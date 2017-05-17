Новости из Чехии

Иосиф Сталин и Клемент Готвальд лишены звания "Почетный гражданин города Ческе-Будеёвице"

Ян Уиллоуби Ian Willoughby 15-05-2017

Ческе-Будеевице аннулировал звания “почетных граждан города” присвоенные в прошлом чехословацкому коммунистическому политическому деятелю Клементу Готвальду и советскому лидеру Иосифу Сталину. Депутаты совета южночешского города проголосовали за этот шаг в понедельник. И Готвальд, и Сталин удостоились этой чести в 1945 году. Мэр города Ческе-Будеёвице Йиржи Свобода сказал, что в то время, до их действий 50-х годов, были причины присвоить им эти звания. Последним раз звание “Почетного гражданина Ческе-Будеёвицы” было присвоено в 1979 году, российской женщине-космонавту Валентине Терешковой.





Катерина Айзпурвит 15-05-2017

Продолжающийся визит президента Милоша Земана в КНР оправдывает ожидания журналистов – как с точки зрения представления многочисленных проектов по привлечению в страну китайского капитала, так и запоминающимися высказываниями чешского лидера, прежде всего, во время двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Форум «Один пояс – один путь», Фото: ЧТК Хотя главной целью визита Mилоша Земана стало участие в форуме «Один пояс – один путь» («Новый шелковый путь» он назвал «наиболее впечатляющим проектом современной истории»), не менее пристально пресса следила за ходом двусторонней встречи президентов Чехии и России.

Следует отметить, что Милош Земан стал чуть ли ни единственным из лидеров стран Евросоюза, встретившимся в Пекине с Владимиром Путиным. Помимо него в столице КНР с президентом России общался лишь премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

Как известно, Милош Земан неоднократно высказывался против экономических антироссийских санкций, указывая на то, что они «никогда не приносили ожидаемого результата». Беседа в Пекине также проходила в более чем дружественной обстановке – Милош Земан выразил желание вести разговор на русском языке: «Не надо переводить! Мы все разумеем какой-то русский диалект. Может, диалект Средней России».

Вспомнив, что последний раз встречался с российским президентом два года назад также в Пекине, Милош Земан также пошутил по поводу своей трости, которой он пользуется при ходьбе: «Как видите, у меня палка. Я уже пожилой человек, однако в политике работают мозгом, а не ногами».

В начале встречи глава России Владимир Путин поблагодарил Милоша Земана за вклад в развитие чешско-российских отношений, подчеркнув: «Мы знаем Вашу позицию по российско-чешским отношениям, и в значительной степени благодаря Вам наши отношения за последние годы, несмотря ни на какие сложности, все-таки поддерживаются на высоком уровне и развиваются», – сообщает агентство ČTK со ссылкой на ТАСС.

Милош Земан и Владимир Путин в Пекине, Фото: ЧТК Пекинская встреча стала подготовкой визита Милоша Земана в Москву, который запланирован на ноябрь этого года. «Я думаю, что, помимо Москвы, я посещу два интересных региона, или губернии, – я совершу поездку в Екатеринбург, а также в Татарстан, который, кстати, является самой богатой губернией Российской Федерации», – заявил чешский президент.

По словам президента России, между РФ и Чехией «в сфере экономики, несмотря на спад предыдущих лет, в начале этого года наблюдается рост товарооборота более, чем на 44%. Это хороший признак и хорошая тенденция, которую нам нужно будет сохранить». Милош Земан полагает, что рост товарооборота связан с увеличением в Чехию турпотока из России и постепенным повышением доходов граждан, упавшим на фоне кризиса. По мнению чешского президента, в настоящее время реальные доходы россиян начали постепенно расти, а с ними и туризм. «Я полностью согласен, что мы должны сосредоточиться на развитии конкретных связей», – отметил Земан в беседе с Путиным.

Кроме того чешский президент представил Владимиру Путину нового министра промышленности и торговли Чехии Иржи Гавличека, отметив, что министр как человек, занявший свой пост только в апреле, «не виноват в том, что произошло в прошлом», по-видимому, имея в виду снижение интенсивности экономических отношений в реалиях антироссийских санкций.

«После перерыва на два с половиной года состоится заседание межправительственной комиссии, и мы ожидаем, что оно даст новые импульсы нашему сотрудничеству», – заявил Милош Земан. Президент Чехии также предложил создать совместно с Россией дискуссионный форум.

Перед переговорами Милос Земан обратился к главе российской дипломатии Сергею Лаврову: «Добрый день, господин министр, вы такой же курящий, как и я, но господин президент запрещает курить». «Не рекомендую», — с уточнил Владимир Путин

Милош Земан в Пекине, Фото: ЧТК Однако наибольшее впечатление на СМИ произвело высказывание чешского президента, сделанное им во время перехода в сопровождении Владимира Путина из одного зала в другой: «Здесь опять журналисты? Журналистов слишком много – надо ликвидировать» – сказал Милош Земан. «Ликвидировать не надо. Сократить можно», – ответил на это с улыбкой президент России.

Пресс-секретарь президента Иржи Овчачек после обнародования реплики написал в своем twitter, что «Журналисты в принципе никогда не понимают остроты. Я теперь жду возмущенных комментариев и гневной реакции политиков, которые любят подлизываться к СМИ».

Действительно, фраза не прошла незамеченной: чешские политики – глава МИД Любомир Заоралек, министр культуры Даниэл Герман, зампредседателя партии гражданских демократов Мартин Купка и другие осудили слова Mилоша Земана, и назвав их «весьма неудачной шуткой». Eвродепутат от движения ANO Павел Теличка полагает, что подобное высказывание в присутствии главы РФ подтверждает, что Земан не способен выполнять свои президентские обязанности. По мнению министра сельского хозяйства и зампредседателя партии христианских демократов Мариана Юречки, «шутки на тему ликвидации журналистов в присутствии президента страны, где журналисты умирают при невыясненных обстоятельствах, являются досадной промашкой».

«У меня создалось впечатление, что президенту Путину, который хотел подчеркнуть свои хорошие отношения с главой чешского государства, слышать было это не слишком приятно. Хотя, как мы знаем, и сам Владимир Путин не избегает сильных выражений», – сказал по поводу слов Милоша Земана комментатор «Чешского Радио» Либор Дворжак.

Как напоминает «Чешское Радио Plus», Россия является одной из самых опасных для журналистов стран в мире. С того момента как Путин в первый раз занял кресло президента, там погибло 39 журналистов, у 13 из них мотив убийства не был установлен. Самым известным стало убийство в подъезде собственного дома журналистки «Новой газеты» Анны Политковской». В апреле этого года в больнице после нападения группы неизвестных скончался Николай Андрющенко, занимавшийся журналистским расследованиями. Журналисты и блогеры, критически высказывающиеся в адрес властей и правительства, указывает Plus, часто сталкиваются с физическими нападениями, а также легко оказываются за решеткой. В марте полиция задержала 11 репортеров, освещавших протестные манифестации против коррупции. В Индексе свободы прессы «Репортеры без границ» поместили Россию на 148 место из 180. Чехия находится на 23 строке этой шкалы.

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