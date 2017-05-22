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опубликовано редакцией на Переводике 22.05.17 03:56
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Русский офицер, гроб с телом которого обнаружен в Турции, идентифицирован

ARDAHAN


Установлена  личность русского  офицера 19-го века,  гроб  с  телом  которого  обнаружен  в восточной провинции Ардахан в прошлом месяце, сообщила  21 мая ежедневная газета  Habertürk.


Этим  офицером  был подполковник  Карл Карлович Ржепецкий  (Rjepetsky), служивший  в   78-м  Навагинском  полку  20-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.


По сообщениям, Ржепецкий  скончался  от болезни в 1894 году, сообщает  газета.


Турецкие эксперты связались  с российскими официальными лицами и смогли  идентифицировать  Ржепецкого на  основании  информации,  полученной в  результате  осмотра  его мундира.


По сведения полученным  из  российских архивов, местонахождение  захоронения  офицера  было идентифицировано как Ардаханское военное кладбище.


Гроб  с  телом, которое  изначально считалось  принадлежащим русскому генералу Василию Гейману, был  обнаружен  26 апреля во время работ  по  устройству  фундамента  при  строительстве   объекта  в Ардахане.


Останки Ржепецкого впоследствии были переданы  на  сохранение  музею  города  Карса.


Ранее Некметтин Алп, генеральный директор музея, заявлял, что  останки принадлежат  офицеру, который,  как полагали, был убит во время русско-турецкой  войны  1877-1878 г.г.

May/21/2017

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теги: Турция  
   
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