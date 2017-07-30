WSJ: третью мировую начнут Россия и Турция на Балканах



26 июля, 04:11 | Максим Легуенко

Европейцы не на шутку паникуют, понимая, что без США разрешить назревающий балканский кризис им вряд ли удастся.



© Коллаж/Ridus

Балканский регион, на территории которого зародилась не одна большая война (включая Первую мировую), снова может стать эпицентром геополитического кризиса общеевропейского масштаба. По крайней мере об этом все чаще говорят западные эксперты, пытающиеся анализировать современные геополитические процессы.

«Недавно на закрытой встрече одного из научно-исследовательских центров хорошо информированного немецкого чиновника спросили, какая проблема в Европе волнует его больше всего, — пишет в своей статье в The Wall Street Journal профессор Бард-колледжа (США) и редактор издания American Interest Уолтер Расселл Мид. — Чиновник не стал тянуть с ответом и заявил: „Западные Балканы“. Там, по его мнению, назревает новый кризис, на фоне того как Турция и Россия подливают масла в огонь».

По мнению Мида, при самом худшем раскладе Россия и Турция поддержат проводников своего влияния на Балканах — Сербию и Албанию — в их намерениях перекроить границы региона.

Турция и Россия поделят Балканы?

В результате, полагает эксперт, Сербия при поддержке России может аннексировать значительную часть территории Боснии, населенную этническими сербами. Аналогичный маневр может совершить и мусульманская Албания в Косово и Македонии, где большая часть значительного албанского меньшинства пожелала бы воссоединиться с родиной. По словам Мида, хрупкий мир на Западных Балканах поддерживался только благодаря перспективам членства в ЕС для таких государств, как Сербия, Македония, Черногория, Косово и Босния. Каждая балканская страна присоединилась бы скорее к ЕС, чем к России или Турции.

«Однако надежды на членство в Евросоюзе в ближайшем будущем угасают», — пишет в своей статье Уолтер Расселл Мид. По его словам, страны ЕС, которых скоро станет не 28, а 27, не спешат принять в свои объятия пять беспокойных новых балканских государств, которые сделают Евросоюз еще менее управляемым и будут ожидать финансовой помощи, в то время как бюджет ЕС после Брексита будет нести дополнительную нагрузку.

Европе страшно

Европейцы действительно встревожены не на шутку. Особое беспокойство вызывает у них охлаждение интереса к Балканам со стороны США, в силу того, что новому американскому президенту Дональду Трампу этот регион не сильно интересен. И если с 1999 года после бомбежек Югославии США выступали в роли своеобразного балканского жандарма, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Геополитическое внимание Трампа приковано к Китаю, Северной Корее и Ближнему Востоку, но никак не к Балканам.

Поэтому европейцы не на шутку паникуют, понимая, что без США решить возможно назревающий новый балканский кризис им вряд ли удастся. Особенно если, пользуясь ситуацией, поучаствовать в нем попытаются два таких сильнейших игрока, как Турция и Россия, находящиеся сегодня в довольно хорошей форме (прежде всего военной).

«Европейцы утверждают, что относительно небольшое краткосрочное американское участие — активная дипломатия и укрепление сил США в Косово — может принести большой результат», — пишет в своей статье Уолтер Расселл Мид. По его словам, европейцы, не желающие нового военного кризиса на Балканах, должны убедить скептически настроенный Вашингтон занять более активную позицию. «Прежних доводов о единстве НАТО, защите свободы и страхе перед Россией уже недостаточно. Трамп оперирует категориями бизнеса, и Берлину стоит задуматься о том, как вовлечь его в это», — считает эксперт.

Опасность существует

Опасения европейцев, о которых пишет в своей статье Мид, на самом деле выглядят вполне логично. Отсутствие у «старшего брата» интереса к Балканам греет сознание как турок, так и сербов.

До прихода Трампа к власти в США народы стран бывшей Югославии и Албании к кандидатам в американские президенты относились по-разному, — пояснил „Ридусу“ сербский журналист, член Сербской радикальной партии Миодраг Миликич. — В Сербии на победу Трампа смотрели как на конец династии Клинтон, которая нанесла много вреда сербам в самой Сербии, Черногории и Республике Сербской.

По его словам, до того, как Трамп был избран президентом, жители Федерации Боснии и Герцеговины, Хорватии и самопровозглашенного Косово выходили на митинги и пикеты в поддержку Хиллари Клинтон.

Сербов, без сомнения, интересует возможность того, что новая американская администрация предпримет какие-то действия в отношении балканских мусульман, которым в значительной степени принадлежит контроль над регионом.

По мнению Миликича, уже сейчас на Западных Балканах просматривается возможный распад Боснии и Герцеговины.

Это государство состоит из двух составных частей: Федерации Боснии и Герцеговины (51% территории страны) и Республики Сербской (49% территории страны). По религиозной принадлежности 50,7% населения страны составляют мусульмане, 30,7% — православные и 15,2% — католики. Сложный национально-религиозный состав является одной из главных причин предполагаемого распада.

Взорвется ли котел?

Единственным фактором, долгое время сдерживавшим очередной «балканский взрыв», являются надежды стран региона на вступление в ЕС, что справедливо замечает в своей статье Уолтер Мид. Насколько они обоснованны — вопрос отдельный, но надежда умирает последней всегда и везде, включая и Балканы.

Сегодня последний час балканских надежд приближается со скоростью курьерского поезда, так как население стран, и прежде всего Сербии, во вступление в ЕС уже практически не верит, да и не очень этого хочет. Единственными носителями евроидеи остаются государственные лидеры, и в первую очередь глава Сербии — Александр Вучич.



Глава Сербии Александр Вучич

Я думаю, что Сербия не попадет в Евросоюз, — говорит „Ридусу“ иностранный член Сербской академии наук и искусств, иностранный член Академии наук Республики Сербской (Босния и Герцеговина), руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса доктор исторических наук Елена Гуськова.

По ее словам, в Евросоюз уже перестали принимать по политическим соображениям, как это произошло, например, с Румынией и Болгарией. Тогда это были явные попытки разделить Восточную Европу и приверженцев России каким-то образом повернуть к ней спиной.

Сейчас ситуация резко изменилась, и Сербия с ее подготовкой к Евросоюзу была нужна только для того, чтобы пойти на массу уступок, которые от нее требовали с начала 90-х годов и на которые она не соглашалась, — продолжает Елена Гуськова. — Не приветствуют в Брюсселе и очевидной политической ориентированности Белграда на Россию.

Будет ли война?

Одним словом, сдерживающих факторов, заставлявших балканские страны подавлять свои амбиции, становится все меньше. Все более очевидным становится, что в ЕС на Балканах больше не попадет никто. Единственное, чем можно будет довольствоваться некоторым желающим, так это вхождением в НАТО, что на самом деле только обостряет общую напряженность. Приведет ли это к большой войне, учитывая, что нынешнее разделение стран и народов в регионе представляет собой самую настоящую гремучую смесь?

Если следовать логике Уолтера Мида, усугубить ситуацию могут геополитические амбиции России и Турции, которые имеют прямой интерес на Балканах. В этом случае возможное выяснение отношений между странами, разочаровавшимися во вступлении в ЕС, при поддержке столь мощных игроков может перерасти в серьезную войну с далеко идущими последствиями.

К счастью, вероятность развития событий в данном ключе невелика, а сам Мид несколько сгущает краски. Раскачать на полноценную войну ту же Сербию, пострадавшую от натовских бомбежек 99-го года, сегодня уже вряд ли возможно, даже если речь идет о возвращении утраченного ею Косово.



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По словам Елены Гуськовой, возвращение Косово Сербии в каком-либо виде сегодня невозможно, потому что Евросоюз настаивает на его независимости, а ООН просит у Белграда разрешения дать Косово место в Скупщине.

«Сегодня не идет речь о том, чтобы всю албанскую часть Косово, с большинством албанского населения, объединить с Сербией. Эти проблемы никто не может решить начиная с 1945 года, — напоминает Елена Гуськова. — Отделяться нужно, но отделяться цивилизованно, и надо обязательно спасти те анклавы, в которых живет большинство сербского населения и где находятся сербские святыни».

По мнению Гуськовой, такие планы существуют и возможности мирного отделения от Косово сербских анклавов имеются. Однако против этого выступают сербские националистические движения.

Таким образом, несмотря на то, что «балканский котел» потихоньку снова закипает, говорить о том, что он может вот-вот взорваться, сегодня преждевременно. Не готовы этому способствовать и Турция с Россией, хорошо помнящие, к чему приводят неосторожные геополитические движения в этом регионе.

Это значит, что эпицентром третьей мировой Балканы в ближайшее время вряд ли станут. Следовательно, впадать в панику и просить помощи у Трампа европейцам нет никаких оснований. По крайней мере пока.

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