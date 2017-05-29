навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
29.05.17  

Роскошные индийские модели plus size, которые гордятся своим телом

(0)
28.05.17   Редакция

Борьба с коррупцией по-украински: взятки, угрозы и звонки из Москвы

(0)
 
28.05.17  

Моя история

(0)
 
27.05.17   Редакция

Трамп хочет создать "арабский НАТО" на Ближнем Востоке

(0)
 
27.05.17  

К осени в Беларуси созреет классическая революционная ситуация

(0)
 
26.05.17   Редакция

Отец подозреваемого во взрыве бомбы в Манчестере входил в "вооруженную группу"

(0)

последние за вчера, 28.05.17  
15:23   Редакция

Борьба с коррупцией по-украински: взятки, угрозы и звонки из Москвы

(0)
 
06:06  

Моя история

(0)
 
05:55  

Путь тяжелый — награда больше

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
27.05.17 19:15    
Олька Просто стихи (751)
24.05.17 00:45    
roodme Отдых (17)
19.05.17 21:34    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (176)
06.05.17 13:50    
Светлая2017 Феликс Кривин (1)
05.05.17 01:18    
Igo123 Эпоха Гагарина (2)
04.05.17 11:34    
roodme физическая красота - что это такое? (35)
02.05.17 18:40    
ElenaDuda Австралийцы — жизнь в кредит (3)
30.04.17 15:32    
MarinaG сказка (9)
 
дата публикации 29.05.17 02:53
скаут: Игорь Львович;
   
 

Роскошные индийские модели plus size, которые гордятся своим телом

LADY.TUT.BY

Западный тренд на моделей plus size добирался до Востока: индийское издание Cosmopolitan опубликовало черно-белую фотосессию шести женщин, которые гордятся своим телом. Целью фотосессии было показать, что красота, — это понятие, которое шире рамок и стандартов.

И у девушек получилось, только посмотрите на них!

Нитья Арора, дизайнер

Анжелика Райна, консультант по моде

Рагини Агуйя, дизайнер

Санни Леон, актриса

Шайма Шетти, дизайнер

Лайза Голден, модель

Стилист Cosmopolitan India Самар Раджпут так прокомментировал идею создания проекта: «Долгое время „идеальное тело“ властвовало в умах женщин всего мира, и только спустя время подчеркивается, что красота не вписывается в границы и стандарты».


статью прочитали: 56 человек

   
теги: Индия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 