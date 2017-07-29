«Это скажется и на возможностях резидентуры»

Из 1100-1200 работающих в России сотрудников Госдепа две трети должны покинуть нашу страну. Скорее всего, такое резкое сокращение штата затормозит работу консульств, визы будут выдавать дольше. Но в целом миссии США и в сокращенном составе справятся со своими обязанностями, но при условии, что не будут отвлекаться на подпитку оппозиции и прозападных НКО и наконец просто на шпионаж.

Глава МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном в пятницу разъяснил меры, приянтые в отношении американских дипломатов в России.

«Когда столько дипломатов должны покинуть территорию РФ, несомненно, это скажется и на возможностях резидентуры».

«Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона», - цитировала газета ВЗГЛЯД сообщение МИДа. Тем не менее, собеседники условились продолжать контакты по всем вопросам двусторонних отношений.

Как известно, общая численность персонала американских миссий в России не менялась с советских времен, тогда как Москва резко сократила свои представительства за океаном после распада Союза. Но точное число своих дипломатов, находящихся в России, Вашингтон почему-то не называет. «Надеюсь, в Госдепе сегодня будут поразговорчивее и все-таки сами официально озвучат количество своих сотрудников», - заметила по этому поводу представитель МИДа Мария Захарова.

А заместитель Лаврова Сергей Рябков уточнил: Россия имеет механизмы для того, чтобы проверить число оставшихся в стране американских дипломатов. «Для нас важно то, чтобы 1 сентября мы констатировали, и у нас есть соответствующий инструментарий для проверки этого», - цитирует его РИА «Новости». Замминистра напомнил, что количество дипломатов должно быть уравнено - в американских загранучреждениях в России должно остаться не более 455 человек, как и российских сотрудников в посольствах и консульствах в США. Рябков также потребовал от США возместить ущерб от ареста российской дипсобственности.

Напомним, в пятницу МИД заявил о приостановлении использования американскими дипломатами складов на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Кроме того, США предложено до 1 сентября привести количество сотрудников посольств и консульств в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников в США. Сокращения коснутся не только дипломатических, но и технических сотрудников миссии и не только посольства США в Москве, но и консульств в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Эксперты сходятся в том, что всего в России работает примерно 1100-1200 работников с дипломатическим статусом из-за океана, из которых собственно дипломатов – 700-800 человек.

«Сейчас, вместе с инженерно-техническим составом, отделом IT, кухней – в консульстве трудится более тысячи человек», - сказал НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма. «По оценкам МИД – точную цифру США пока не называет – дипкорпус этой страны составляет порядка 700-800 человек», - добавил профессор.

Госдепу придется сократить численность более чем на 700 человек, рассказали «Коммерсанту» и два дипломатических источника в столице.

С сентября нас будет поровну

Политолог-американист Виктор Олевич тоже предположил в интервью газете ВЗГЛЯД, что будет выслано около 700 человек. Согласно международной практике, есть максимальное обговоренное количество дипломатов, которое каждая страна может иметь на территории другой страны, пояснил эксперт. «Нет причин, почему американцы должны иметь в разы больше дипломатов, чем мы на территории США», - подчеркнул собеседник.

Бывший сотрудник Госдепа, американский политолог Пол Гренье в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посетовал, что у многих дипломатов - семьи, дети, и отъезд из России доставит им много хлопот в личном плане. «Это огромное сокращение. Это будет шок для них», - сказал Гренье. В то же время, по мнению эксперта, посольство в принципе не работает с полной отдачей, так как после прихода к власти Трампа Госдеп пока так и начал играть ту же фундаментальную роль, как раньше, а многие вакансии там до сих пор не заполнены.



Решение России трудно считать несправедливым, согласился Гренье. «Совершенно никак не отвечать нельзя, это проигрышное положение, но если делать слишком много, это еще больше ухудшает отношения. Это проигрыш со всех сторон и выигрыш только для неоконсерваторов, которые мечтают о том, чтобы отношения с Россией и дальше портились. Они плевать хотели на то, что пострадают сотрудники посольства, - возмущается политолог. - Это чисто внутриамериканская проблема».

Резидентам ЦРУ придется поднапрячься

Виктор Олевич напомнил: российские граждане работают в американских миссиях, но это в основном обслуживающий персонал. «На серьезные должности россиян не берут, - подчеркнул он, - а значит компенсировать за их счет резкое сокращение дипломатического персонала вряд ли получится».

Олевич не исключил теперь сложностей в работе консульств, - например, замедлится выдача виз. «Но российское посольство, генконсульство и торгпредство справляются же со своими обязанностями в США, - указал он. - И американцы справятся со своими обязанностями, если не будут использовать свои средства в недипломатических целях – для поддержки оппозиции, связей с различными прозападными организациями и подпитки их средствами».

Олевич допускает, что замедлится и неофициальная, а точнее разведывательная деятельность. «Когда столько дипломатов должны покинуть территорию РФ, несомненно, это скажется и на возможностях резидентуры», - подытожил эксперт.

Напомним, посол США в России Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы об ответных мерах в адрес американских дипломатов, посольство заявило российской стороне протест, сообщила ранее глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон. А предшественник Таффта Майкл Макфол, которого цитирует телеканал RT, назвал ответные меры Москвы «несправедливыми», так как «Соединенные Штаты не вмешивались в российские выборы».

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