Моя история

Когда речь заходит о жизни руководителя Центра международного содействия русско-китайскому молодежному предпринимательству в Хэйхэ (сокращенно – Международный центр содействия молодежному предпринимательству) (провинция Хэйлунцзян) Сяо Инь в китайском городе Хэйхэ и русском Благовещенске, она начинает долгий рассказ: «В пятнадцать лет я уехала из Хэйхэ и отправилась учиться в Благовещенск, который находился по ту сторону реки, там я проучилась со старшей школы до магистратуры. В 2007 году в Государственном педагогическом университете Благовещенска, где я училась, основали Институт Конфуция, и осталась там преподавать».

В 2014 году 30-тилетняя Сяо Инь решила вернуться на родину, в Хэйхэ. Поначалу, вернувшись на родину, она чувствовала себя очень непривычно. Но вскоре она поняла, в чем заключаются ее преимущества. «Благодаря опыту преподавания в Институте Конфуция я завела множество русских друзей, накопила множество ресурсов. Когда я вернулась в Китай, многие русские друзья, которые хотели приехать развиваться в Китай, обращались ко мне за помощью, тогда же появилась инициатива «Одного пояса, одного пути», и я решила – почему бы не основать платформу, с помощью которой можно помочь большему количеству людей?» - говорит Сяо Инь.

Ведомая порывом помочь молодежи двух стран в предпринимательстве, в 2015 году она вместе с несколькими друзьями основала в Хэйхэ Международный центр содействия молодежному предпринимательству.

«Возможности «Одного пояса, одного пути», региональные преимущества Хэйхэ, а также поддержка правительства, все это – словно лучи солнца, без которых Международный центр содействия молодежному предпринимательству просто не смог бы вырасти и окрепнуть». Сяо Инь говорит, что Международный центр содействия молодежному предпринимательству собирает и упорядочивает информацию о русском и китайском предпринимательстве, предоставляет русским и китайским предпринимателям юридическое обслуживание и политическое консультирование, они открыли горячую линию обслуживания русских и китайских молодых предпринимателей, активно налаживают связи между русскими и китайскими предприятиями, презентуют русские и китайские коммерческие возможности, исследуют трансграничную деятельность. «Раньше, когда я преподавала в институте Конфуция, я лишь односторонне делилась с учениками знаниями о выдающейся китайской культуре. Международный центр содействия молодежному предпринимательству же занимается двусторонним обменом, мы предоставляем помощь приезжающим в Китай молодым русским предпринимателям, и, в то же время, стремимся предоставить помощь занимающимся предпринимательством в России китайцам, здесь молодежь обеих стран может контактировать и общаться».

Русский паренек Денис, который работает в Международном центре содействия молодежному предпринимательству, раньше занимался в России разработкой сайтов, а потом, по рекомендации друга, сменил работу. «Здесь очень удобная рабочая атмосфера, а еще можно учить китайский язык, еще более важно то, что здесь можно узнать о ситуации и возможностях в развитии китайской электронной коммерции», - говорит Денис.

Сяо Инь рассказывает, что, на данный момент, Международный центр содействия молодежному предпринимательству предоставил помощь уже более 500 предпринимателей, организовал 26 трансграничных торговых исследований, 120 с лишним раз бесплатно предоставил китайским и русским предпринимателям услуги по переводу политических программ предпринимательства, помогли русским и китайским предпринимателям основать в странах друг друга 10 предприятий. «Недавно мы подписали договор о сотрудничестве с отделением Всероссийской ассоциации средних и малых предприятий в Амурской области – одной из четырех крупнейших ассоциаций предприятий в России, в дальнейшем китайские предприниматели, которые хотят открыть бизнес в России, смогут получить поддержку этой ассоциации благодаря Международному центру содействия молодежному предпринимательству».

Сяо Инь смотрит в будущее с большими надеждами: «Мне повезло «успеть» за инициативой «Одного пояса, одного пути», надеюсь, с помощью Международного центра содействия молодежному предпринимательству больше русской молодежи сможет принять участие в строительстве «Одного пояса, одного пути»».

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