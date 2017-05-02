Евросоюз стал осторожным, мигранты не разгуляются

По данным Евростата, в 2016 году Евросоюз приняли 710 тысяч человек, которые попросили политическое убежище. И это только зарегистрированные беженцы. Большая часть прибыла из Сирии. По данным статистического агентства – это в два раза больше людей, чем в 2015 году.





На фоне такой значительной миграции, данные по которой следовало бы умножать на два, еврокомиссия решила рекомендовать возобновить пограничные проверки на дорогах и на границах государств. Для этого было рекомендовано использовать как полицейских, так и пограничников. Исходя из последних событий, это более чем разумные меры.

В связи с неразумной миграционной политикой Евросоюза, по дорогам европейских стран, возможно, бродят экстремисты. И судя по количеству терактов, которые охватили последнее время страны ЕС, это не преувеличение. Проверить физически такое количество мигрантов невозможно. Пользуясь статусом беженцев, люди не предъявляют документы, чтобы скрыть свое прошлое. Под маской обиженного и обделенного на территорию Европы можно было пробраться любому количеству террористов, не привлекая к себе внимания.

Похоже, в Евросоюзе поняли, наконец, что толерантность и свобода передвижения на порядок менее важны, чем безопасность граждан. Но притом количестве мигрантов, вряд ли предоставляется возможность даже совместными силами пограничников и полиции выловить их всех.

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