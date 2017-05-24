Всё, что вы хотели знать о швейцарской разведке

Автор: SWI Swissinfo и агентства новостей

15.05.2017 -

Работа в швейцарской разведке не имеет ничего общего с легендами о Штирлице и Дж. Бонде. (sergign/123RF)





Продолжается скандал с предполагаемым швейцарским шпионом, арестованным в Германии в конце апреля, и весь мир вдруг узнал, что в Швейцарии существует «Федеральная разведывательная служба» («Nachrichtendienst des Bundes» — «NDB»). Как? Разведка? В Швейцарии? Стране шоколадок и цюрихских «гномов»? Портал Swissinfo.ch решил раскрыть подробности о работе гельветической разведки, о ее бюджете и рассказать о кое-каких скандалах.





Чем занимается NDB?

Если попытаться в двух словах обрисовать работу NDBВнешняя ссылка, то эта структура «ставит своей целью раннее выявление и предотвращение терроризма, насильственного экстремизма, шпионажа, распространения оружия массового уничтожения, а также кибератак против важнейших объектов инфраструктуры государства». Эта информация открытая, ее можно прочесть на сайте самой разведывательной службы.

Что касается международного сотрудничества, то NDB весьма активно контактирует с партнерами за рубежом, получая от них много информации, помогающей Швейцарии формировать свою национальную стратегию безопасности и адекватно оценивать уровень и наличие возможных угроз. NDB сотрудничает с правительством страны, с министерствами и армейским руководством, помогает кантональным властям обеспечивать внутреннюю безопасность.





Сколько человек работает на NDB?

В прошлом 2016 году количество штатных сотрудников службы разведки достигло 284 человек, что на 25 больше по сравнению с 2014 годом. А недавно министр обороны Швейцарии Ги Пармелен отметил, что к 2019 году будет нанято еще не менее 20 сотрудников.





Кого берут на работу в NDB?

В NDB, возглавляемой Маркусом Зайлером, указывают, что шансы на работу имеют бывшие сотрудники правоохранительных органов, ИТ-специалисты (в наши дни — особенно!), инженеры, биологи, специалисты-арабисты, синологии, слависты, а также археологи, чиновники, переводчики. Полный список насчитывает 26 наименований профессий. Нужны разведке также специалисты в области международных отношений.





Каков бюджет NDB?

Годовой бюджет разведки в 2014 году составил 63,3 млн швейцарских франков, в 2016 году — 72,7 млн.





Какие партнерские организации работают с NDB за рубежом?

Официально существует «около 100 иностранных служб и ведомств», но NDB отказывается предоставлять дополнительную информацию.

После судебного разбирательства с таблоидом Blick в прошлом году NDB впервые опубликовала информацию о масштабах обмена данными с другими службами и партнерскими разведками за рубежом. Выяснилось, что в 2015 году NDB получила около 9 тыс. единиц информации, передала около 4,5 тыс.





Почему в NDB нет разделения на внешнюю и внутреннюю разведки?

До 2010 года в Федеральном департаменте / Министерстве юстиции и полиции Швейцарии (EJPD) имелось отделение внутренней разведки, а в Министерстве обороны, защиты населения и спорта — внешней военной разведки. Слияние обоих подразделений в единую структуру стало ответом на неоднократную критику, особенно со стороны парламента.

Вспомним историю: федеральная военная секретная служба была создана только в 1937 году, за два года до начала Второй мировой войны. До этого сбор разведывательных данных осуществлялся силами полиции.





Кто осуществляет надзор за деятельностью секретной службы?

Разведка NDB контролируется кабинетом министров и парламентскими профильными комитетами, точнее, специальной «Контрольно-ревизионной комиссией» («Geschäftsprüfungsdelegation» — «GPDel Внешняя ссылка»).

В рамках нового закона, который вступит в силу в сентябре этого года, будет добавлен еще один надзорный орган: 10 мая правительство назначило Томаса Фритчи (Thomas Fritschi) главой «Независимого надзорного ведомства Федеральной разведывательной службы» («Unabhängige Aufsichtsbehörde des Nachrichtendienstes» — «AB-ND Внешняя ссылка»).

Задача Томаса Фритчи состоит в том, чтобы осуществлять надзор за разведкой в плане соблюдения ею национального законодательства. Он также призван координировать процесс надзора, осуществляемый уже имеющимися контрольными органами.

В 2016 году избиратели Швейцарии одобрили на референдуме предложение расширить сферу полномочий NDB, позволив швейцарской разведывательной службе, с целью предотвращения террористических актов, осуществлять, например, негласный сбор данных с использованием каналов электронной коммуникации. Предоставлено разведке и право, на основании постановления суда, осуществлять прослушивание частных телефонных разговоров.





Насколько эффективной была работа службы за всю ее 70-летнюю историю?

Учитывая характер секретной службы, исчерпывающий список ее успехов или неудач составить невозможно. Нельзя пока и наверняка сказать, кто и у кого в Швейцарии покупал ворованные банковские данные и кто кого подставил (мы писали об этом подробно). Проще говорить о разведывательной службе в целом.

Швейцарский историк Кристоф Вюймье (Christophe Vuillemier) утверждает, что швейцарская разведка имеет 70-летний опыт ведения разведывательно-информационной деятельности. По его мнению, она страдает от нехватки ресурсов, в том числе и кадровых.

Дино Беллази, бывший бухгалтер NBD, в 2003 году получил 6-летний срок за мошенничество. (Keystone)

Выступая недавно по швейцарскому франкоязычному общественному радио RTS, он отметил, что швейцарская шпионская деятельность имеет традицию работы по найму на иностранные спецслужбы. Многие страны нанимали квалифицированных швейцарских агентов, выплачивая им весьма высокие гонорары. К. Вюймье говорит, что конкурентным преимуществом швейцарцев был нейтралитет их родины, оставшейся в стороне от двух Мировых войн.

Да и сама Швейцария всегда была полем работы иностранных разведок, а столицей мирового шпионажа по праву считается Женева (вице-столица — Вена).





Скандалы, связанные с деятельностью NDB

В августе 2016 года еженедельник левой направленности «Wochenzeitung» изложил историю NDB как череду «невезения, неудач и провалов» («Pech, Pleiten und Pannen»).

В 1990 страну потряс так называемый «картотечный скандал» («Fichenskandal»), связанный с сомнительной практикой швейцарских спецслужб, шпионивших за собственными гражданами.

В недавней статье в газете Tages-Anzeiger перечислено несколько громких дел, о которых в NDB предпочли бы забыть. Например, о деле бывшего бухгалтера NDB Дино Беллази (Dino Bellasi), который был арестован в 1999 году по подозрению в мошенничестве на сумму около 9 млн. швейцарских франков.

Затем было дело Клода Ковасси (Claude Covassi), которому поручили шпионить за подозрительным швейцарским имамом в Женеве. Но он рассказал об этом средствам массовой информации, а затем, по-видимому, сам принял ислам. В феврале 2013 года Клод Ковасси был найден мертвым у себя дома, причиной стала передозировка наркотиков.

Клоду Ковасси поручили шпионить за швейцарским имамом в Женеве.

(RDB)

Tages-Anzeiger также упоминает предполагаемый скандал с агентом секретной службы, расследующим дело об уклонении от налогов и фальсифицированном вине. Компьютеры нескольких журналистов, пытавшихся раскопать эту историю, были взломаны.

NDB также упрекают в том, что служба не сумела вовремя остановить французско-итальянского осведомителя Эрве Фальчиани (Hervé Falciani), который якобы стоял за продажей украденной информации о 130 тыс. иностранных держателей банковских счетов в швейцарских банках, пытавшихся уклониться от уплаты налогов у себя на родине.

Критики говорят, что разведывательная служба и Федеральная прокуратура располагали в 2008 году достаточной информацией для того, чтобы иметь возможность предотвратить утечку этих данных, но ничего не сделали. В 2015 году Э. Фальчиани был приговорен заочно и получил пятилетний тюремный срок за финансовый шпионаж.

В 2010 году в период так называемого «ливийского кризиса» (напомним, что тогда режим М. Каддафи насильственно удерживал двух бизнесменов-швейцарцев) швейцарские спецслужбы готовились к возможному насильственному освобождению заложников силами подразделения специально обученных элитных «коммандос», однако сработали механизмы парламентского надзора, «GPDel» запретила проведения этой операции.

А в 2012 году эксперт разведки области информационных технологий похитил целый конгломерат конфиденциальных данных о разведке, вынеся их в рюкзаке на жестком диске своего компьютера. Попытавшись эти данные продать, он был тут же арестован.

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