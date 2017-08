архив



дата публикации 01.08.17 14:01 скаут: Игорь Львович “BBC”,

"Пресса США: Россия теперь - наш главный враг" Великобритания - 31 июля 2017 г. Пресса США: Россия теперь - наш главный враг Владимир Козловский Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк



Одна из главных целей президента Путина - добиться, чтобы к России относились так, как будто она все еще Советский Союз, ядерная держава, которую надо уважать и бояться, пишут американские обозреватели Поначалу десятки публикаций в США вышли с заголовками, гласившими, что Россия выдворяет 755 американских дипломатов. Известный публицист Макс Бут, родившийся в Москве и привезенный в Америку мальчишкой, заметил в "Твиттере": "Если Трамп всерьез хочет отреагировать на высылку 755 дипломатов жестко (что совсем не обязательно), он может заморозить 755 банковских счетов Путина и его дружков!" Бывший посол США в Москве Майкл Макфол немедленно откликнулся твитом: "У нас нет в России 755 дипломатов!" И в самом деле: как быстро поправились журналисты, большинство сотрудников дипломатического представительства США в Российской Федерации, называющегося на языке Госдепа US Mission Russia, - иностранцы. Подавляющее большинство их составляют россияне. Россия - США: куда ведет дипломатический конфликт?

Бывший дипломат: сокращение персонала дипмиссий США ударит по россиянам

Насколько страшны для России новые санкции США? Как отметила в воскресенье Washington Post, у Москвы не так уж много способов ущемить Запад, и она часто делает это за счет своих собственных граждан: запрещает усыновление американцами российских сирот или закрывает иностранным товарам доступ на свой рынок. Принцип "выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой", очевидно, действует и сейчас. Тот же Макфол отметил в другом твите, что в результате сокращения персонала россиянам придется ждать собеседования для получения виз в США неделями, а то и месяцами дольше. Судьба пристройки и пиццы Посольство США в Москве сооружает пристройку стоимостью 280 млн долларов для замены неадекватных консульских помещений, говорилось в 2013 году в отчете генерального инспектора Госдепартамента. На строительстве работает много россиян, которые сейчас подлежат сокращению. По словам Washington Post, в Госдепе подозревают, что этот шаг нацелен на саботаж строительства. Американская пресса называет нынешнее сокращение персонала US Mission Russia беспрецедентным и самым крупным со времен большевистской революции 1917 года. Но нечто подобное в истории уже было: в 1986 году советские власти запретили своим гражданам работать в американских дипучреждениях, и дипломатам пришлось по совместительству выполнять обязанности шоферов и механиков. Эти репрессалии не коснулись тогда других иностранцев - в частности, итальянского повара посольства США. Возможно, по недосмотру. "Я смотрю, пицца так же хороша, как раньше", - зловеще заметил на приеме у американцев некий советский чиновник, вспоминает московский корреспондент Washington Post Эндрю Рот.

Штат американских дипучреждений в России будет сокращен, скорее всего, в основном за счет российского персонала

Госдепартамент не афиширует число американцев, работающих в посольствах США. Согласно одному отчету 2007 года, в US Mission Russia тогда работали 1779 человек, включая 1251 иностранца. В отчете отмечалось, что посол "твердо решил сократить численность миссии, которая стала слишком большой". Он добился в этом успеха. В докладе генерального инспектора Госдепа за 2013 год говорилось, что в миссии тогда работали уже 1279 человек. Доклад указывал гражданство лишь 1200 из них. Среди них было лишь 333 американца. Дипмиссию США в России сократят. Не возникнет ли проблем с визами?

"Изгнание посольского приказа": почему сейчас? Как пишет Рот, большинству из 755 человек, подлежащих нынешнему сокращению, вряд ли придется покидать Россию, поскольку они ее граждане. По словам журналиста, Владимир Путин заявил, что хочет паритета с США, где в российских диппредставительствах работают 455 человек. Но такое значительное сокращение может быть воспринято в Вашингтоне как акт эскалации и, видимо, повлечет какие-то ответные меры. Связанные руки Трампа В New York Times произошедшее анализирует ее обозреватель Дэвид Сэнгер, который пишет, что ставка Путина на Трампа с треском провалилась. Путин, по словам автора, "ставил на то, что Трамп, годами тепло отзывавшийся о России и ее авторитарном лидере, будет относиться к его стране так, как в путинских мечтах к ней должен относиться Запад. То есть как к сверхдержаве, которой она однажды была, или, по крайней мере, как к большой силе, с которой нужно считаться" Новые санкции против России, принятые сенатом со счетом 98:2 и палатой представителей со счетом 419:3, как минимум показывают Москве, что руки Трампа в отношении России связаны и, возможно, на несколько лет. "Одна из главных целей Путина - добиться, чтобы к России относились так, как будто она все еще Советский Союз, ядерная держава, которую надо уважать и бояться, - говорит Анджела Стент из Джорджтаунского университета. - И он думал, что может добиться этого от Трампа". Как пишет Сэнгер, конгресс не готов простить аннексию Крыма или разрешить новые крупные инвестиции в российские энергоносители. Законопроект о новых санкциях был проведен коалицией из демократов, обвиняющих Путина в содействии поражению Хиллари Клинтон, и республиканцев, опасающихся, что их президент плохо понимает, с кем он имеет дело в Москве. Так что Путин, который известен как искусный тактик, но не как великий стратег, снова изменил курс, отмечает обозреватель.

В 1980-е годы советские власти уже запрещали своим гражданам работать в дипучреждениях США "В данный момент, заявили в воскресенье американские чиновники и независимые эксперты, он, похоже, считает, что сможет более эффективно влиять на события за счет эскалации конфликта в духе холодной войны, нежели пытаясь незаметно манипулировать событиями с помощью уловок, кибератак и информационной войны", - пишет Сэнгер. Дэвид Сэнгер не исключает, что какой-то компромисс еще возможен, и замечает, что Путин, может быть, не случайно дал американцам на сборы достаточно много времени - до 1 сентября. Но Москва, очевидно, в любом случае заключила, что достижение ее желанной цели - снятия наложенных в 2014 году европейских и американских санкций - займет теперь годы. Автор пишет в заключение, что нынешний кризис совпал с 70-летием опубликования в журнале Foreign Affairs знаменитой статьи "Источники советского поведения", вышедшей из-под пера архитектора стратегии США в холодной войне Джорджа Кеннана, напечатавшего ее под псевдонимом Х. Стратегия, которой США придерживались на протяжении четырех десятилетий, проистекала из известной фразы Кеннана: "Политика США по отношению к Советскому Союзу должна состоять в долгосрочном, терпеливом, но твердом и бдительном сдерживании экспансионистских наклонностей России". "Большая эскалация - это большая дилемма" Как замечает Сэнгер, это не тот подход, который имел в виду год назад Трамп. Но это, возможно, подход, который ему теперь навязали. Как будет вести себя в этой ситуации Трамп, на самом деле неясно. "Большая эскалация - это большая дилемма для Трампа, - написал в "Твиттере" Эндрю Вайс из фонда Карнеги. - Поднимет ли он лапки кверху или ответит сторицей?" "Если ответит сторицей, - пишет обозреватель левацкого сайта Vox Зэк Бушам, - его мечте о сближении с Россией, скорее всего, придет конец. Если не сделает ничего, он будет выглядеть слабаком и подвергнется массированным политическим нападкам". Бушам считает российский ответ крайне непропорциональным. "Это очень ненормально, - отзывается автор о распоряжении Путина. - Страны, в общем, не заставляют другие страны сокращать свое дипломатическое присутствие столь резко, кроме как в момент серьезного кризиса в своих отношениях. Это наводит на мысль, что пророссийская позиция, которую занял (по крайней мере, на словах) Трамп, себя не оправдала, и что американо-российские отношения в обозримом будущем, видимо, продолжат ухудшаться". "Полный тупик, - резюмирует в Washington Post Эндрю Рот. - Конфликт неизбежен". Он отмечает, что диалог между двумя странами сейчас сведен к минимуму. Американские дипломаты не могут добиться, чтобы их российские коллеги признали факт участия Москвы в предвыборном компьютерном взломе в США, и ожидают, что россияне примут на веру утверждения глав американских спецслужб о причастности России к этому взлому. "Русские требуют доказательств, которые, по словам американцев, изобличат источники и методы сбора разведданных", - пишет он. Между тем, в Москве обдумывают новые акты возмездия. Рот приводит слова бывшего дипломата, профессора Николая Платошкина, который замечает, что в американском законопроекте о санкциях делается исключение для проектов НАСА, и ехидничает, что нет уж: пускай теперь астронавты добираются до Международной космической станции на лошадях. "Непреложная истина в том, что Россия ныне является главным политическим врагом Вашингтона", - резюмирует корреспондент Washington Post. По его словам, "российский политический истеблишмент бывал зол на Запад и до этого, но редко был так преисполнен презрения". "Дело обстоит куда хуже, чем несколько лет назад, когда трения обострились из-за прозападной революции на Украине, которую изобразили на российском телевидении как мятеж фашиствующих националистов", - предупреждает он.



