Русский офицер, гроб с телом которого обнаружен в Турции, идентифицирован

ARDAHAN

Установлена личность русского офицера 19-го века, гроб с телом которого обнаружен в восточной провинции Ардахан в прошлом месяце, сообщила 21 мая ежедневная газета Habertürk.

Этим офицером был подполковник Карл Карлович Ржепецкий (Rjepetsky), служивший в 78-м Навагинском полку 20-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.

По сообщениям, Ржепецкий скончался от болезни в 1894 году, сообщает газета.

Турецкие эксперты связались с российскими официальными лицами и смогли идентифицировать Ржепецкого на основании информации, полученной в результате осмотра его мундира.

По сведения полученным из российских архивов, местонахождение захоронения офицера было идентифицировано как Ардаханское военное кладбище.

Гроб с телом, которое изначально считалось принадлежащим русскому генералу Василию Гейману, был обнаружен 26 апреля во время работ по устройству фундамента при строительстве объекта в Ардахане.

Останки Ржепецкого впоследствии были переданы на сохранение музею города Карса.

Ранее Некметтин Алп, генеральный директор музея, заявлял, что останки принадлежат офицеру, который, как полагали, был убит во время русско-турецкой войны 1877-1878 г.г.

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May/21/2017