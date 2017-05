Видео: Tabarnac! что в переводе означает Ё.. твою мать!

Потом тот начал приближаться.



Тогда Уэсли начал делать то что обычно советуют делать в таких случаях - кричать на медведя, но медведь не испугался и не убежал.



Он напал



Это момент нападения



Уэсли снял момент нападения на камеру и, к счастью, остался жив, несмотря на то что был сбит медведем с ног.



"Никаких повреждений, за исключением шока и локтя, ушибленного когда медведь сбил меня с ног. Абсолютно счастлив что все это не закончилось фатально или трагически" написал Уэсли на YouTube.



У него был небольшой выбор слов [для того чтобы выразить свои чувства] после столкновения с медведем, в основном любимые квебекские матерные выражения.



(Tabarnac, иногда произносится как Tabarnak, означает "fuck.")



После того как тебя медведь собъёт тебя с ног, вежливые слова, пожалуй, это будет последнее о чем ты будешь беспокоиться.



