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опубликовано редакцией на Переводике 17.05.17 14:47
скаут: Gisha2;
 
 

Очередная порция бреда от Максима Калашникова и ФОРУМ.мск

Свои домыслы и откровенную ложь Максим Калашников снова решил высказать посредством статьи, благо ФОРУМ.мск печатает любой бред от каждого диванного аналитика, возомнившего себя политологом.



Из названия не очень понятно, о чем пойдет речь. Но, честно говоря, и после прочтения ясности не добавляется. Весь текст похож на смазанный поток сознания. Судите сами:



О чем это автор? Кто ездит по саммитам? Не ясно.



Далее Калашников утверждает, что Владимир Путин сомневается, принимать ли участие в выборах. Откуда такая информация появилась у автора, не уточняется. Судя по всему, он придумал ее прямо перед написанием данного текста. А вот что сам действующий президент говорит об этом:



Совсем не то же самое, не правда ли?



Майские указы якобы не выполняются, хотя на деле все наоборот.



По результатам прошедшего в начале мая подведения промежуточных итогов, Майские указы выполнены более, чем на 80%.



Присоединение Крыма было не попыткой что-то там замазать, а изъявление желания более 96% народа Республики войти в состав РФ.



О каком походе идет речь? Кому господин Калашников хочет внушить этот бред?



Тут автор уподобляется американским СМИ, которые обвиняют Москву во вмешательстве в ход выборов. При этом никаких доказательств для подобных громких заявлений нет ни у США, ни у Максима Калашникова.



Аргументации ноль. Одни пустые утверждения. А называть борьбу с терроризмом и помощь мирному населению Сирии западней автор в принципе не имеет морального права.
Таким образом, публикация ФОРУМ.мск вновь подтверждает, что редакция вовсе не заботится о своей репутации и готова напечатать любую ложь и голословные обвинения. А автор статьи – Михаил Калашников вновь демонстрирует читателям непрофессионализм и отсутствие логики в своих рассуждениях.

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теги: Россия, Оппозиция  
   
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