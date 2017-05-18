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Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне переименуют в честь Бориса Немцова

17 мая 2017 г., 

Комитет сената США по государственному управлению утвердил 17 мая законопроект S.459 о переименовании площади перед посольством РФ в Вашингтоне в "площадь Бориса Немцова" в честь бывшего премьер-министра России, убитого в центре Москвы в феврале 2015 года.

Эту информацию в Twitter подтвердили председатель совета Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза - младший и главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Кара-Мурза добавил, что теперь законопроект рассмотрит полный состав Сената. "Я очень надеюсь, что он будет принят и вступит в силу", - сказал он, передает "Эхо Москвы".

Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела об убийстве политика осенью 2016 года. На скамье подсудимых в роли предполагаемых исполнителей убийства оказались Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой по найму") и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов").

По версии следствия, предполагаемым организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно. С ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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теги: США  
   
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