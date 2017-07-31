Немецкий политолог: мир видит признаки заката США

Хочется нам этого или не хочется, но стабильности в современном мире становится все меньше и меньше. Способствуют этому и стремительно ухудшающиеся отношения между Россией и США – двумя мировыми лидерами, во многом определяющими состояние на земном шаре. Дальнейшее обострение ситуации между ними может обернуться проблемами для всех жителей планеты.

Не могут этого не понимать и руководители других государств. Не случайно против нового пакета антироссийских санкций непривычно решительно выступили страны-основатели ЕС, в первую очередь, Германия. Стало ясно, что ЕС уже не может безропотно выполнять указания Вашингтона. Слишком уж многим приходится жертвовать Европе ради того, чтобы ублажать заокеанских политиков. И слишком велика становится цена: мир может оказаться на краю пропасти.

Этим, видимо, объясняется и тот беспрецедентный шаг, на который пошел президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер: призвал обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России. Совсем недавно такое никто не мог бы даже представить.

Но способен ли ЕС в самом деле противостоять США или дальше слов дело не пойдет?

По мнению известного немецкого политолога Александра Рара, возможности ЕС пойти против воли Вашингтона довольно ограничены. Наверняка, хватило бы решительности у Германии и Франции, но это еще не весь Евросоюз. Ряд членов союза, в частности, Польша и прибалтийские страны будут поступать согласно указке США в любом случае. Поэтому вряд ли может идти речь о серьезном столкновении ЕС и США. Какими бы тяжелыми последствиями ни грозило для европейцев принятие новых санкций, Германии вряд ли удастся консолидировать вокруг себя все страны ЕС. И в результате складывается ситуация, выход из которой почти невозможно спрогнозировать.

Единственное, что более или менее предсказуемо, по мнению немецкого политолога, это то, что Россия еще больше отдалится от Европы и станет ориентироваться на Азию. Которая, в свою очередь, весьма в этом заинтересована. Такие страны, как Индия и Китай, не могут не делать выводов из поведения США: наглая и беспринципная политика, проводимая ими в отношении не только России, но и своих союзников, не оставляет сомнений в том, что когда-нибудь это может коснуться и их.

Но самый большой дестабилизирующий фактор, по мнению политолога – это современное состояние США, которое ничего хорошего мировому правопорядку не обещает: «То, что мы видим в США — это признаки заката, который при усугублении окажет довольно существенное негативное влияние на всю мировую систему».

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