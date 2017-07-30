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опубликовано редакцией на Переводике 30.07.17 18:43
скаут: Miroslav;
 
 

Заявление Тиллерсона о санкциях. «Энто как же, извиняюсь, понимать?»

К политике «двойных стандартов», ставшей обычной для Соединенных Штатов, мы уже, казалось бы, привыкли. Ан нет, заокеанские политики не дают нам скучать, выдавая перлы, слыша которые перестаешь понимать: то ли они настолько глупы, что не ведают, о чем говорят, то ли нас за дураков держат.

Последним поводом для подобных размышлений стало недавнее выступление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, заявившего, что новый законопроект об ужесточении санкций – не что иное, как документ, направленный на улучшение отношений с Россией. Ну вот что тут можно сказать? Разве что процитировать Царя из знаменитой сказки Филатова: «Энто как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»

Но все это непонятно человеку с обычной логикой. У американцев же, по всему видать, логика другая: мы вам нагадили, и собираемся гадить еще. Но вы не подумайте ничего плохого, все это мы делаем для того, чтобы наши отношения улучшились окончательно и бесповоротно.

И еще одна мысль, которая сразу же приходит в голову: да ведь это же чистейшее следование теории «двоемыслия» Голдстейна из знаменитой антиутопии Джорджа Оруэлла «1984»! Как помнится, ключевым словом там было «белочерный»: «Как и многие слова новояза, оно обладает двумя противоположными значениями. В применении к оппоненту оно означает привычку бесстыдно утверждать, что чёрное – это белое, вопреки очевидным фактам».

Разумеется, российская сторона не могла оставить такое заявление без ответа. Пресс-служба посольства России в США незамедлительно высказала свое мнение по этому поводу: «Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают и уж тем более санкциями не добиться улучшения отношений».

Высказал свое мнение и зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, сказавший, что Америкой "для достижения цели – улучшение отношений с Россией – избирается наихудший путь из всех возможных», и что Тиллерсон демонстрирует "какую-то иезуитскую логику". Вывод российского сенатора тоже вполне закономерен: "Мы же, в конце концов, не малые дети, чтобы успокаивать нас подобным образом".

С вполне оправданной иронией отозвался о тиллерсоновской речи глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, сделавший запись в своем микроблоге в Twitter: «Госдеп может быть спокоен: сигнал США нами воспринят ясно. Надеемся, и наш сигнал о сокращении дипперсонала США воспринят как символ дружбы».

Как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. И американским умникам стоило бы призадуматься, прежде чем что-либо заявлять в сторону России. Как-никак, «мы ж не Хранция какая», и тем более не Прибалтика или Украина, готовые закрывать глаза на любые глупости, если они произносятся с американским акцентом.

Zolotoy


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теги: Россия, США  
   
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