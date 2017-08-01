Пресса США: Россия теперь - наш главный враг

Владимир Козловский Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк



Одна из главных целей президента Путина - добиться, чтобы к России относились так, как будто она все еще Советский Союз, ядерная держава, которую надо уважать и бояться, пишут американские обозреватели

Поначалу десятки публикаций в США вышли с заголовками, гласившими, что Россия выдворяет 755 американских дипломатов.

Известный публицист Макс Бут, родившийся в Москве и привезенный в Америку мальчишкой, заметил в "Твиттере": "Если Трамп всерьез хочет отреагировать на высылку 755 дипломатов жестко (что совсем не обязательно), он может заморозить 755 банковских счетов Путина и его дружков!"

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол немедленно откликнулся твитом: "У нас нет в России 755 дипломатов!"

И в самом деле: как быстро поправились журналисты, большинство сотрудников дипломатического представительства США в Российской Федерации, называющегося на языке Госдепа US Mission Russia, - иностранцы. Подавляющее большинство их составляют россияне.

Как отметила в воскресенье Washington Post, у Москвы не так уж много способов ущемить Запад, и она часто делает это за счет своих собственных граждан: запрещает усыновление американцами российских сирот или закрывает иностранным товарам доступ на свой рынок.

Принцип "выколю себе глаз, чтобы у тещи зять был кривой", очевидно, действует и сейчас.

Тот же Макфол отметил в другом твите, что в результате сокращения персонала россиянам придется ждать собеседования для получения виз в США неделями, а то и месяцами дольше.

Судьба пристройки и пиццы

Посольство США в Москве сооружает пристройку стоимостью 280 млн долларов для замены неадекватных консульских помещений, говорилось в 2013 году в отчете генерального инспектора Госдепартамента.

На строительстве работает много россиян, которые сейчас подлежат сокращению. По словам Washington Post, в Госдепе подозревают, что этот шаг нацелен на саботаж строительства.

Американская пресса называет нынешнее сокращение персонала US Mission Russia беспрецедентным и самым крупным со времен большевистской революции 1917 года.

Но нечто подобное в истории уже было: в 1986 году советские власти запретили своим гражданам работать в американских дипучреждениях, и дипломатам пришлось по совместительству выполнять обязанности шоферов и механиков.

Эти репрессалии не коснулись тогда других иностранцев - в частности, итальянского повара посольства США. Возможно, по недосмотру.

"Я смотрю, пицца так же хороша, как раньше", - зловеще заметил на приеме у американцев некий советский чиновник, вспоминает московский корреспондент Washington Post Эндрю Рот.



Штат американских дипучреждений в России будет сокращен, скорее всего, в основном за счет российского персонала



Госдепартамент не афиширует число американцев, работающих в посольствах США. Согласно одному отчету 2007 года, в US Mission Russia тогда работали 1779 человек, включая 1251 иностранца.

В отчете отмечалось, что посол "твердо решил сократить численность миссии, которая стала слишком большой". Он добился в этом успеха.

В докладе генерального инспектора Госдепа за 2013 год говорилось, что в миссии тогда работали уже 1279 человек. Доклад указывал гражданство лишь 1200 из них. Среди них было лишь 333 американца.

Как пишет Рот, большинству из 755 человек, подлежащих нынешнему сокращению, вряд ли придется покидать Россию, поскольку они ее граждане.

По словам журналиста, Владимир Путин заявил, что хочет паритета с США, где в российских диппредставительствах работают 455 человек.

Но такое значительное сокращение может быть воспринято в Вашингтоне как акт эскалации и, видимо, повлечет какие-то ответные меры.

Связанные руки Трампа

В New York Times произошедшее анализирует ее обозреватель Дэвид Сэнгер, который пишет, что ставка Путина на Трампа с треском провалилась.

Путин, по словам автора, "ставил на то, что Трамп, годами тепло отзывавшийся о России и ее авторитарном лидере, будет относиться к его стране так, как в путинских мечтах к ней должен относиться Запад. То есть как к сверхдержаве, которой она однажды была, или, по крайней мере, как к большой силе, с которой нужно считаться"

Новые санкции против России, принятые сенатом со счетом 98:2 и палатой представителей со счетом 419:3, как минимум показывают Москве, что руки Трампа в отношении России связаны и, возможно, на несколько лет.

"Одна из главных целей Путина - добиться, чтобы к России относились так, как будто она все еще Советский Союз, ядерная держава, которую надо уважать и бояться, - говорит Анджела Стент из Джорджтаунского университета. - И он думал, что может добиться этого от Трампа".

Как пишет Сэнгер, конгресс не готов простить аннексию Крыма или разрешить новые крупные инвестиции в российские энергоносители.

Законопроект о новых санкциях был проведен коалицией из демократов, обвиняющих Путина в содействии поражению Хиллари Клинтон, и республиканцев, опасающихся, что их президент плохо понимает, с кем он имеет дело в Москве.

Так что Путин, который известен как искусный тактик, но не как великий стратег, снова изменил курс, отмечает обозреватель.



В 1980-е годы советские власти уже запрещали своим гражданам работать в дипучреждениях США

"В данный момент, заявили в воскресенье американские чиновники и независимые эксперты, он, похоже, считает, что сможет более эффективно влиять на события за счет эскалации конфликта в духе холодной войны, нежели пытаясь незаметно манипулировать событиями с помощью уловок, кибератак и информационной войны", - пишет Сэнгер.

Дэвид Сэнгер не исключает, что какой-то компромисс еще возможен, и замечает, что Путин, может быть, не случайно дал американцам на сборы достаточно много времени - до 1 сентября.

Но Москва, очевидно, в любом случае заключила, что достижение ее желанной цели - снятия наложенных в 2014 году европейских и американских санкций - займет теперь годы.

Автор пишет в заключение, что нынешний кризис совпал с 70-летием опубликования в журнале Foreign Affairs знаменитой статьи "Источники советского поведения", вышедшей из-под пера архитектора стратегии США в холодной войне Джорджа Кеннана, напечатавшего ее под псевдонимом Х.

Стратегия, которой США придерживались на протяжении четырех десятилетий, проистекала из известной фразы Кеннана: "Политика США по отношению к Советскому Союзу должна состоять в долгосрочном, терпеливом, но твердом и бдительном сдерживании экспансионистских наклонностей России".

"Большая эскалация - это большая дилемма"

Как замечает Сэнгер, это не тот подход, который имел в виду год назад Трамп. Но это, возможно, подход, который ему теперь навязали.

Как будет вести себя в этой ситуации Трамп, на самом деле неясно. "Большая эскалация - это большая дилемма для Трампа, - написал в "Твиттере" Эндрю Вайс из фонда Карнеги. - Поднимет ли он лапки кверху или ответит сторицей?"

"Если ответит сторицей, - пишет обозреватель левацкого сайта Vox Зэк Бушам, - его мечте о сближении с Россией, скорее всего, придет конец. Если не сделает ничего, он будет выглядеть слабаком и подвергнется массированным политическим нападкам".

Бушам считает российский ответ крайне непропорциональным.

"Это очень ненормально, - отзывается автор о распоряжении Путина. - Страны, в общем, не заставляют другие страны сокращать свое дипломатическое присутствие столь резко, кроме как в момент серьезного кризиса в своих отношениях. Это наводит на мысль, что пророссийская позиция, которую занял (по крайней мере, на словах) Трамп, себя не оправдала, и что американо-российские отношения в обозримом будущем, видимо, продолжат ухудшаться".

"Полный тупик, - резюмирует в Washington Post Эндрю Рот. - Конфликт неизбежен". Он отмечает, что диалог между двумя странами сейчас сведен к минимуму.

Американские дипломаты не могут добиться, чтобы их российские коллеги признали факт участия Москвы в предвыборном компьютерном взломе в США, и ожидают, что россияне примут на веру утверждения глав американских спецслужб о причастности России к этому взлому.

"Русские требуют доказательств, которые, по словам американцев, изобличат источники и методы сбора разведданных", - пишет он.

Между тем, в Москве обдумывают новые акты возмездия. Рот приводит слова бывшего дипломата, профессора Николая Платошкина, который замечает, что в американском законопроекте о санкциях делается исключение для проектов НАСА, и ехидничает, что нет уж: пускай теперь астронавты добираются до Международной космической станции на лошадях.

"Непреложная истина в том, что Россия ныне является главным политическим врагом Вашингтона", - резюмирует корреспондент Washington Post.

По его словам, "российский политический истеблишмент бывал зол на Запад и до этого, но редко был так преисполнен презрения".

"Дело обстоит куда хуже, чем несколько лет назад, когда трения обострились из-за прозападной революции на Украине, которую изобразили на российском телевидении как мятеж фашиствующих националистов", - предупреждает он.

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