Владимир Путин: борьба с коррупцией должна быть не с целью заработать, а целью искоренить

Одной из основных проблем России, да и многих других стран является коррупция и борьба с ней. К сожалению, на данный момент это действительно крайне острый вопрос. Многие нелестно отзываются по данной теме, говоря о том, что сейчас все можно купить, главное знать, кому и сколько заплатить.













Но получается так, что, по сути, сами граждане способствуют ее процветанию, ведь если бы мы не пытались попасть туда, куда очень хочется, но по каким-то причинам вход закрыт, и давали взяток за свои «хочу», то возможно многие сферы не были бы тронуты этой противозаконной деятельностью.





А у нас как получается: хочется устроить, допустим, ребенка в хороший детский сад, но мест там уже нет, идем к заведующей и делаем намеки на энную сумму – и вуа-ля! Ребенок оказывается там, где мы хотели. Это лишь один пример, когда мы сами даем деньги за то, что бы получить желаемое.





Справедливо будет заметить, что есть люди, которые категорически не пользуются своим должностным положением для личной выгоды, и как мы на это смотрим, что либо уже набрал столько, что девать некуда, либо человек какой-то странный. При этом не возникает мысли о том, что человек не странный, а просто честный перед собой. Да, таких людей с каждым днем можно встретить все реже и реже, но они есть, и поэтому, рассуждая о взятках тех или иных лиц, не надо грести всех под одну гребенку.





Некоторые могут не согласиться с моим мнением, и подумать, что я выступаю на стороне тех, кто не чист на руку, но это далеко не так, я лишь хочу сказать, о том, что в чем-то есть и вина каждого, кто давал эту самую взятку. Наш народ имеет потрясающую особенность смотреть на все вещи только с одной стороны, с той, с которой ему выгодно смотреть, а посмотреть на ситуацию с другого ракурса не хочет.





Что же касается решения проблемы со стороны правительства, оно весьма заметно, опять-таки для тех, кто хочет это видеть.





Вот как по этому поводу высказался Владимир Путин: «Нужно различать тех, кто действительно хочет это делать (бороться с коррупцией — ред.) и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы. Это мы проходили. Это мы видели и на примере так называемой «арабской весны», во что это превратилось, мы знаем хорошо. Это мы видим на примере той же Украины: с чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот — один из них это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократный рост этой самой коррупции».





Мы сами вправе делать для себя выводы относительно этой темы, и у каждого из нас они будут свои, просто главное на фоне этих выводов не повторять ошибок, которые нам хорошо видны.

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