равнозначное жилье».

Также, по мнению журналиста, власти Москвы насильно будут переселять граждан в Московскую область. Автор не подтверждает данный вывод никакими фактами, что говорит об обычном желании очернить саму программу. По закону же переселение в другие районы или регионы будут осуществляться только с согласия жителей.


«Высотное строительство без инфраструктуры» тоже относится к довольно сомнительным выводам. Недавно на просторах интернета мною была найдена статья обычного человека, который гулял по таким кварталам. В ней автор ясно продемонстрировал, что инфраструктура вокруг новостроек имеется и даже очень хорошо облагорожена.


Автор также подвергает сомнению принятый законопроект о сносе аварийных домов, потому что принят он якобы в спешке. В качестве аргумента Кирилл Мартынов упрекает мэра Москвы о внесении восьми поправок, якобы из-за непроработанного документа.

Но реальность такова, что в абсолютно любой законопроект вносятся поправки, так как практически всегда найдутся какие-то пробелы в уже существующих и новых российских законах. Прекрасный тому пример – закон «о наркотических средствах и психотропных веществах», в результате которых внесена возможность дополнения в реестр новых опасных для человека веществ по итогам проведенных клинических исследований.

Таким образом, Новая газета и его сотрудники в очередной раз продемонстрировали свое негативное отношение ко всем проводимым действиям российского правительства. Есть основания, что другие материалы интернет-издания так же наполнены необъяснимыми обвинениями и доводами. А это, в первую очередь, указывает на непрофессионализм ресурса.



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теги: Россия  
   
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