Посмотрите как русские насмехаются над нами (Видео)

“Сделаем Америку посмешищем. Снова”

Мэри Папенфусс Mary Papenfuss 05/19/2017

Российское правительство опубликовало вызывающее неловкость и досаду видео с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова и высокопоставленного европейского чиновника, где они смеются над тем, как президент Дональд Трамп «передавал секреты» россиянам.

В клипе показаны Лавров и его помощники, сидящие за столом на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Торбьорном Ягландом. Когда фотограф делает снимки перед началом переговоров, Ягланд шутит: «Эти снимки не вызовут у вас никаких проблем?»

Лавров отвечает: «Зависит от того какие секреты вы мне передадите» - и присутствующие заливаются смехом.





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MFA Russia

✔@mfa_russia

.@TJagland: Эти снимки (протокольные фотографии) не вызовут у вас никаких проблем?#Lavrov: Зависит от того какие секреты вы мне передадите

2:18 PM - 18 May 2017

Этот обмен репликами был насмешкой над встречей Трампа с Лавровым и послом России Сергеем Кисляком в Овальном кабинете на прошлой неделе, в ходе которой Трамп раскрыл русским секретную разведывательную информацию об ИГИЛ, которая, как сообщается, была предоставлена Соединенным Штатам Израилем.

Подколка насчет фотографии была намеком на то, что единственный фотограф, допущенный на ту встречу, был из российского государственного агентства TAСС; Ни одного американского журналиста не было допущено на встречу. Русские позже опубликовали фотографии сияющего Трампа, пожимающего руки Лаврову и Кисляку, хотя, по уверениям Белого дома, [протокольная] съемка не проводилась.





Russia in USA

✔@RusEmbUSA

Ambassador Kislyak and President Trump / Посол С.Кисляк и Президент Д.Трамп

11:11 AM - 10 May 2017

Скандальная встреча прошла на следующий день после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми за «Русское дело Трампа и Россия» (“Russian thing with Trump and Russia”), - сказал позже президент каналу NBC News.

«Нью-Йорк таймс» сообщила в пятницу, что на встрече с Лавровым и Кисляком Трамп назвал Коми «ненормальным». «Я столкнулся с огромным давлением из-за России. [Теперь] Оно снято» - цитирует Трампа «Таймс ».

Как отметили в нескольких публикациях, оскорбительный видеоклип о Лаврове, отпускающем остроты о президенте, является еще одним примером того, что Америка становится не столько «великой снова», сколько международным посмешищем. В пятницу Трамп, под шквал утечек о его шокирующем поведении в Белом доме, отправился в свою первую международную поездку.

«Доминирующая реакция на Трампа сейчас - это оплёвывание», - сказал Якоб Хейлбрунн, редактор консервативного издания National Interest, на недавней встрече в министерстве иностранных дел Германии, сообщает Politico.

Politico, сославшись на неназванный источник, написал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал одному бывшему официальному лицу после встречи с Трампом в апреле: «Президент Соединенных Штатов может сконцентрироваться [на чем-либо только] на 12 секунд». Трамп также попытался привлечь должностных лиц НАТО к обсуждению Северной Кореи, которая не является частью НАТО.

Но громче всех смеются именно русские, отмечает Bloomberg. На этой неделе президент России Владимир Путин издевнулся над Трампом, предложив отправить [в Вашингтон] стенограмму встречи Трампа с Лавровым и Кисляком, если она нужна Конгрессу для расследования.





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