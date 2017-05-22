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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Соединенные Штаты предложили России план по предотвращению вооруженного конфликта в Сирии

AP    May 20, 2017

Бойцы формирований  сирийской  оппозиции  и их семьи прибывают на контрольно-пропускной пункт  сил  режима, перед  эвакуацией из района Ваер в центральной  части  города  Хомс.  (AFP)

[Министр  обороны  США]  Маттис сказал  журналистам, что те силы,  по  которым  были  нанесены  авиаудары, были «подконтрольны Ирану». Россия в пятницу осудила воздушный удар США.

Соединенные Штаты предложили России план  по  контролю  и  управлению  боевыми  действиями  при  все более усложняющейся  ситуации  складывающейся   в основном нефтедобывающем регионе Сирии, где поддерживаемые Соединенными Штатами силы, борющиеся с экстремистами, находятся в конфликте с сирийскими  правительственными  силами, поддерживаемыми Россией.

Генерал Корпуса  морской пехоты Джозеф Данфорд отказался подробно описать это предложение, но сказал, что российские военные стремятся найти способы избежать вооруженного конфликта между США и Россией в районе вокруг Дейр-эль-Зор  на реке Евфрат.

США видят эту область - от Дейр-эль-Зор  в  долине  реки Евфрат до Аль-Каим на иракской стороне границы, в качестве следующего крупного  района  боевых  действий  в развивающейся кампании  коалиционных  войск  по уничтожению группировки   ДАИШ.

«У нас есть предложение, и  мы,  вместе  с русскими,  сейчас работаем над  ним», - сказал Данфорд на пресс-конференции с министром обороны Джимом  Маттисом. На вопрос, может ли предложение  сделанное  России решить проблему присутствия сирийской армии в Дейр-эль-Зор, Данфорд сказал:

«Оно  решит, обязательно  решит.  Мы  говорим о конкретной области,  где  требуется  «избежать американо-российского конфликта». Поддержка России сирийского  правительства  является  осложняющим  фактором в  борьбе  за избавление Сирии от ДАИШ. Это было продемонстрировано в четверг, когда Соединённые Штаты  бомбили контингент сирийских  проправительственных сил в юго-восточной Сирии,  которые, по словам Маттиса, угрожающе продвигался к лагерю повстанцев около иорданской границы, где присутствовали американские советники.

Маттис сказал  журналистам, что те силы,  по  которым  были  нанесены  авиаудары, были «подконтрольны Ирану». Россия в пятницу осудила воздушный удар США.

«Какова бы ни была причина  авиаудара  США, он  был  незаконным  и стал  еще одним вопиющим нарушением суверенитета Сирии», - заявил на Кипре министр иностранных дел России Сергей Лавров. Президент Дональд Трамп настаивает на ускорении  кампании по уничтожению ДАИШ..


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теги: Сирия  
   
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