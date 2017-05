Визит Путина в Париж: "Нужно многое сделать, чтобы восстановить доверие"

Эммануэль Макрон примет в понедельник Владимира Путина в роскоши Версаля. Это дипломатический экзамен для французского президента, который должен наладить рабочие отношения с российским президентом после того, как обвинил его в дестабилизации своей избирательной кампании.

Эммануэль Макрон пройдет боевое дипломатическое крещение в понедельник, 29 мая, принимая впервые после своего избрания руководителя иностранного государства. Этой чести удостоится российский президент Владимир Путин. Это очень символично, в то время как обоим руководителям нужно будет многое сделать, чтобы развеять взаимное недоверие и наладить рабочие отношения, необходимые для урегулирования украинского и сирийского досье.

Предлог для этой встречи, которая состоится не в Елисейском дворце, а в Большом Трианоне в Версале: выставка об историческом визите царя Петра Великого во Францию в 1717 году, что считается "точкой отсчета стабильных отношений" между двумя странами. "Идея в том, чтобы подчеркнуть посредством совместного посещения выставки длительность и глубину связей между двумя странами", объясняют со стороны французского президента.

От обвинений во вмешательстве до прагматизма

Уже на следующий день после избрания Эммануэля Макрона, 8 мая, российский президент призвал своего нового коллегу "преодолеть взаимное недоверие" в своем поздравительном послании. Так что упоминание истории с большой буквы не будет чрезмерным, чтобы оба главы государств начали с чистого листа.

"Я не думаю, что Владимир Путин испытывает большое уважение к президенту Макрону. Мы могли наблюдать кампанию против Макрона в российских СМИ, полностью подчиненных власти, которые пытались представить президента Макрона как не очень умного молодого человека, у которого нет никаких достоинств, и который всем обязан воображаемой "династии Ротшильдов...", - считает Сергей Пугачев на канале France 24.

Этот бывший олигарх долгое время был близок к Владимиру Путину, которого он помог привести к власти в 1999 году. Однако он больше не слывет святым в Москве. Он обвиняет, впрочем, Кремль в лишении его имущества и требует в арбитражном суде в Гааге миллиарды евро в качестве компенсации.

"Ни для кого не секрет, что Кремль хотел, чтобы победил г-н Фийон, и еще больше - чтобы победила г-жа Ле Пен, которую Москва поддерживает и финансирует уже много лет", - утверждает бывший олигарх, тогда как Эммануэль Макрон в то же самое время сделал из своего противодействия России Путина сильную ось своей избирательной кампании.

Спорный символизм Версаля

По этой причине разворот Эммануэля Макрона посредством этого приема с большой помпой российского президента, всего через пятнадцать дней после вступления в должность, вызывает вопросы. Слева сторонники движения "Непокорная Франция" много иронизируют в отношении критикующих заголовков, с которыми бы вышла пресса, если бы ставший президентом Жан-Люк Меланшон проявил такую инициативу. То же самое констатируют и разочарованные сторонники Франсуа Фийона.

"Макрон пригласит Путина в Версаль. Что бы мы только не услышали, если бы это сделал Меланшон!" 24 мая 2017

"Если бы Ф. Фийон в качестве президента принял В. Путина в Версале, журналисты задохнулись бы от ярости: "Что? Путина?!" 24 мая 2017

Речь идет просто о "намеке на Миттерана", успокаивают со стороны правительства, в отношении места приема. В 1992 году президент-социалист радушно принял Бориса Ельцина, являвшегося в то время главой администрации Москвы, в дворце Трианон.

Сергей Пугачев видит в этом определенную лесть по отношению к Владимиру Путину, который воображает себя новым царем России: "Я думаю, что он должен быть счастлив, что его примут в Версале в рамках выставки о Петре Первом. Российский император, признанный во владении Короля-солнца, это может только польстить его имперским амбициям".

Фредерик Биамонти, автор документального фильма "Версаль, короли, принцессы и президенты", предпочел напомнить в "Ле Паризьен", что выбор Версаля для встречи указывает на определенную двойственность: "Прием там главы государства - это палка о двух концах", - объясняет он. "С одной стороны, речь идет об обильном чествовании, вписании этой встречи в историю, настолько это место символизирует государство в том, что у него есть самого ценного. А с другой стороны, речь идет о том, чтобы подавить гостя пышностью, французским величием".

То же самое констатирует Изабель Факон, научная сотрудница Фонда стратегических исследований и специалистка по России: "Русские, несомненно, оценят символичность, и это резко отличается от эпизода в октябре прошлого года, когда Путин отменил свой визит в Париж на открытие нового российского культурного и духовного центра" в 16-м округе Парижа, объясняет исследовательница каналу France 24. "Версаль не является святая святых французской власти, визит проходит в более неформальном ключе, что, с одной стороны, может навести на более свободные обсуждения, но с другой стороны, это показывает также тот факт, что франко-российские отношения в том виде, в каком они есть, остаются сдержанными".

Эммануэль Макрон хочет обеспечить себе международную величину

По мнению Изабель Факон, тем не менее, мы наблюдаем за открытием новой главы: "Для обоих руководителей президентская кампания закончилась и начинается новый цикл: дипломатия и прагматизм снова вступают в свои права", - считает исследовательница. "Ситуация с безопасностью в Европе требует этого диалога, ситуация на Ближнем Востоке рекомендует его, как и, несомненно, давление определенных групп французских экономических интересов тоже", - говорит она.

Пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанер хотел ослабить любую полемику еще 22 мая на радио France Info: "Ведение диалога не означает присоединения". Во время заявления после завершения встречи "семерки" в субботу, 27 мая, Эммануэль Макрон уже в тот момент пообещал, что будут "требовательные слова" и "без каких-либо уступок" на встрече с российским президентом, и одновременно будет проводиться политика протягивания руки.

С Путиным "ведение диалога не означает присоединения", уверяет Кастанер - franceinfo (@franceinfo) 26 мая 2017

"В отношении этой встречи цели, преследуемые Эммануэлем Макроном, являются разноплановыми. В плане внутренней политики речь идет о том, чтобы заставить замолчать его критиков", - объясняет Арно Дюбьен, ассоциированный научный сотрудник Института международных и стратегических отношений (Iris) телеканалу France 24. "В дипломатическом плане речь идет о том, чтобы показать, что Франция, у которой всегда были особые отношения с Россией, хочет попытаться начать с чистого листа с Москвой после пятилетия Олланда, отмеченного упадком двусторонних отношений".

Путин хочет потепления франко-российских отношений

С российской стороны этой встречи очень ждут. Российский новостной сайт "Взгляд" говорит о "необходимой встрече", канал РБК говорит о "смотринах" между Францией и Россией. Александр Орлов, российский посол во Франции, повторяет комплименты новому французскому президенту: "Макрон очень умный человек, реалист, прагматик. [...] С ним у нас больше шансов продвинуться вперед, чем раньше", нахваливал дипломат в пятницу перед главами французских предприятий после того, как дал понять, что Россия готова "сделать первый шаг" - это знаковое заявление.

"Двусторонние отношения в целом, конечно, пострадали от сирийского и украинского кризиса, но они остаются, бесспорно, лучше, чем отношения России с Соединенными Штатами, Соединенным Королевством или Германией", - преуменьшает значение этого Арно Дюбьен. "Крепкое научное, университетское, культурное и экономическое сотрудничество было сохранено. Наша страна уже три года является первым иностранным инвестором (кроме оффшорных зон) в России и первым иностранным работодателем".

Весьма хвалебные отзывы посла Орлова об Эммануэле Макроне во французской прессе после его избрания показывают, что для Москвы это имеет большое значение. "Россия, даже если она продемонстрировала, что она не боится жить во враждебной атмосфере в своих отношениях с Западом, ищет пути, чтобы отношения с ним не были такими закрытыми", - анализирует со своей стороны Изабель Факон. "И это тем более важно для Кремля, что "дорога Трамп", чтобы направить по правильному пути отношения с Западом, подвергается серьезным неприятностям - это делает отношения с европейцами более важными", - объясняет эксперт по России.

Украина и Сирия в центре дискуссий

Кремль отметил, что новый глава французского государства сделал это приглашение с намерением "познакомиться и установить рабочий контакт". Чтобы облегчить это установление контакта, два преззидента сначала проведут разговор с глазу на глаз в середине дня. Затем они пообедают вместе со своими делегациями, прежде чем проведут совместную пресс-конференцию и посетят выставку. В меню дискуссий: франко-российские отношения, их соответствующие взгляды на будущее Европейского Союза, борьба с терроризмом и региональные кризисы (Украина, Сирия, Северная Корея и Ливия). Это те темы, по которым общались до этого французский и российский министры иностранных дел Жан-Ив ле Дриан и Сергей Лавров при подготовке встречи.



"В последние годы обе страны скрещивали шпаги больше всего по сирийскому досье", - напоминает Арно Дюбьен. "Их подходы были совершенно противоположными, будь то по вопросу первопричин конфликта, роли Башара аль-Асада, их соответствующих местных альянсов, их военных приоритетов, будущего Сирии или дипломатического формата урегулирования кризиса". Эммануэль Макрон заявил, в частности, что он будет стремиться "разработать намного более коллективным образом инклюзивное политическое решение" в Сирии, в то время как сегодня страны "семерки" исключены из мирного процесса в пользу России, Ирана и Турции.

Во время финальной пресс-конференции саммита "семерки" в Таормина новый французский президент к тому же выступил за "требовательный диалог" с Россией по Украине, дойдя до обвинения, что "Россия оккупировала Украину", в то время как Москва все еще отрицает какое-либо участие в этом конфликте. В связи с этим он потребовал, чтобы "как можно скорее" состоялась новая встреча по этой теме и в "нормандском формате" (Россия, Германия, Франция и Украина).

"Российский президент представит Эммануэлю Макрону свою позицию по Украине и Сирии, не упуская из вида возможное изменение французской линии применительно к последним годам", - считает Арно Дюбьен.

Затронет ли Эммануэль Макрон вопрос прав человека?

Последняя тема, которая может быть затронута в дискуссии: вопрос уважения прав человека в России. В письме, опубликованном в пятницу на интернет-сайте "Let My People Go!", родственники заключенных и украинских политических активистов призвали Эммануэля Макрона передать российскому президенту "наше требование освободить всех политических заложников Кремля". В петиции на сайте Change.org французского президента призывают осудить репрессии против гомосексуалистов в Чечне и заставить Владимира Путина вмешаться.

Сергей Пугачев отмечает в этом отношении, что "недавние атаки на гражданские свободы и культурную сферу являются весьма тревожными. Недавней иллюстрацией являются неприятности с полицией в последние дни Кирилла Серебренникова [российский драматург - прим. ред.], которого допрашивали много часов, и в театре и квартире которого были проведены обыски по надуманным обвинениям. Я надеюсь, что президент Макрон затронет эти темы".

По мнению Арно Дюбьена, выступление главы французского государства по этим темам является "возможным" и даже вписывается во французскую традицию: Франсуа Миттеран, в частности, выступал за освобождение Сахарова во время своей первой встречи в Кремле с Михаилом Горбачевым. "Возможны два подхода", - отмечает исследователь: "Либо высказаться в общем смысле по правам человека, призвав Россию улучшить ситуацию; либо выступить по конкретным случаям с тем, чтобы, например, добиться освобождения того или иного человека". Тем не менее не стоит ожидать, что это станет панацеей: Россия все реже и реже действует деликатно, чтобы напомнить Западу, что ее внутренние дела его не касаются".

"Резкий разворот франко-российских отношений исключен"

Для обеих сторон целью встречи будет прежде всего "снова начать игру" и улучшить общую атмосферу. Следует ли тогда ожидать полного изменения франко-российских отношений? По мнению Арно Дюбьена, "слишком рано это говорить. Резкий разворот исключен, но отклонения, по-видимому, возможны. В любом случае, это будет уступка за уступку. Франция и Россия понимают, что текущая тупиковая ситуация вредит их интересам, но поле для маневра ограничено, так как никто не любит отступать и признавать свои ошибки".

Сергей Пугачев настроен намного более пессимистично: "Я думаю, что достаточно иллюзорно считать, что можно продвинуться с Путиным: он никогда не соблюдает свои обязательства, как международные, так и внутри страны. Поэтому не стоит ожидать невероятного изменения международных отношений", - считает он.

Так как Эммануэль Макрон определенно сделал свою внешнюю политику частью политики Европейского союза, то ему придется договариваться со своими союзниками внутри ЕС. И это ограничение рискует помешать его усилиям сближения с Россией с учетом скрытой враждебности между странами, вышедшими из советского блока, и большим российским соседом.

