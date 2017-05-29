Роскошные индийские модели plus size, которые гордятся своим телом

LADY.TUT.BY

Западный тренд на моделей plus size добирался до Востока: индийское издание Cosmopolitan опубликовало черно-белую фотосессию шести женщин, которые гордятся своим телом. Целью фотосессии было показать, что красота, — это понятие, которое шире рамок и стандартов.

И у девушек получилось, только посмотрите на них!

Нитья Арора, дизайнер

Анжелика Райна, консультант по моде

Рагини Агуйя, дизайнер

Санни Леон, актриса

Шайма Шетти, дизайнер

Лайза Голден, модель

Стилист Cosmopolitan India Самар Раджпут так прокомментировал идею создания проекта: «Долгое время „идеальное тело“ властвовало в умах женщин всего мира, и только спустя время подчеркивается, что красота не вписывается в границы и стандарты».





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