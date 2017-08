архив



опубликовано редакцией на Переводике 02.08.17 08:00 скаут: Lilu “Foreign Policy”,

"Vladimir Putin Is Trying to Get Down With the Cool Kids" США - 27 июня 2017 г. Владимир Путин пытается поладить с популярной молодежью После многих лет заигрывания с людьми среднего возраста и стариками Кремль пытается соблазнить молодых избирателей. И делает это очень неуклюже. Site: ALEXEY NIKOLSKY/AFP/Getty Images В прошлом месяце российский парламент собрался для специального заседания, чтобы обсудить актуальный вопрос: как спасти непослушную молодежь страны. Один политик, Сергей Миронов, глава партии "Справедливая Россия", говорил с особой озабоченностью о силе интернета и соцсетей. "Для сегодняшней молодежи нормально полностью следовать рекомендациям в интернете.... Там, в соцсетях, находится дьявол, который учит их не любить их родину", - сказал Миронов. Но это было не всё. "Целый слой субкультуры находится вне нашего поля зрения", - сказал он, и затем стал приводить примеры: "То, что называется артрит, например: когда рисуют граффити". Эта фраза быстро стала хитом в тех самых соцсетях, в отношении которых Миронов сетовал, среди той самой аудитории, которую он стремится спасти - но совсем не по этим причинам. 64-летний политик перепутал выражение "уличное искусство" - стритарт - с русским словом артрит. У российской политики есть проблема с молодежью. В течение многих лет политики страны по большей части игнорировали молодежь. Кремль, например, вместе с партией президента Владимира Путина "Единая Россия" концентрирует внимание на том, чтобы сохранять их популярность среди основного электората - рабочих среднего возраста и пожилых людей, которые, как они считают, с большей вероятностью придут на выборы. Большая часть государственной риторики обращается к прошлой военной славе и традиционным православным ценностям и противопоставляет путинскую эпоху страдавшим преступностью и экономически ужасным 1990-м годам. Пропаганда ведется в основном на телевидении, это предпочтительный источник новостей и развлечения для тех, кому за 40. Прокремлевские молодежные движения, которые имели в их распоряжении ресурсы и влияние десять лет назад, прекратили свою деятельность. В парламенте основные партии представлены такими стареющими политическими завсегдатаями как Миронов, являющийся самым молодым лидером партии меньшинства (двум другим - за 70). Для самого Путина давно уже прошло время, когда он считался свежим, энергичным лицом, заменившим Бориса Ельцина в 2000 году. К моменту президентских выборов в следующем году, в которых он, как многие ожидают, примет участие, Путин достигнет российского пенсионного возраста в 65 лет. Но в последние несколько месяцев правительство неожиданно осознало тот факт, что в 2018 году впервые будет голосовать новое поколение активных в Ютьюбе, Снапчате и Инстаграме россиян, не знающих ничего о 1990-х: их будет 7 миллионов, если быть точными. Это избиратели, у которых находит отклик антикоррупционный посыл; они хотят знать, почему у них, по-видимому, нет шансов преуспеть в России, если у них нет богатых родителей. Они также менее склонны поддерживать изоляционистскую, анти-западную риторику Кремля. Согласно недавнему исследованию, 70% хотят учиться за границей (26% предпочли бы никогда не возвращаться) и 42% говорят, что они считают, что Россия и Запад могут быть друзьями. То, что Путин может столкнуться с проблемой в их отношении, стало ясно этой весной, когда тысячи молодых людей наводнили улицы во время антикоррупционных протестов, к которым призвал критик Кремля Алексей Навальный. Хотя пока еще не ясно, какое количество участников демонстраций являлись подростками, видимая молодость двух протестующих - одного 26 марта и второго 12 июня - стала сюрпризом как для правительства, так и для оппозиции. Примерно 136 подростков, которым было менее 18 лет, были задержаны во время московской демонстрации 12 июня, согласно московской полиции, из общего числа задержанных в 866 человек. И вот, столкнувшись с перспективой нового политически активного поколения юных знатоков цифрового контента, Кремль начал делать запоздалые попытки снизойти до молодых людей. Через неделю после мартовских протестов крупнейшие российские центры изучения общественного мнения, связанные с правительством, уже занимались изучением того, что думает российская молодежь, где она берет информацию и как она относится (http://fom.ru/Politika/13299) к выборам. Кремль нанял советника по "социальным сетям" для координации с российскими региональными властями и готовится обновить свою молодежную политику, согласно сообщениям. Путин сам недавно выступил с редкой поддержкой интернет-технологий и социальных сетей. "Мы должны создавать современные, качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями ... ориентироваться, прежде всего, на молодежь, продвигая информацию в соцсетях", предложил он на встрече в апреле, выступая по вопросу патриотического воспитания. Также были сделаны первые неуклюжие попытки пиара. Популярных блогеров пригласили в этом месяце принять участие в "совете блогеров" - это инициатива российского парламента, чтобы открыть канал связи с теми, кто влияет на молодые умы. Это мероприятие, однако, было встречено скептически в сообществе блогеров. "Они хотят нашу аудиторию", - сказал 23-летний видеоблогер Николай Соболев, канал которого имеет более 3 миллионов подписчиков, в клипе на Ютьюбе, размышляя о том, стоит ли всерьез относиться к этому приглашению. В конечном итоге большинство ведущих блогеров проигнорировали этот совет, который состоялся на прошлой неделе. В результате самой известной личностью, принявшей в нем участие, стала Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, которая живет во Франции и чей пухлогубый аккаунт в Инстаграме имеет жалкие 47000 подписчиков. Другая попытка наладить отношения с молодежью - на этот раз не выясняя их взгляды, а читая им лекции - также дала обратный эффект, когда певица Алиса Вокс, бывшая солистка группы "Ленинград", разместила новый музыкальный видеоклип, в котором она строго выговаривает школьникам за участие в протестах. "Ты хочешь перемен, мальчик, начни с себя", пела Вокс, назвав протестующего ученика "марионеткой", изображая при этом сексапильную школьную учительницу. Хотя клип был просмотрен более 2 миллионов раз, он получил значительно больше дизлайков, чем лайков. Что хуже, через два дня после того, как был размещен клип, российский независимый канал "Дождь" сообщил, что песня и видео были организованы бывшим сотрудником Кремля. "Как промыть мозг школьникам? Полуголыми грудями, задницами и под музыку!" - насмехался популярный влогер на Ютьюбе Kamikadzedead (настоящее имя - Дмитрий Иванов), который делает ежедневные видео по текущим событиям и открыто критически относится к российскому правительству. Кремлю "нужно послание для молодежи, но это не означает, что это послание легко сформулировать", сказал политолог Михаил Виноградов, возглавляющий фонд "Петербургская политика". "Рост протестных настроений среди молодежи стал неожиданностью для властей". Это также, видимо, стало неожиданностью и для оппозиции. Хотя власти обвиняют Навального в нацеливании на молодежь, не ясно, ожидал ли он, что его идеи найдут такой сильный отклик у российской молодежи. Но в последнее время были признаки, что он намеренно пытается опереться на это движение молодых россиян. После того, как его видео с утверждениями, что премьер-министр Дмитрий Медведев накопил огромное состояние, набрало большую популярность, он запустил свой канал на Ютьюбе Navalny Live в середине марта. Позднее он напрямую коснулся молодежного вопроса перед июньской демонстрацией. "Меня нет на телевидении. Все, что у меня есть, это вот этот Ютьюб-канал, и я горжусь, что молодежь смотрит мой канал, включая школьников и студентов", сказал он в клипе. Делались попытки повторить успех Навального. После появления обличительного видео в отношении Медведева российский миллиардер Алишер Усманов вышел на веб-сайт, чтобы ответить на намеки, что он подкупил премьер-министра, в собственном видео. Снятый сидящим за столом, со стаканом воды и записной книжкой, постановочные достоинства видео Усманова и близко нельзя сравнить с шикарным продуктом Навального, а его возражения были встречены насмешками, не только со стороны Навального, но и со стороны аполитичных влогеров, популярных среди российской молодежи. "Он использует дешевую камеру, не монтирует свои видео с помощью смешного зумирования на лицо. ... Было бы классно добавить какую-то музыку и одеться немного помоднее", - сказал Данила Поперечный, стендап комик, ведущий популярный Ютьюб-канал, прежде чем вынес свой вердикт: "Дизлайк". Недавние заигрывания Кремля с молодежью напоминают встречи, которые проводил Медведев в 2010-2011 гг., когда он был президентом. Медведев, самопровозглашенный сторонник технологических инноваций, пригласил блогеров и интернет-лоббистов, чтобы они его проконсультировали. Но результата от тех встреч не было. Напротив, желание сделать открытой российскую экономику и заинтересовать молодых людей вступило в противоречие с необходимостью контроля, и последнее одержало верх. За прошедшие с тех пор годы Кремль - при усердном одобрении парламента - принял решение сделать уголовно наказуемым распространение некоторого контента в соцсетях, ввел реестр веб-сайтов, занесенных в черный список, и надавил на глобальные интернет-компании, чтобы они перевели персональные данные пользователей в Россию, где службам безопасности будет намного легче получить к ним доступ. Пока что все еще зарождающиеся попытки идут, судя по всему, в том же направлении. Многие популярные влогеры были в ужасе, когда российский суд признал в мае виновным одного из них, Руслана Соколовского, в оскорблении верующих в его видео на Ютьюбе, что включало охоту на Покемонов в церкви и слова о том, что Бог не существует, приговорив его к (условному) тюремному заключению в 3,5 года. 18-летняя Анастасия Леонович - одна из тех, кто имеет теперь право голосовать на выборах, была задержана на протесте в этом месяце. В следующем году Путин не получит ее голос, сказала она мне. "Он совсем не заинтересован в том, чтобы двигать страну вперед. Он не заинтересован в инвестировании в новые передовые разработки, в развитии экономики", - сказала она. "Мы просто сидим на этой нефтяной трубе, чтобы он и его друзья могли разбогатеть, и это причина, по которой он все еще у власти".