Рассерженные одноклассники: мовою оригіналу

В первую очередь здесь нас интересует реакция. Смыслы, конечно, могут быть у известного запрета разные, один мы точно угадаем: постоянно показывать борьбу с российской агрессией, так сказать, и в рамках этой борьбы искать любые возможности напакостить главному отрицательному герою матрицы – агрессору, на войне с которым и держится нынешний смысл украинской политики согласно всей “общепринятой” интерпретации событий последних лет. Начали борьбу с разгромом предприятий, работавших в кооперации с российскими заводами, и через памятники/даты вот дошли, наконец, до социальных сетей.



Напомним новость: указ президента Украины Петра Порошенко о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым в Украине должны заблокировать ряд российских сайтов. 16 мая был подписан указ о таких санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям ВКонтакте и Одноклассники, к сервисам поисковой системы "Яндекс", mail.ru, "Кинопоиск" и антивирусам Касперский и Dr.Web.



Зашёл недавно на фейсбучную страничку Порошенко и увидел: комментаторы в подавляющем большинстве возмущаются. Смысла вымарывать неприятные комментарии ведущему президентскую страничку ответственному лицу не было – уж слишком очевидно общее критическое отношение к запрету. На момент, когда я зашёл на страничку, у украинского президента основной темой было “З Прем’єр-міністром Республіки Мальта обговорили поглиблення торговельно-економічного та секторального співробітництва між нашими країнами”. Однако почти всех комментаторов интересовала лишь проблема блокировки доступа к вышеуказанным сайтам.



Чувствуя резонансность указа, попозже Порошенко-таки сделал запись: ‘Одразу після припинення агресії РФ, після того, як останній солдат РФ залишить Україну, рішення про санкції щодо соцмереж буде переглянуто”. То есть этим он дал понять, что не только санкций не снимет, но и придерживаться будет интерпретации реальности в жёстком, исключающем прекращение конфликта ключе – возможно, “до полной победы над агрессором”. Такая жёсткая вовлеченность в матрицу исключает любой учёт мнения той части населения страны, которая не хочет быть анти-Россией во что бы то ни стало. При необходимости – матрица выдумывает свой народ с необходимыми для него характеристиками для необходимой, выдуманной реальности. Но пока же – народ какой есть: не самые большие противники президента недоумевают у него на страничке, мол, что же ты делаешь…



Скрин комментариев на момент записи о встрече Порошенко с премьером Мальты (ха, как раз под мальтийской темой) – ниже:























P.S. Вообще-то на ФБ-странице украинского президента Порошенко после того, как подавляющее большинство комментаторов выразило возмущение запретом, его более поздний пост - "Одразу після припинення агресії РФ, після того, як останній солдат РФ залишить Україну, рішення про санкції щодо соцмереж буде переглянуто” - вызвал внезапное одобрение запрета уже от других комментаторов, мол, так и надо и давно пора. Фокусник.

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