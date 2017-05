архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 19.05.17 05:13 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Hill”,

"Russia tried to take over Pentagon Twitter accounts: report" США - 18 мая 2017 г. Русские атакуют Пентагон Морган Шалфант MORGAN CHALFANT - 05/18/17

По данным журнала Time, Россия, используя сообщения, содержащие вредоносные программные средства, пыталась получить доступ к Twitter-аккаунтам чиновников Министерства обороны,. Говорят, что Россия отправила более чем 10 тысячам сотрудников Пентагона, имеющим Twitter-аккаунты, сообщения, адаптированные по их интересам, соблазняя их нажать на ссылки. Клик на ссылку позволит российским хакерам получить контроль над мобильным устройством или компьютером жертвы и, как следствие, его или ее учетной записью в Twitter. По словам Time, об этих попытках России говорилось в мартовском докладе представителя контрразведки США, расследующим попытки вмешательства России на президентских выборах 2016 года. Неясно, были ли какие-либо устройства или учетные записи Twitter скомпрометированы в процессе взлома. В докладе указывается, что попытки были сделаны после выборов. Взломанные учетные записи Twitter могли быть использованы для рассылки ложной информации, подобно тому, как по заключению разведывательного сообщества, это делали московские «тролли» в социальных сетях во время своей кампании по дезинформации во время президентской гонки. Эксперты и официальные лица широко описывают приемы российской дезинформационной кампании как не содержащие ничего нового, но Москва стала более беспардонной в своих усилиях по борьбе с западными демократиями и выборами. Кампания против выборов в США, по данным разведывательного сообщества, заключалась во взломе электронных писем высокопоставленных чиновников-демократов и обнародования их с целью нанесения ущерба Хиллари Клинтон. Как сказали представители разведки, российские государственные СМИ и квази-правительственные тролли были использованы для распространения негативных новостей о Клинтон и позитивного освещения президента Трампа, которому Москва отдавала предпочтение. Эксперты также видят руку России в дезинформационных усилиях против выборов в Европе, в том числе во время недавних президентских выборов во Франции, на которых Эммануэль Макрон победил кандидата крайне правых Марин Ле Пен. Макрон обнаружил что электронные письма его движения попали в интернет перед выборами, был осуществлен взлом, который некоторые исследователи связали с той же самой группой хакеров, которая стояла за взломом почты национального комитета Демократической партии . Кампания вмешательства в избирательную кампанию в США в настоящее время расследуется ФБР, которое изучает любые связи или координацию действий между коллегами Трампа и Москвой. Комитеты Конгресса также исследуют эти вопросы. Законодатели признали проблему, связанную с кибер-дезинформационными операциями России. «Сегодня кибер- и другие инструменты, связанные с дезинформацией, позволили России достичь оперативных возможностей, невообразимых для ее советских предшественников» - сказал на слушании в апреле сенатор Майк Раундс (республиканец, Ю.Дакота), который возглавляет подкомитет, курирующий усилия Пентагона по усилению кибербезопасности. «В конечном счете, мы будем продолжать бороться с информационными кампаниями в киберпространстве, пока мы не определим те недостатки политики и стратегии, которые подрывают нашу общую кибер-информационную позицию», - сказал Раундс.

статью прочитали: 29 человек Комментарии