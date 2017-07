Есть только одна глобальная Империя - Финансовая

Есть целое направление в журналистике, посвященное идее, что Китай готов заменить США в качестве "глобальной империи"/гегемона. Это представление о глобальной империи, как о чём-то вроде эстафетной палочки, которая передается от одной нации/государства к другому, является, по моему мнению, серьезным заблуждением, и вот почему:

Есть только одна глобальная империя: финансы. Китай и США оба существуют в Империи Финансов. Фактически всякая торговая нация, имеющая доступ к мировым рынкам, живет и работает, процветает и умирает в Империи Финансов. Каждая страна, которая позволяет капиталу притекать в её экономику, подвластна Империи Финансов. Любое государство со столицей и долговыми рынками, открытыми для (или зависящими от) глобальных финансовых потоков, является просто очередным феодальным владением в Империи Финансов.

Китай расцвел в Империи Финансов делая больше долгов и расширяясь более быстрыми темпами, чем какое-либо другое феодальное владение. Китай 20 лет использовал будущие рост и доходы, но, в конечном счете, по мере продвижения в опустошенное будущее, этот поток "богатства" начинает иссякать.

То же самое можно сказать относительно всех стран, которые влезли в долги в счет будущих роста и дохода, чтобы финансировать “рост” потребления/ВВП сегодня.

У Империи Финансов есть очень мало требований к гегемону в ее владениях, но все они - капитальные.

1. Если вы хотите, чтобы ваша национальная валюта работала как глобальная резервная валюта (или была глобальной резервной валютой), вы должны постоянно поддерживать большой торговый дефицит, чтобы экспортировать вашу валюту в количестве необходимом остальной части мира. Это - сущность Парадокса Триффина, о котором я уже много раз писал.

Understanding the "Exorbitant Privilege" of the U.S. Dollar (“Понимание "чрезвычайных прав" доллара США“) November 19, 2012

Triffin's Paradox Revisited: Crunch-Time for the U.S. Dollar and the Global Economy (“Ещё раз о парадоксе Триффина: решающий момент для доллара США и мировой экономики”) April 5, 2016

2. Ваша национальная валюта должна свободно обращаться на мировом рынке и быть достаточно ликвидной, чтобы торговаться 1-2 триллиона долларов в день на глобальном рынке иностранных валют (FX).

3. Ваш суверенный долг / облигации должен свободно плавать на глобальном рынке долговых обязательств и быть достаточно ликвидным, чтобы торговаться в размере десятки миллиардов долларов ежедневно.

4. Глобальный капитал должен свободно, без каких бы то ни было ограничений, входить и выходить из вашей валюты, долгов, активов и экономики. (Свобода движения капитала - это суть ликвидности, основа управления рисками и доходности.)

Любая страна/государство, которое отвечает этим четырем требованиям, полностью подвержено риску глобальной потери веры в ее экономику, долги, платежный баланс и валюту. Империя Финансов - жесткий хозяин; любое государство, которое хочет обеспечить себе привилегии гегемона, должно сначала быть готово принять на себя все риски полномасштабного воздействия своенравных мировых рынков и движения капитала.

Ничто не уничтожает "богатство" так быстро или эффективно как крах валюты, следующий из внезапной потери веры и/или утечки, непредрасположенного к риску, капитала. Такая потеря веры или страх перед потерей быстро убивают способность страны к заимствованиям на мировом рынке.

Есть определённая доля иронии во всех этих разговорах об империи: только государства, которые живут и работают внутри не прощающей ошибок глобальной Империи Финансов, могут установить гегемонию в этой Империи, но только страны, которые становятся автономными автаркиями (т.е. самостоятельными и независимыми от мировых рынков, ресурсов, кредита, капитала, и т.д.) могут процветать за пределами глобальной Империи Финансов.

Есть только одна глобальная Империя - Финансовая. Если вы хотите стать глобальным гегемоном, вы должны принять подданство глобальных финансов и отдать дань. Если вы не хотите подчиняться Империи, то вы не можете стать глобальным гегемоном.

Когда Империя Финансов рушится под весом своих долгов, ложных стимулов, эксплуатации и неравенства, финансовая система каждого государства входящего в Империю Финансов рушится также. Позиция гегемона в рушащейся системе не защитит гегемона от краха. Все государства, подчинившиеся Империи Финансов, разрушаются.

Диаграммы представленные ниже - это отражение состояния нестабильной глобальной финансовой системы.

Долги Китая (в трлн. юаней)

Красный - долги госпредприятий

Розовый - долги частных корпораций

Черный - долги домохозяйств

Светло-серый - долги центрального правительства

Темно-серый - долги местных администраций

Долги растут везде, включая Китай:

Вверх, в заоблачные выси! Росту задолженности нет предела, пока он сам есть….

Балансовая сводка: слишком много ДОЛГОВ. Китай занимает слишком высокую позицию в этом графике для развивающейся экономики

Не существует ограничений на торговлю правами требования будущих энергии, дохода и “богатств” - , т.е. долговыми обязательствами





Черный цвет - США

Синий - развитые страны, без США

Сиреневый - развивающиеся страны

Глобальная экономика по одному (несовершенному) параметру (ВВП):

Так что, что касается гегемонии и империи - будьте осторожны в своих желаниях. Жизнь вне финансового пузыря намного более непредсказуема и опасна, чем жизнь в внутри пузыря, пока он не лопнул.

