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опубликовано редакцией на Переводике 30.07.17 04:55
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Есть только одна глобальная Империя - Финансовая

Tyler Durden's pictureby Tyler Durden  Jul 25, 2017

Authored by Charles Hugh Smith via OfTwoMinds blog,

Есть  целое направление  в журналистике, посвященное  идее, что Китай готов заменить США в качестве "глобальной империи"/гегемона. Это представление о  глобальной империи,  как  о  чём-то  вроде эстафетной  палочки, которая передается  от  одной  нации/государства  к  другому,  является,  по  моему  мнению,  серьезным  заблуждением,  и  вот  почему:

Есть только одна глобальная империя: финансы. Китай и США оба существуют в Империи Финансов. Фактически  всякая торговая нация, имеющая  доступ   к  мировым  рынкам,  живет и  работает,  процветает  и умирает в Империи Финансов. Каждая страна, которая позволяет капиталу притекать  в её  экономику, подвластна Империи Финансов. Любое государство со столицей и долговыми рынками, открытыми для  (или зависящими  от) глобальных  финансовых  потоков, является просто  очередным  феодальным владением в Империи Финансов.

Китай расцвел  в Империи Финансов  делая больше долгов  и  расширяясь  более быстрыми темпами, чем какое-либо другое феодальное владение. Китай 20 лет  использовал  будущие  рост  и доходы,  но,  в конечном счете,  по  мере  продвижения  в   опустошенное  будущее,  этот  поток  "богатства" начинает иссякать.  

То же самое можно  сказать  относительно всех стран, которые влезли в долги в  счет  будущих  роста и дохода, чтобы финансировать “рост”  потребления/ВВП сегодня.

У Империи Финансов есть  очень  мало  требований  к  гегемону  в ее  владениях,  но  все  они  -  капитальные.

1. Если  вы хотите, чтобы ваша национальная валюта работала  как глобальная резервная валюта (или  была  глобальной  резервной  валютой),  вы должны постоянно  поддерживать  большой  торговый  дефицит, чтобы экспортировать  вашу валюту в  количестве  необходимом  остальной части мира. Это - сущность Парадокса Триффина, о  котором  я  уже  много раз писал.

Understanding the "Exorbitant Privilege" of the U.S. Dollar  (“Понимание "чрезвычайных прав" доллара США“)  November 19, 2012

Triffin's Paradox Revisited: Crunch-Time for the U.S. Dollar and the Global Economy (“Ещё раз о  парадоксе Триффина: решающий момент  для  доллара  США и мировой экономики”) April 5, 2016

2. Ваша национальная валюта должна  свободно обращаться на мировом рынке и быть достаточно ликвидной, чтобы торговаться  1-2 триллиона  долларов  в  день  на  глобальном  рынке   иностранных  валют (FX).

3. Ваш суверенный долг / облигации  должен  свободно  плавать  на глобальном рынке долговых  обязательств  и быть достаточно  ликвидным, чтобы торговаться в  размере десятки миллиардов долларов  ежедневно.

4. Глобальный капитал должен  свободно,  без  каких  бы то ни  было ограничений,    входить  и  выходить  из  вашей валюты, долгов, активов и экономики. (Свобода  движения капитала - это  суть  ликвидности, основа  управления рисками и доходности.)

Любая  страна/государство, которое отвечает этим четырем требованиям, полностью подвержено  риску  глобальной потери  веры в ее экономику, долги, платежный баланс и валюту. Империя Финансов - жесткий  хозяин; любое государство, которое хочет обеспечить  себе  привилегии гегемона, должно сначала быть готово принять на  себя  все риски полномасштабного  воздействия своенравных мировых рынков и движения капитала.

Ничто не  уничтожает  "богатство" так быстро или эффективно как крах валюты, следующий из внезапной потери веры  и/или  утечки, непредрасположенного к риску,  капитала. Такая потеря веры или страх перед потерей быстро убивают способность  страны  к  заимствованиям  на мировом рынке.

Есть определённая  доля иронии  во всех  этих  разговорах  об империи: только государства, которые  живут  и  работают внутри   не  прощающей ошибок  глобальной Империи Финансов, могут установить гегемонию в этой Империи, но только страны, которые становятся  автономными автаркиями (т.е. самостоятельными  и независимыми от мировых рынков, ресурсов, кредита, капитала, и т.д.) могут процветать за пределами глобальной Империи Финансов.

Есть только одна глобальная Империя - Финансовая. Если  вы хотите  стать  глобальным гегемоном,  вы  должны принять  подданство  глобальных финансов и отдать дань. Если вы не хотите подчиняться  Империи, то вы не можете  стать  глобальным гегемоном.

Когда Империя Финансов  рушится  под весом своих  долгов, ложных  стимулов, эксплуатации и неравенства, финансовая система каждого  государства входящего  в  Империю  Финансов рушится также. Позиция  гегемона  в  рушащейся системе не защитит гегемона от краха. Все  государства, подчинившиеся  Империи Финансов, разрушаются.

Диаграммы  представленные  ниже  - это  отражение  состояния  нестабильной глобальной финансовой системы.

Долги Китая (в трлн. юаней)

Красный  -   долги госпредприятий

Розовый -  долги частных корпораций

Черный  -  долги  домохозяйств

Светло-серый - долги центрального правительства

Темно-серый  -  долги местных администраций


Долги  растут  везде,  включая Китай:

Вверх,  в  заоблачные выси! Росту  задолженности  нет  предела,  пока  он  сам  есть….


Балансовая сводка:  слишком  много  ДОЛГОВ. Китай  занимает  слишком  высокую  позицию  в  этом  графике  для  развивающейся  экономики


Не  существует  ограничений  на  торговлю   правами требования  будущих  энергии,  дохода  и  “богатств” -  , т.е.  долговыми  обязательствами


Черный цвет - США

Синий - развитые страны, без США

Сиреневый - развивающиеся  страны




Глобальная экономика  по  одному  (несовершенному)  параметру (ВВП):



Так что,  что  касается гегемонии и империи - будьте осторожны  в  своих  желаниях. Жизнь вне финансового пузыря намного более  непредсказуема  и  опасна, чем жизнь в внутри  пузыря,  пока  он  не  лопнул.


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теги: Экономика  
   
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