За полгода на работу в Россию уехали 250 тыс. украинцев
245,6 тыс. украинцев въехали в Россию на работу, 219,1 тыс. - с частным визитом, 20,7 тыс. - для туризма и 13,5 тыс. - для учебы за январь - июнь.
Об этом говорится в информации Министерства внутренних дел России, передают Українські Новини.
В частности, с января Россия поставила на миграционный учет 844 597 украинцев, из них 93 844 человека зарегистрировано по месту жительства и 750 753 человека - поставлено на учет по месту пребывания.
Так, 526 546 человек поставлены на учет по месту пребывания первично.
Из них 245 602 украинца въехали в Россию на работу, 219 086 - с частным визитом, 20 684 - для туризма, 13 508 - для учебы и 27 666 украинцев под другими предлогами.
В то же время за январь-июнь Россия сняла 483 908 украинцев с миграционного учета.
Кроме того, за указанный период 3 украинца оформили визы в Россию и для 2 оформлены приглашения.
Напомним, в РФ заявили, что с начала года 41,5 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Госдума упростила получение украинцами гражданства РФ.
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