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дата публикации 29.05.17 03:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Видео: Tabarnac! что в переводе означает Ё.. твою мать!

 

Lauren Strapagiel
Lauren Strapagiel  BuzzFeed Staff

Это Ричард Уэсли, охотник из  северного  Онтарио,  который  пережил  нападение  черного  медведя.

Уэсли шел  по  дороге  когда  увидел  в  отдалении   медведя.
Потом  тот  начал  приближаться.

Тогда Уэсли начал делать  то  что  обычно  советуют  делать  в  таких  случаях - кричать на медведя,  но медведь не  испугался  и  не  убежал.

Он  напал

Это  момент  нападения

Уэсли  снял  момент  нападения  на  камеру и, к счастью, остался  жив, несмотря на то  что  был  сбит  медведем  с  ног.
"No wounds except a bruised elbow and ego where the bear threw me down. Genuinely happy that this was a non fatal or tragic outcome," Wesley wrote on YouTube.
https://youtu.be/PsCqmotxyME
"Никаких  повреждений,  за  исключением  шока  и  локтя,  ушибленного  когда  медведь  сбил  меня  с  ног.  Абсолютно  счастлив  что  все  это  не  закончилось  фатально  или  трагически" написал  Уэсли  на  YouTube.
У  него  был  небольшой  выбор  слов  [для  того  чтобы  выразить  свои  чувства]  после  столкновения  с  медведем,  в  основном  любимые  квебекские  матерные  выражения.
(Tabarnac, also sometimes spelled Tabarnak, basically means "fuck.")
(Tabarnac, иногда  произносится  как  Tabarnak,  означает  "fuck.")
После  того как  тебя  медведь  собъёт  тебя  с  ног,  вежливые  слова,  пожалуй,  это  будет  последнее  о  чем  ты  будешь  беспокоиться. 
BuzzFeed Canada has reached out to Wesley for comment.
BuzzFeed Canada has reached out to Wesley for comment.


статью прочитали: 16 человек

   
теги: Канада  
   
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