Биба, Моня и Евсей - "крёстные отцы РУССКОЙ(!!!) мафии" в Нью-Йорке



Федеральная КПЗ Metropolitan Correctional Center, где содержатся Найфельд и его подельник Котлярский



Владимир Козловский Русская служба Би-би-си, Нью-Йорк

В четверг уроженец Гомеля Борис Найфельд, которому в октябре исполнится 70, выслушал в суде Южного округа Нью-Йорка очередной приговор - на сей раз за вымогательство.

Ему дали почти два года тюрьмы, которые он, скорее всего, не отсидит.

Найфельд, известный под кличкой Биба, является последним боссом старой русской мафии, орудовавшей в городах Восточного побережья США в последние десятилетия ХХ века, который еще не умер, не порвал с прежней жизнью или не ушел на покой.

"Он все думает, что 80-е не кончились!" - с осуждением сказал мне один общий знакомый.

Из выступлений сторон явствовало, что Бибу толкнули на новое преступление старые привычки и безденежье. Перед тем как его арестовали в январе прошлого года, он жил на пенсию по старости в сумме 750 долларов в месяц.

Давно позади времена, когда Биба мог позволить себе экстравагантные траты. В августе 2000 года мы встретились с ним в пустом подвальном кафетерии бруклинского отеля Golden Gates, где скучающая русская официантка смотрела телевизор со звуком на полную мощность.

Он поведал мне, что купил у знакомого бандита за 5000 долларов "толстый мемуар про всю его криминальную биографию" с намерением использовать в своих собственных воспоминаниях.

Мемуары он так и не написал, хотя его насыщенная преступная карьера плачет по бумаге и просится на экран.

Из маляров в мафиозные боссы



Русская мафия проворачивает крупные дела в Нью-Йорке с 1970х годов



Как презрительно рассказывал мне его заклятый враг Моня Эльсон по кличке Мендель, Биба был в Гомеле маляром.

Биба, который парировал, что Эльсон зато был водителем автобуса у себя в Кишиневе, от своего трудового прошлого не открещивается.

"Держал бригады в Союзе, приехал не бедный", - говорит он мне.

Приехав в 1979 году в Америку, Биба стал видным членом бригады первого "крестного отца" Брайтон-Бич, бывшего ленинградца Евсея Агрона.

С легкой руки покойного американского журналиста Роберта Фридмана Бибу подозревают в причастности к убийству Агрона, которое он категорически отрицает и говорит, что "Евсей был для меня человеком с большой буквы".

Как и многие советские эмигранты его призыва, Биба участвовал в махинациях с акцизными налогами на бензин и в связи с ними чуть не сделался жертвой конкурентной борьбы, орудием которой судьба избрала бывшего киевлянина Владимира Резникова, известного в узких кругах как Вадик Резник.

Резников, который был на тот момент самым результативным киллером русской мафиии и, в частности, застрелил "крестного отца" Евсея Агрона, расстрелял в 1986 году бруклинскую бензиновую компанию Platinum, ранив Бибу в палец и убив его друга Илью Зельцера (Зелю). В честь него Биба назвал родившегося вскоре после этого сына Ильей.

В четверг Илья присутствовал при вынесении приговора отцу.

Как и многие эмигранты в Америке, Биба ездил в Африку добывать алмазы и провел там семь месяцев.

По его словам, там активно действовали организованные преступные группировки, за которыми следили израильская разведка Шин-Бет и советский эмигрант Шабтай Калманович, осужденный в Израиле за шпионаж в пользу СССР и сидевший в тюрьме вместе с вышеупомянутым Моней Эльсоном.

Мир этих людей тесен.

"Шабтай многих туда соблазнил", - говорил мне Биба. Но оговаривался, что понаехавшие в Африку эмигранты прогорели: "Потому что надо знать, что ты делаешь. Там река была извилистая, на которой пытались добывать алмазы, но в один прекрасный день все смыло. Ливни начались, которых не учли".

Горы героина



"Проблема заключалась в том, что, сидя на горе героина, Биба не мог его весь сбагрить"



В начале 1990-х Бибу арестовали за руководящую роль в операции по провозу героина из Юго-Восточной Азии в США.

Наркотик доставлялся из Бангкока в Варшаву в катодных трубках телевизоров. Приехавшие за ним из Нью-Йорка эмигранты пересыпали его в пластиковые пакеты на молнии, клали в гостинице под матрас, ворочаясь во сне, его утрамбовывали, а с утра налепляли себе на живот и везли обратно в Америку.

"Зачем ты этим занимался? - спросил я. - Зная, какие за это дают сроки?"

"Я брал кило с доставкой по 25-27 тысяч (долларов), - объяснил Биба, - а продавал по 115 тысяч!"

Проблема заключалась в том, что, сидя на горе героина, Биба не мог его весь сбагрить - "в лучшем случае, кило двадцать", по его словам. В чужой стране наладить сбыт оказалось непросто.

Будучи арестованным за героин, Биба начал сотрудничать со следствием, но не сразу. Он сказал мне, что держался 13 месяцев, но потом до него дошло, что 34 года, которые сулят ему прокуроры, - это многовато.

"Десять бы я отсидел!" - заявил он.

По словам Бибы, он согласился дать показания только на Эльсона. "Я на Моне выехал", - честно признался он, но оговорился, что "не дал им ничего на других".

Эксперты находят это маловероятным. "Закладывать не до конца - это как быть наполовину беременным", - заметил мне другой деятель ранней русской мафии.

Сделки со следствием



Алмазный бизнес в Африке опасен во всех отношениях

Во второй раз Биба сел в 2008 году вместе с известными в Нью-Йорке братьями Дозорцевыми и со своим старым знакомцем, родившимся в Катовицах и проживавшим в тот момент в Лондоне русскоговорящим поляком Марианом Ришардом Козиной, он же Ежи (Джерри) Бэнк, он же Рикардо Фанчини, он же Ричард Ротманн.

Русские бандиты в Америке называли его Ричард, Поляк или Цыган.

Арестантам вменялся целый букет обвинений - от контрабанды наркотиков до контрабанды сигарет. Биба и тут помог себе, согласившись на сотрудничество, и сотрудничал так хорошо, что прокуратура просила бруклинского федерального судью Чарльза Сифтона проявить к нему максимальное снисхождение.

Сифтон, однако, дал Бибе пять лет тюрьмы.

В третий раз Бибу арестовали в начале прошлого года по делу о заказном убийстве, по которому также проходил его ровесник, бывший киевлянин Борис Котлярский, выполнявший роль посредника.

Потом к обвиняемым прибавился нью-йоркский мультимиллионер Анатолий Потик, якобы заказавший Бибе убийство своего зятя, бизнесмена Олега Митника, давно ведущего бракоразводный процесс с дочерью Потика.

Обвинения в заказе убийства с Потика быстро сняли, и теперь, согласно судебным документам, он обвиняется в сокрытии преступления, за что ему грозит пустячное наказание.

Биба заявил Митнику, что того ему "заказали" за 100 тысяч долларов, но предложил послать заказчика подальше, если Митник заплатит ему на 25 тысяч больше. Митник обратился в ФБР - и дальнейшие переговоры проходили под запись.

Биба и тут согласился сотрудничать со следствием, поэтому многие документы его дела засекречены.

В открытых документах нет упоминаний об одном эпизоде, о котором мне поведал один источник. Котлярский якобы обратился к Бибе с просьбой взыскать для него многомиллионные долги в России, и тот летал для этого на два месяца в Москву, где у него сохранились бандитские связи.

В мае я присутствовал при вынесении приговора Котлярскому, который выглядел весьма благообразно и получил 41 месяц тюрьмы

"Весьма сложный пожилой джентльмен"



В четверг судебные приставы в гражданских костюмах и черных кожаных перчатках ввели Бибу в зал в этом здании манхэттенского федерального суда



В час дня в четверг судебные приставы в гражданских костюмах и черных кожаных перчатках ввели Бибу в зал манхэттенской федеральной судьи Кэтрин Форрест.

Осужденный, на котором были синий тюремный костюм, тапочки и очки, уселся между своим защитником Фрэнком Тассони и судебной переводчицей Нелли Алишаевой.

Поскольку в зале присутствовал репортер, и судья, и адвокат Тассони, и прокурор Эндрю Томас говорили иносказаниями, чтобы не заострять внимания на факте сотрудничества Бибы со следствием.

Но они не могли скрыть того, что прокуроры прислали судье заветное "письмо 5К1.1", в котором просили резко сократить приговариваемому срок в награду за плодотворное сотрудничество.

Как и в случае бывшего советника Дональда Трампа экс-москвича Феликса Сейтера, а до того его отца Михаила Шеферовского, прокурор и защитник наперебой упрашивали судью дать Бибе минимальный срок.

Они упирали на то, что Бибе почти 70 лет, а также отмечали, что, узнав о его сотрудничестве со следствием, другие преступники вряд ли захотят иметь с ним дело, а один в поле не воин.

"Ясное дело, он весьма сложный человек, - обтекаемо заметил прокурор, - который большую часть своей сознательной жизни занимался преступностью".

Прокурор назвал Бибу "пожилым джентльменом" и сообщил судье, что его жена Анжела с ним разводится. Биба, по его словам, пошел на преступление, "потому что не знал другого выхода из безденежья".

Он заметил, что Бибе не хватало не только денег, но и "духа и надежды".

Потом Биба произнес по-русски последнее слово, в котором извинился за содеянное и отметил, что "после семидесяти я в любую минуту могу уйти в иной мир, поэтому я хотел бы умереть дома". Он снова извинился и сел на место.

"Спасибо, сэр", - поблагодарила судья.

Она сказала, что полученное ею прокурорское "письмо 5К" - это все же не полная индульгенция.

"На мой взгляд, речь идет о серьезном преступлении, - сказала судья. - Он вел жизнь, которая позволила ему приобрести репутацию человека, склонного к насилию, которую он превратил в орудие вымогательства... Несмотря на свой возраст, он очень опасный человек".

Засим она приговорила Бибу к 23 месяцам тюрьмы. Поскольку он отсидел уже 18,5 месяцев, то выйдет до конца года. Судья назначила ему три года гласного надзора, но учла его возраст и не обязала его сдавать мочу на анализ, поскольку наркомания маловероятна.

Она также не приговорила его к штрафу, поскольку сочла, что у него нет для этого средств.

"А Котлярский, который не бандит, получил 41 месяц", - заметил я одному ньюйоркцу, знакомому с обоими не понаслышке.

"Так он не кооперировался", - объяснил тот.

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