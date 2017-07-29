США и Россия: урок асимметрии - STRATFOR

29.07.2017



По мере нарастания напряженности между Москвой и Вашингтоном Россия будет проводить асимметричные реакции на то, что она считает агрессией США.

Эти расширенные и косвенные реакции могут быть сосредоточены как на Соединенных Штатах, так и на ее союзниках, и они, вероятно, будут использовать уникальную тактику гибридных боевых действий Кремля.

Одной из потенциальных целей Москвы является Украина, которая уязвима от действий России, в том числе захвата земли пророссийскими сепаратистами в районе Донбасса.

Напряженность между Соединенными Штатами и Россией снова растет. Несмотря на шквал дипломатической активности между Москвой и Вашингтоном в последние недели - в том числе первая встреча лицом к лицу с Президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 7 июля. Обе страны достигли небольшого прогресса в решении их многочисленных нерешенных вопросов. Например, встреча 17 июля между американскими и российскими официальными лицами не смогла найти решение спора о конфискации российских дипломатических зданий в Соединенных Штатах. Затем, 25 июля, специальный представитель США по переговорам в Украине Курт Волкер сказал, что Вашингтон рассматривает возможность отправки летального оружия в Киев. Через два дня Конгресс США усилил давление, приняв законодательство, которое расширяет санкции против России и ограничивает способность Трампа убирать те, которые уже существуют.

Прогресс в урегулировании их разногласий остается неуловимым для Соединенных Штатов и России, поскольку стратегическая пропасть между ними расширяется с каждым днем. И, оказав больше давления на Москву, отказываясь предлагать концессии, Вашингтон вызвал некоторую агрессивную риторику со стороны Кремля. На следующий день после принятия нового законопроекта о санкциях в Палате представителей США Константин Косачев, глава Комитета по иностранным делам Совета Федерации России, заявил, что «будущая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной». Далее он отметил, что реакция России на Соединенные Штаты будет «не симметричной, а болезненной для американцев».

Обещание Косачева дать асимметричный ответ предполагает, что Москва не будет реагировать на санкции США в натуральной форме, а также не отзовет свое заявление от 28 июля, что оно выдворит дипломатов США и захватит два здания, принадлежащих посольству США. В некотором роде это неудивительно, поскольку в России гораздо меньше экономических рычагов воздействия на Соединенные Штаты, чем Вашингтона. Ограничения на американские компании или американских чиновников в России окажут минимальное влияние на Вашингтон. Более того, новые санкции США сокращают участие фирм и граждан США в энергетическом секторе России, поэтому дополнительные ограничения только усугубят российскую экономику.

Стратегия асимметрии

Асимметричные ответы, которые использует Россия, уже давно являются стратегическим элементом противостояния страны с Западом. Например, в 2008 году два события вызвали гнев России: западные страны признали независимость Косово, а участники саммита НАТО в Бухаресте, признали стремления Украины и Грузии к членству. Россия впоследствии вторглась в Грузию. Точно так же аннексия Кремля в Крыму и поддержка сепаратистского восстания на востоке Украины привели к реакции на европейское восстание Евромайдана в Киеве. Благодаря этим действиям Россия доказала, что она способна и готова реагировать косвенным, но влиятельным образом на любую деятельность в США, которую он считает антагонистической.

Таким образом, Москва вряд ли ограничит свой ответ на новые санкции США в отношении своих недавних шагов против американских дипломатов и собственности США в России. Кремль активизировал свое участие на нескольких направлениях, где у Вашингтона есть стратегические интересы, включая Сирию, Северную Корею, Венесуэлу и Афганистан. Позиционируя себя как важную державу в этих областях, Москва расчистила более крутой путь влияния: она может сотрудничать с Вашингтоном, когда переговоры неуклонно прогрессируют и подрывают интересы США, когда они этого не делают.

По мере того, как трения ухудшаются между двумя странами, каждое из этих направлений представляет собой потенциальную мишень для асимметричной стратегии Москвы. Но в ближайшие месяцы именно Украина рискует попасть в перекрестный огонь двух сверхдержав. Поскольку на сегодняшний день санкции против России не соблюдаются, у Москвы мало стимулов соблюдать протоколы Минска, в которых содержится призыв к прекращению огня и другим примирительным действиям в конфликте в Донбассе. И учитывая, что Соединенные Штаты публично разместили возможность предоставления летального оружия Украине, Россия могла бы заинтересоваться наращиванием сепаратистских операций в конфликте. Участие Москвы может даже распространяться на поддержку захвата сепаратистами земель вокруг стратегических городов вблизи линии соприкосновения, таких как Авдеевка или Мариуполь.

Действительно, признаки возможной эскалации военных действий уже появились. 18 июля глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко предложил создать новое государство под названием «Малороссия» со столицей в Донецке для замены «несостоявшегося государства» Украины. Другие сепаратистские лидеры и правительство России официально отдалились от идеи, назвав ее «личной инициативой» Захарченко. Но это предложение можно было бы назвать посланием Москвы, выражающим свое недовольство нынешним состоянием переговоров в Украине. Возможно, не случайно, Украина получила самый большой показатель потерь в этом году 19 июля, когда потери составили девять украинских солдат мертвыми и пять ранены. В последние недели также имелись признаки отказа доступа к границам сепаратистов, которые были ограничены для западных СМИ и наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эти ограничения возникли тогда, когда появились сообщения о том, что много военных транспортных средств пересекают российскую границу на территорию, подконтрольную сепаратистам.

Нет никакой гарантии, что эти события приведут к значительному наступлению сепаратистов; такие движения уже были раньше. Несмотря на это, Россия может оказывать давление на Украину другими способами. В конце концов, это самая уязвимая страна для всей милитаристской тактики Москвы. Эта тактика включает в себя политические манипуляции, энергетические и экономические ограничения, кибератаки, подрывные действия и кампании пропаганды и дезинформации. Использование любого из этих методов в Украине может заключаться в том, как Россия решит реагировать на растущую напряженность с Соединенными Штатами, в дополнение к поиску других творческих способов подорвать позицию Вашингтона во всем мире.

STRATFOR, перевод группы ИС

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