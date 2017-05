архив



опубликовано редакцией на Переводике 22.05.17 06:21 "The Khaleej Times", "US proposes plan to Russia to avoid armed conflict in Syria" ОАЭ - 20 мая 2017 г.

"US proposes plan to Russia to avoid armed conflict in Syria" ОАЭ - 20 мая 2017 г. Соединенные Штаты предложили России план по предотвращению вооруженного конфликта в Сирии AP May 20, 2017 Бойцы формирований сирийской оппозиции и их семьи прибывают на контрольно-пропускной пункт сил режима, перед эвакуацией из района Ваер в центральной части города Хомс. (AFP) [Министр обороны США] Маттис сказал журналистам, что те силы, по которым были нанесены авиаудары, были «подконтрольны Ирану». Россия в пятницу осудила воздушный удар США. Соединенные Штаты предложили России план по контролю и управлению боевыми действиями при все более усложняющейся ситуации складывающейся в основном нефтедобывающем регионе Сирии, где поддерживаемые Соединенными Штатами силы, борющиеся с экстремистами, находятся в конфликте с сирийскими правительственными силами, поддерживаемыми Россией. Генерал Корпуса морской пехоты Джозеф Данфорд отказался подробно описать это предложение, но сказал, что российские военные стремятся найти способы избежать вооруженного конфликта между США и Россией в районе вокруг Дейр-эль-Зор на реке Евфрат. США видят эту область - от Дейр-эль-Зор в долине реки Евфрат до Аль-Каим на иракской стороне границы, в качестве следующего крупного района боевых действий в развивающейся кампании коалиционных войск по уничтожению группировки ДАИШ. «У нас есть предложение, и мы, вместе с русскими, сейчас работаем над ним», - сказал Данфорд на пресс-конференции с министром обороны Джимом Маттисом. На вопрос, может ли предложение сделанное России решить проблему присутствия сирийской армии в Дейр-эль-Зор, Данфорд сказал: «Оно решит, обязательно решит. Мы говорим о конкретной области, где требуется «избежать американо-российского конфликта». Поддержка России сирийского правительства является осложняющим фактором в борьбе за избавление Сирии от ДАИШ. Это было продемонстрировано в четверг, когда Соединённые Штаты бомбили контингент сирийских проправительственных сил в юго-восточной Сирии, которые, по словам Маттиса, угрожающе продвигался к лагерю повстанцев около иорданской границы, где присутствовали американские советники. Маттис сказал журналистам, что те силы, по которым были нанесены авиаудары, были «подконтрольны Ирану». Россия в пятницу осудила воздушный удар США. «Какова бы ни была причина авиаудара США, он был незаконным и стал еще одним вопиющим нарушением суверенитета Сирии», - заявил на Кипре министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Дональд Трамп настаивает на ускорении кампании по уничтожению ДАИШ..

