"Fox Business", "New Jets Threaten Airbus and Boeing Duopoly" США - 16 июля 2017 г.

"New Jets Threaten Airbus and Boeing Duopoly" США - 16 июля 2017 г. Новые самолеты угрожают дуополии "Эйрбаса" и "Боинга" Роберт Уолл

Dow Jones Newswires Ле Бурже, Франция - У компаний Boeing Co. и Airbus SE неожиданно появились конкуренты. В течение почти двух десятилетий обе компании делили глобальный рынок больших коммерческих самолетов в основном между собой. Но все это меняется с появлением трех новых конкурентов - из Китая, России и Канады - представивших их собственные проекты для так называемого рынка самолетов с кабиной с одним проходом. Пока что заказов на эти новые самолеты мало, и российские и китайские производители не смогут поставлять самолеты еще годы. И пока не ясно также, насколько популярными они смогут стать. А "Боинг" и "Эйрбас", тем временем, продают множество своих самолетов, хорошо себя зарекомендовавших "рабочих лошадок" в этой категории. И все же, даже если один из этих новых конкурирующих самолетов станет популярным, это может поставить под угрозу один из наиболее прибыльных секторов для "Боинга" и "Эйрбаса". "Для меня нет никакой проблемы покупать российский или китайский самолет", если появится заслуживающая внимания модель, сказал недавно Акбар Аль Бакер, президент авиакомпании Qatar Airways, одного из крупнейших в мире покупателей самолетов. Неожиданная конкуренция непривычна для обеих авиастроительных компаний, и это усиливает давление на них в период, когда они сталкиваются со слабеющим спросом на других рынках. Более крупные самолеты с большой дальностью полета продаются не так хорошо, как самолеты с кабиной с одним проходом или узкофюзеляжные воздушные суда, и обе компании - и "Боинг", и "Эйрбас" недавно безуспешно пытались уменьшить возросшие издержки и отставание от графика для некоторых из их военных программ.

Рынок узкофюзеляжных самолетов много лет является "золотой жилой" для отрасли. Крупные авиакомпании и быстро растущие бюджетные авиаперевозчики любят их за их размер и топливную эффективность. На парижском авиасалоне в прошлом месяце компания "Боинг" представила новейшую и самую большую версию своей модели 737 Max с 230 сиденьями. У "Боинга" очередь из более чем 3600 заказов на его серию самолетов 737 Max. "Эйрбас",тем временем, продал более 5000 самолетов из своей серии A320neo, конкурирующей с 737 Max. Компания начала поставлять их клиентам в прошлом году. В условиях этого быстро растущего рынка на него ворвались три новых игрока. Китай выпустил в полет свою узкофюзеляжную модель C919 впервые в начале мая. Этот китайский самолет, построенный контролируемой государством Commercial Aircraft Corp., известной как Comac, обеспечил себе более 500 заказов, в основном от китайских покупателей. Первая поставка ожидается где-то к 2020 году. Comac не ответила на запросы дать комментарии. Российский самолет МС-21, который может перевозить до 211 пассажиров, также сделал свой первый рейс в мае. Он производится корпораций "Иркут", которая говорит, что она получила 175 заказов и поставит свой первый самолет в 2019 году, пока же она готовится к дальнейшим испытаниям. Канадская компания Bombardier Inc. начала поставки самолетов со 130 сиденьями своей серии CSeries в ноябре. Модель CS300 конкурирует с самыми небольшими моделями ближнемагистральных самолетов корпораций "Эйрбас" и "Боинг". Самолеты этой модели уже летают в двух европейских авиакомпаниях. У Bombardier пока что 237 заказов на этот самолет. Топ-менеджеры германской Lufthansa AG и Air Baltic хвалят малошумность и топливную эффективность этого самолета. "Уровень интереса к программе продолжает расти", - сказал директор подразделения коммерческих самолетов Bombardier Фред Кромер. Китай и Россия пока еще не получили поддержку их самолетов со стороны известных западных авиаперевозчиков. Многие из этих покупателей не уверены, что новички смогут в ближайшей перспективе предоставить необходимые на глобальном уровне авиационные запасные части и услуги ремонта, чтобы самолеты продолжали летать.

А между тем другие авиастроительные компании, такие как бразильская Embraer, избегают напрямую конкурировать с "Боингом" и "Эйрбасом" и концентрируются на производстве небольших пассажирских самолетов. Китайский самолет может стать наиболее значительной угрозой для "Эйрбаса" и "Боинга". Его амбиции подкрепляются долгосрочным вниманием и финансами правительства и внутренним рынком, достаточно большим, чтобы поддерживать местное производство. "Являются ли они угрозой в следующие пять или десять лет для "Эйрбаса" и "Боинга"? Вероятно, нет", - сказал заведующий сбытом самолетов в "Эйрбас" Джон Лихи. "Через 20 лет, я думаю, они будут являться одной из трех крупных авиастроительных компаний". Китай также тесно сотрудничал с американскими и европейскими предприятиями-поставщиками. Модель C919 оснащена двигателями, производимыми консорциумом General Electric Co. и французской Safran SA. Также партнерами являются компании Honeywell International Inc. и Rockwell Collins Inc. Как и "Боинг" и "Эйрбас", новички действуют как интегрирующее звено компонентов, изготавливаемых по всему миру. Китайский самолет все еще отстает в плане летно-технических характеристик от реактивных пассажирских самолетов "Боинга" и "Эйрбаса". Планируется, что у самолета будет более короткая дальность полета и он будет менее топливосберегающим. Но должностные лица отрасли считают, что это изменится. "Китайцы значительно изменят дуополию, но со следующим самолетом, не с моделью С919. С этим самолетом они будут учиться", - сказал Джером Рейн, партнер в Boston Consulting Group. "Боинг" переводит часть работы по доведению самолета в Китай, чтобы помочь сохранить доступ на быстро расширяющийся рынок. "Эйрбас" уже собирает некоторые свои узкофюзеляжные самолеты в Тяньцзине рядом с Пекином. "Нашей команде приходится просыпаться каждый день, думая о том, что конкуренты развиваются, и развиваются быстро, и нам нужно быть впереди них", - сказал директор коммерческих самолетов компании Кевин Макаллистер. "Боинг" также преследует соперников посредством судебных споров. США 13 лет назад подали иск в интересах "Боинга" против Европейского Союза во Всемирную торговую организацию за то, что они назвали несправедливой поддержкой европейскими правительствами "Эйрбаса". Рассмотрение этого дела и встречного иска продолжается. В этом году "Боинг" оспорил продажи компанией Bombardier меньшей версии CSeries - модели CS100 авиакомпании Delta Air Lines Inc. в Комиссии по международной торговле США. "Боинг" обвиняет канадскую компанию в продаже самолета ниже себестоимости. Компания Bombardier отвергает это обвинение, отмечая, что на новые самолеты часто даются значительные скидки. Она также сказала, что "Боинг" не в том положении, чтобы оспаривать ее сделку на самолет, предназначенный для перевозки 100 пассажиров, так как американский авиапроизводитель не имеет конкурирующего продукта. Рассмотрение этого дела в США все еще продолжается.