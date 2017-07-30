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дата публикации 30.07.17 01:38
скаут: Игорь Львович;
   
 

Парламент Франции принял закон о «морализации политической жизни»

RFI    
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В Национальном собрании, нижней палате парламента Франции
REUTERS/Philippe Wojazer

В ночь в пятницы на субботу, 29 июля, депутаты французского Национального собрания проголосовали в первом чтении за проект закона о «морализации общественно-политической жизни» в стране. Обещание принять такой закон президент Франции Эмманюэль Макрон дал во время избирательной кампании.


После 50-часовых дебатов и обсуждения более 800 поправок, французские депутаты подавляющим большинством голосов приняли закон, призванный, по словам президента Франции Эмманюэля Макрона, вернуть доверие к общественно-политической жизни.

Министр юстиции Николь Беллубе назвала новый закон «актом доверия, на которое сможет опираться правительство». За него в большинстве своем проголосовали депутаты партий «Вперед, республика» и МоДем, Конструктивной фракции и франкции «Новые левые», объединяющей кандидатов Социалистической партии.

Члены оппозиционной Республиканской партии, критиковавшие закон за «стигматизацию» парламентариев, разделились в своих мнениях — 36 человек — за, 11 — воздержались, 4 — против, в том числе и председатель фракции Кристиан Жакоб. Представители коммунистической партии и партии «Непокорная Франция» от голосования воздержались, так же, как и члены «Национального фронта».

Среди основных положений закона:
— Запрет для парламентариев, министров и представителей местной администрации нанимать на работу родственников (супругов, партнеров, детей и родителей). Нарушение запрета карается штрафом в 45 тысяч евро и тремя годами тюрьмы. Для того, чтобы нанять на работу близких «второго круга» (не являющихся близкими родственниками или членов бывшей семьи) требуется специальное разрешение.
— Запрещение «парламентского резерва», то есть средств, которыми располагали депутаты с целью помощи различным коллективам и ассоциациям (147 миллионов евро в 2017 году), во избежание неправомочных отношений с клиентами, а также запрещение аналогичного «министерского резерва». Эта мера будет постепенно вступать в силу, полностью уничтожив резервы к 2024 году.
— Новый режим возмещения профессиональных расходов по депутатскому мандату, замещающий ранее действующую систему. До настоящего времени депутаты получали на расходы по мандату 5373 евро ежемесячно, сенаторы — 6110 евро. Теперь каждая палата будет принимать правила возмещения расходов: либо в виде выплаты аванса, либо по предоставлению соответствующих счетов.
— Запрет на получение дополнительной оплаты, которую ранее получали отдельные депутаты за работу в различных государственных или окологосударственных организациях.
— Введение дополнительной юридической ответственности, которая может повлечь за собой невозможность избрания кандидата в случае правонарушений или отсутствия прозрачности в ходе выборов. К правонарушениям относятся, в частности, факты дискриминации, публичные оскорбления или клевета, проявления расовой, гомофобной или сексистской нетерпимости.
— Создание «банка демократии» и «кредитного посредника», предназначенных для упрощения диалога между банками, кандидатами и партиями (ранее это положение было удалено в ходе голосования в Сенате)
— Проверка налоговой ситуации каждого кандидата (в том числе и евродепутатов) в момент начала действия мандата. Выявленные нарушения могут повлечь за собой невозможность избрания или прекращение депутатских полномочий. В случае прекращения полномочий возможно проведение дополнительных частных выборов.
— Помощники депутатов приобретают статус, который практически не существовал ранее, но им запрещается принимать вознаграждение от любых лиц, лоббирующих какие бы то ни было интересы.
— Положение о конфликте интересов. Депутаты и сенаторы не смогут отныне осуществлять консалтинговую деятельность в течение всего срока действия мандата, за исключением случаев, когда эта деятельность началась ранее, чем за год до избрания. Кроме того, это положение предусматривает создание «самоотводов» для депутатов, которые могут находиться в состоянии конфликта интересов в ходе принятия законодательных текстов. Полный запрет на консалтинговую деятельность, который предлагали принять некоторые кандидаты, не был утвержден.
— По просьбе правительства Нацсобрание восстановило так называемую «блокировку Берси», ранее отмененную Сенатом. Она заключается в предоставлении Министерству экономики полного приоритета при принятия решений об уголовном преследовании за финансовые нарушения.


Депутаты отвергли положения о незаполненных избирательных бюллетенях», на котором настаивала Конструктивная фракция при поддержке партии МоДем, социалистов и партии «Непокорная Франция». Оно заключалось в требовании, чтобы в случае, если при подсчете голосов пустые бюллетени составят абсолютное или относительное большинство, был бы объявлен новый тур выборов. В настоящее время при подсчете голосов незаполненные бюллетени не учитываются.


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теги: Франция  
   
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