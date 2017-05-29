Видео: Tabarnac! что в переводе означает Ё.. твою мать!
Lauren Strapagiel BuzzFeed Staff
Это Ричард Уэсли, охотник из северного Онтарио, который пережил нападение черного медведя.
Уэсли шел по дороге когда увидел в отдалении медведя.
Потом тот начал приближаться.
Тогда Уэсли начал делать то что обычно советуют делать в таких случаях - кричать на медведя, но медведь не испугался и не убежал.
Он напал
Это момент нападения
Уэсли снял момент нападения на камеру и, к счастью, остался жив, несмотря на то что был сбит медведем с ног.
https://youtu.be/PsCqmotxyME "Никаких повреждений, за исключением шока и локтя, ушибленного когда медведь сбил меня с ног. Абсолютно счастлив что все это не закончилось фатально или трагически" написал Уэсли на YouTube. У него был небольшой выбор слов [для того чтобы выразить свои чувства] после столкновения с медведем, в основном любимые квебекские матерные выражения.
(Tabarnac, иногда произносится как Tabarnak, означает "fuck.") После того как тебя медведь собъёт тебя с ног, вежливые слова, пожалуй, это будет последнее о чем ты будешь беспокоиться.
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