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«Русская» боль в Израиле

Белорусская эмигрантка Костенко о русских людях: настоящие дикари

darya-kostenko«Будто снова вернулась в Москву». Белорусскую оппозиционную журналистку Дарью Костенко, живущую в Израиле, возмутило появление русских соседей в доме, где она живет.


«У меня такое чувство, будто я снова живу в Москве или Минске», – пишет Дарья на своей страничке в социальной сети Facebook. Женщина недовольна появлением новых соседей из России, которые периодически выясняют отношения друг с другом на повышенных тонах. Из увиденного и услышанного женщина сделала вывод, что такое поведение свойственно только русским людям.

 

«Мы приезжаем зачастую с отличным образованием, культурным багажом и профессиональным опытом. Наша «дикость» лежит скорее в моральной сфере. Мы привозим с собой свою нетерпимость и ригидность, неумение радоваться жизни, ненависть и обычную зависть.

И не то что бы до нас тут не хватало нетерпимости. Но если добавлять еще и еще, рано или поздно, общество просто может взорваться. Не лучшее, что можно привезти в подарок», – пишет журналистка.

По ее словам, русским людям свойственна спонтанная агрессия и неуважение к чужой культуре.


Данная публикация вызвала жаркую дискуссию на просторах сети Интернет. Комментаторы обвинили журналистку в предвзятости и попросили не обобщать и не переносить поведение одной взятой семьи на целый народ.

«Ох, да ладно вам! Какие глупости. Не обобщайте, пожалуйста. Я уже 27 лет живу в Израиле, жил и на периферии и в центре, но НИ РАЗУ мне не попадались русскоязычные соседи, ведущие себя подобным образом».

«Справедливости ради, я подобные крики из соседних домов слышу и на иврите, и на английском».

«Поживите рядом с итальянцами».

«Я не знаю, где живет автор, в каком гетто Хайфы Адар, Бат Галим или Шпринцак, но не надо обобщать», – попытались осадить Костенко в Сети.

Стоит отметить, что Дарья Костенко и ранее давала провокационные интервью. В частности она неоднократно обвиняла Россию в имперских амбициях и критиковала русский патриотизм, приверженцев которого называла «поцреотами».

Материал подготовила Оксана Волгина

20 мая 2017


«Наша дикость лежит в моральной сфере»: «русская» боль в Израиле

«Знаете, в Израиле выходцев из бывшего СССР легко отличают на глаз. И не только по акценту и светлой коже. По нашей неуверенности, перемешанной с агрессией. По неумению грамотно отстаивать свое, по постоянной готовности укусить другого, который отстаивает. По привычке орать на детей и отрываться на ближних», — пишет в «Фейсбуке» хайфская журналистка и блогер Дарья Костенко. Ее пост об особенностях поведения репатриантов с постсоветского пространства вызвал большой резонанс в социальных сетях.

Поводом для размышлений на эту болезненную тему стало тривиальное событие — появление «русских» соседей по дому. «У меня такое чувство, будто я снова живу в Москве или Минске. Знаете, вот такое, когда каждый день слышишь даже не разговоры на повышенных тонах, не крик — лютый, на срывающемся горле, ор, с такой концентрацией ненависти, что фонит сквозь потолок, стены и перекрытия».

Такой опыт есть у многих русскоязычных израильтян. Мы любим жаловаться на левантийскую крикливость «местных», но соседство с «дважды соотечественниками» оказывается гораздо более болезненным и травматичным, возвращая нас в то поле хронической, беспричинной и безнадежной унылой агрессии, из которого мы сбежали.

Когда многодетное, шумное и радостное «восточное» семейство наших соседей продало дом «русской» семье с двумя детьми, ничто не предвещало проблем. Покупатели прочно стояли на ногах, имели хорошую работу и доходы, дети родились и росли уже в Израиле, между собой болтали на иврите. Но с первого дня — прямо с праздничного застолья по случаю покупки нового дома» — началось то самое, о чем пишет Костенко. Крик друг на друга, и, в особенности, на детей — привычный и рутинный, вошедший в «нормальный» семейный обиход.

Новая репатриантка из Москвы, найдя первую работу в Израиле, огорчается, что попала в «чисто русский» коллектив: «неприятная, недружественная атмосфера, косые взгляды, интриги». Говорит, что «среди марокканцев и арабов» на учебных курсах чувствовала себя гораздо комфортнее.

Дарья Костенко видит корни этой хронической агрессии и нетерпимости в недостатке «внутренних опор», уважительного доверия к себе и к миру у людей, «воспитанным в обществе с постоянно переписываемым прошлым и травматичным настоящим». В отличие от «эфиопов», испытывающих при переезде в Израиль «настоящий слом всего устройства жизни», мы, приезжая с «отличным образованием, культурным багажом и профессиональным опытом», испытываем трудности иного порядка:

«Наша «дикость» лежит скорее в моральной сфере. Мы привозим с собой свою нетерпимость и ригидность, неумение радоваться жизни, ненависть и обычную зависть».

Ненавистью и нетерпимостью пронизаны многие «русские» дискуссии в социальных сетях. Она проявляется в опросах на актуальные темы, в политических предпочтениях, в давно констатированной неспособности к эффективным коллективным действиям. Мы прекрасные инженеры, учителя, врачи и компьютерщики, но не умеем того, что доступно самым «диким» и «нецивилизованным»: слушать и договариваться друг с другом, поддерживать и уважать. Дружить не «против кого-то», а «за».

Сомнительный вклад большой «русской» общины в израильскую социально-политическую культуру тревожит многих «русских», согласных с Дарьей Костенко:

«И не то что бы до нас тут не хватало нетерпимости. Но если добавлять еще и еще, рано или поздно, общество просто может взорваться.

Не лучшее, что можно привезти в подарок».

Фото Mikhail Koninin

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теги: Израиль  
   
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