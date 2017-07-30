За полгода на работу в Россию уехали 250 тыс. украинцев

245,6 тыс. украинцев въехали в Россию на работу, 219,1 тыс. - с частным визитом, 20,7 тыс. - для туризма и 13,5 тыс. - для учебы за январь - июнь.

Об этом говорится в информации Министерства внутренних дел России, передают Українські Новини.

В частности, с января Россия поставила на миграционный учет 844 597 украинцев, из них 93 844 человека зарегистрировано по месту жительства и 750 753 человека - поставлено на учет по месту пребывания.

Так, 526 546 человек поставлены на учет по месту пребывания первично.

Из них 245 602 украинца въехали в Россию на работу, 219 086 - с частным визитом, 20 684 - для туризма, 13 508 - для учебы и 27 666 украинцев под другими предлогами.

В то же время за январь-июнь Россия сняла 483 908 украинцев с миграционного учета.

Кроме того, за указанный период 3 украинца оформили визы в Россию и для 2 оформлены приглашения.

Напомним, в РФ заявили, что с начала года 41,5 тыс. украинцев получили российское гражданство.

Госдума упростила получение украинцами гражданства РФ.

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