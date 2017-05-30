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дата публикации 30.05.17 04:10 публикатор: Публикатор “Переводика”, Россия “Переводика” продолжает публикацию авторского сборника Виктора Иванова “Избранные места из переписки с друзьями Аркадием Слуцким и другими” Составитель и редактор Игорь Львович Предыдущие выпуски: «О сколько нам ужасной правды готов открыть семитский гений» или «Не позорьте, Иванов, свой народ!» Всевышний знает, кого пригасить.... Вот и поговорили...))) Тема этого сборника: Еврейская история

Скажи, кто друг твоего врага…

Виктор Иванов, 12.02.2015 Изя и населяющие его аборигены с библейских времен обладали сверхъестественными способностями. Подойдут, бывало, к городу Иерихону, да ка-ак дунут в боевые вувузелы - стены тут же в мелкий щебень. Иерихонцы, естественно, кто куда. Аборигены Изи соберут, бывало, оставленное имущество, продадут щебень от стен окружающим семитам-строителям и ложатся отдыхать от подвига... В 1973 году Изя напал на окружающих неправильных семитов. Неправильные семиты начали подло сопротивляться. Аборигены и тут не растерялись. Навстречу танкам неправильных подлых семитов выехал правильный семит-абориген на своем правильном западном танке. Он высунулся из люка, наставил указательный палец на вражеский танк и что есть силы крикнул: "Тыщь!!!" Танк , естественно, разрушился. На запчасти. Экипаж зарылся в песок. Герой-абориген повторил свой трюк ровно 60 (шестьдесят) раз. Убедившись, что он устал и дует на палец, сотрудники аборигена-танкиста выбежали из-за барханов с мешками, собрали запчасти и были таковы. Так был совершен второй, поистине эпический подвиг в истории Изи... Третий подвиг был совершен совсем недавно. Неправильные семиты повадились стрелять по территории несчастного Изи кусками ржавых водопроводных труб, набитых дымным охотничьим порохом. В процессе полета они страшно отравляли атмосферу. Воняли и дымили. Неправильные семиты гордо называли это ржавое убоище ракетами "Кассад". Аборигены Изи, оснащенные по их утверждению, лучшими головами в мире, тут же создали противокассадную систему "Железный Купол". Противоракеты, стоимостью в 250 тыс. долларов штука должны были легко и изящно поражать эти жалкие "Кассады". Они и поражали. Чтобы забить одну ржавую трубу с гордым названием "Кассад" их требовалось до 4- штук. "Кассад" стоимостью в 50 долларов уходил на тот свет с гордым сознанием, что унес с собой 1 000 000 долларов из кармана Изи... Это был невероятно эффективный проект распила оборонного бюджета. Аборигены знали свое дело туго. Они набежали с мешками на бюджет Изи и уперли его значительную часть в неизвестном направлении... Это был третий эпический военный подвиг.

Виктор Иванов, 14.02.2015 Монотеизм - единобожие был на этой Земле задолго до того, как бродячие стаи человекообразных на ближнем Востоке осознали свою принадлежность к человеческому роду. Не то, что к семитам... Они селились таборами вокруг шумерских городов, население которых имело письменность, науки - математику, астрономию, медицину. И не имело желания родниться с бродягами. В эти города не принято было пускать цыганообразных, живущих вокруг городских помоек, вшивых, болезненных и практически не обладающих сколько-нибудь развитой человеческой речью... Со временем эти, внегородские люди развились до образования группы родственных диких племен, объединенных семитской группой языков. Тогда еще они не отсепарировались на будущих арабов и евреев. И жили вполне себе по родственному, по семитски - дрались и грызлись, катаясь визжащим клубком по будущей Синайской пустыне и Палестине... Общий предок Усамы бин Ладена и Аркадия Слуцкого расчесывая потную волосатую грудь с гоготом носился за упитанной дамой, чертовски похожей на Мадлен Олбрайт с целью породить на свет что-нибудь похожее хотя бы на Саманту Пауэр. Но получались выродки, странным образом похожие на мохнатого Витю Шендеровича... После разделения клубка на правильных семитов и неправильных, неправильные семиты, назвавшись арабами, создали великую культуру. Попутно они завоевали полмира... А те, что назвали себя правильными семитами, бережно воспитали в себе комплекс неполноценности и, скитаясь по миру, вопят, что они изобрели все, включая Бога. Что они украли все на этой Земле и лучшие ворюги - это они. Что мир неблагодарен к ним... Жаль их.

Добрый человек из Израиля...

Виктор Иванов, 24.10.2014 Вот видите, Слуцкий,оказывается, евреи появились еще до сотворения мира. "...почти шеститысячелетняя история евреев" не вяжется с каноническими ветхозаветными 5-ю тысячами лет от сотворения мира. Представляю, как обалдел Бог, сказавши: "Да будет Свет!" и рванувши рубильник. Свет вспыхнул. И Он, потрясенный, увидел вокруг себя громадную шайку нахохлившися иудеев, сидящих на корточках... Неведомо как зародившись в Ничто они уже почти тысячу лет терпеливо ждали, когда Бог создаст все Сущее. И они смогут, наконец, приступить к реализации своих низменных наклонностей... И прикрыл Господь глаза на секунду-другую в размышлении, что же делать с ними, незаконнорожденными бастардами. А когда открыл - их,негодяев, уже не было. "Только ветер гудел в проводах, тускло звезды мерцали..."(с) Они скрылись в Иудее и сразу приступили к злодеяниям. Частично эти мерзости описаны в Ветхом Завете и прочих трудах. Там всякие клятвопреступления,мужеложство, инцест,массовые убийства,братоубийства, изнасилования грабежи, кражи. Вот тут-то Бог и схватился за голову и поручил кураторство над ними дьяволу...

... с особым русским цинизмом

Виктор Иванов, 18.02.2015 Неприязнь между братскими семитскими народами - евреями и арабами появилась довольно давно. В начале VII в. евреи сытно пристроились в Персии, добились всяческих привилегий. Но тут приперлись арабы, разгромили войско персов при Кадеше в 636 г. и установили свои порядки. Они зверски отменили ростовщичество, чем нанесли коллективную душевную рану евреям. Евреи тут же, по обычаю, занялись революционной деятельностью. И уже в 690 году в Персии случилась революция. Впереди, как обычно, было еврейское казачество в кожаных куртках, пенсне и пыльных шлемах... Арабы с мятежниками-революционерами не шибко церемонились и уцелевшие, как те крысы, сыпанули в эмиграцию. Америка тогда еще не была открыта и, как писал Иосиф Бен Иегошуа Га Коген "многочисленные евреи из страны Парас" метнулись в землю Ашкеназ(Германию) и Швецию. От них и произошли Карл Бильдт, группенфюрер Эйхман и Петр Вальцман с Юлей Капительман-Тимошенко. Арабы их тогда не догнали...

Виктор Иванов, 19.02.2015 Аркадий Слуцкий, Аркадий, когда вы касаетесь общеизвестных фактов Истории, каких либо доказательств или ссылок приводить не нужно. Народ здесь грамотный. Например,"Александр Македонский завоевал Персидскую империю". Ссылки в доказательство этого факта совершенно излишни. Но перед вами, Аркадий, стоит задача доказать, что вездесущие древние иудеи приняли в этом деятельное участие. Практически разрушили Персидскую державу изнутри. А Александр приперся на готовенькое и присвоил славу и деньги. Персидская империя тогда усилиями обитавших там иудеев прогнила насквозь. Цари погрязли в роскоши а опора на иудеев обошлась им крайне дорого. Иудеи пробрались во все властные структуры. Особенно финансово-налоговые. Они тянули за собой родственников и друзей. Они пристраивали своих дочерей в гаремы царей и вельмож, добиваясь хлебных должностишек, льгот и пожалований. Страдал от зверски настроенных иудеев - ростовщиков и налоговиков, естественно, народ. У царя Артаксеркса иудеи через наложницу - иудейку Эсфирь получили право погромов. В течение двух дней они, иудеи, убивали всех, кого сочли "нетолерантными". Антисемитами. Вырезали иудеи тогда 75 (семьдесят пять) тысяч человек. В память об этом подвиге иудеи учредили всенародный праздник Пурим. Эсфирь, 9,1-32. Ясное дело, такую державу население защищать не стало. Пришел Александр со своими ребятами и легко разгромил её. Фактически, Саня просто присвоил плоды разрушительных иудейских трудов. А его воины, не шибко разбираясь,рубили всех, включая иудеев. Забирая накопленное непосильным иудейским трудом... Такая вот историческая несправедливость, Аркадий.

Почему мне дороже управдом еврей Швондер, чем русский доктор Преображенский (очень неожиданный поворот)

Виктор Иванов, 28.05.2017 Читая Ветхий Завет, поражаешься фантазии и выдумке древних иудеев. В совершенно обыденных вещах они видели чудесное и презирали реальность. В книге Исход описывается, как подкидыша- грудничка какая-то девчонка египетская сразу опознала, как брошенного нерадивой мамашей еврейчика. Репутация древних евреек в Египте была ниже плинтуса... В Ветхом Завете девчонка превратилась в принцессу. ...Подросший и заволосатевший пастух Мойша гонит своих овечек к какой-то горе. На ходу расстегивая ширинку несется к терновому кусту с целью малость отлить. Что и делает. Из куста поднимается пылающий праведным гневом, заросший шерстью, отродясь нечесаный и немытый бичара и, отряхиваясь, орет нехорошие охальные слова. "Да шо ж, мол такое! Тебе, гнида сионистская пустыни мало?! Только пристроишься в тенечке вздремнуть - тут же несется дикий еврей с писюном наперевес... Повбываю вас всех, падлюк пейсатых! Писюны поотрываю!" Дальше просто непереводимо на иврит... Мойша, простая душа ясное дело, верит озверелому деду- бомжу безоговорочно. Расставание с жизнью и писюном его никак не устраивает. Он только на днях научился писюном пользоваться. С деятельной помощью соседок по стойбищу... Короче, Мойша вступает в переговоры и получает статус личного представителя указанного бичары в своем стойбище. Типа пророком подрабатывать. Обязуется поставлять деду провиант в виде всяких жертв - жареных барашков, пива разливного и все такое. Но, имея нехилый врожденный интеллект, Мойша выражает сомнение, что народ иудейский примет его новый статус. Типа, хоть и дураки они, иудеи, беспросветные, но треба их как-то удивить и впечатлить. Чудо нужно. Да пожалуйста, говорит бич. Бомж обучает косноязычного Мойшу необходимому запасу слов - примерно 100-120 словарных единиц. Для общения с иудейским народом. Народ иудейский в стойбище потрясается до глубины души и считает это настоящим чудом. Люди были уверены, что Мойше известны от силы 10-15 человеческих слов. Не считая матерных и междометий. А тут вдруг Мойшу понесло...Разговорился. Для убедительности патлатый бичара производит еще несколько чудес в виде болезней - казней египетских, насылаемых на египтян. Для этого он делится с ними, несчастными, богатым букетом имеющихся в его организме болезней. Проказа, золотуха, диарея, педикулез - заразить ими в целом здоровый народ для умелого бомжа не представляет никакого труда. Мойша получает необходимые инструкции и посевной материал. Наивные иудейские люди не сомневаются, что это натуральные чудеса. Два прохиндея по результатам аферы живут - не тужат. Жрут барашков жертвенных и курят всякие косячки. Маскируя характерную вонь марихуаны под всякие благовония. Совершенно бытовая история. Но посмотрите, как она подана В Ветхом Завете...

Виктор Иванов, 28.05.2017 Меня удивляет совершенно запредельная неграмотность отдельных граждан Израиля. Некий Slutsky, стандартный сионист по жизни, упорно демонстрирует свое полное незнание истории иудейского рабства и законов, его регулирующих. В священной для Slutsky книге Левит ( Ветхий Завет) черным по белому сказано, что еврей после 6 (шести) лет добросовестного рабства, должен быть выгнан взашей на свободу. Если будет сопротивляться и проситься взад, то его надлежит поймать, взять за кадык и доставить в судейское присутствие. Там древнееврейские менты должны его прислонить к дверному косяку и пришпилить к нему, косяку, за ухо обычным сапожным шилом. Господа, я тоже глазам не поверил, но там так и написано. Продырявить ухо шилом. Рано или поздно, жаждущий рабства древний иудей рвал ухо и убегал в поисках нового хозяина... Если ему везло с новым хозяином, то через шесть лет его пришпиливали к косяку шилом за второе ухо. Дальше запасные уши кончались и что делал несчастный любитель рабства я не могу представить... Книга Левит об этом молчит. Почему об этом не знает Slutsky мне неведомо. Должно быть он никогда не читал священные книги. Ленив потому что. Или некогда ему. Все по русским помойкам шныряет...

Виктор Иванов, 29.05.2017 Следует отметить, что современный Израиль лицемерно и гнусно похерил заветы и правила своих праотцов. Чему, впрочем, не удивляешься, глядя на суетящегося здесь напрочь лишенного нравственных и моральных принципов безбожного ашкеназа Аркадия Слуцкого. Что меня лично печалит. В священной книге Левит (Ветхий Завет), в одном из строжайших правил для иудеев сказано, что мужеложцев и зоофилов надлежит казнить смертью. Такое же наказание грозило иудейкам, занимавшимся сексом со всяким скотом. Не только с сионистами, но и четырехлапым. Нынешний Израиль на это плюнул. Он проводит за счет бюджета гей-парады, на которые сбегаются извращенцы всего Мира. Раввины признают "браки" еврейских мужеложцев и звероложцев. Похерены запреты и законы священной книги Левит. Аморала Аркадия это не беспокоит. Он явно считает это кошерным. Гнусные лицемеры.

Виктор Иванов, 29.05.2017 Несколько раз в Ветхом Завете для израильтян озвучено строжайшее правило - Не обижать пришельцев! С мотивацией - помните, падлюки про Египет. Египтяне тогда приняли нас, иудеев- пришельцев, спасли от голодной смерти. В благодарность мы их, разумеется, обокрали до нитки, наслали на них Песьих мух и всякую заразу. Но таков наш обычай - ничего не поделаешь. Мы видим, что некоторые остаточные признаки того, что мы называем "совесть" у сочинителей Ветхого Завета присутствовали... Но многие нынешние израильтяне "химерой совести", как говаривал их единомышленник по нацизму Адольф Алоизыч Шикльгрубер, не обременены. Они так же, как их предки, обгаживают страны исхода. Народы , которые их выкормили, обучили всему хорошему, защитили от поголовного истребления, с остервенением облаиваются ими. Смотрите на Slutsky... Неблагодарность и лицемерие есть базовая часть их натуры. Не помнят они заветы своих священных книг...

Виктор Иванов, 29.05.2017 Кстати, Исход из Египта там описан как-то темно и невнятно. Ясно, что египтяне были обкрадены и обжулены. Иудеи под мудрым руководством, путем всяких манипуляций и откровенно криминальных приемов, завладели золотым запасом страны, их приютившей. Дальше идет описание всяких чудес и происшествий. Ясно, что россказни эти сочинялись для затемнения главной стратегической цели этого масштабного умыкания. И смысла блуждания толпы иудеев по пустыне в течение 40 лет. К счастью, по всяким косвенным признакам и посредством применения при расследовании древнего правила "Ищи, кому выгодно?", озвученного мудрейшим рав Авромом Шмулевичем, мне удалось выяснить Истину. Ясно, как день, что покинув долину Нила, иудеи должны были немедленно зарыть золотишко. И попытаться увести погоню как можно дальше от клада. Но нормальный главарь шайки похитителей впоследствии должен был избавиться от подельников, единолично выкопать золото и махнуть на Канары. Таков закон ближневосточной жизни. Но перебить 600 тыс. подельников - задача чрезвычайно трудная. Это капитану Флинту в "Острове сокровищ" достаточно было вручную пришить штук пять товарищей по оружию. Для умелого, рукастого специалиста это было несложно. Но угробить 600 тысяч живых людей, не считая женщин и детей... Все знают из писаний Slutsky, что настоящий предводитель-иудей всегда найдет нетривиальный выход из безнадежной, казалось бы, ситуации. ...Египетский спецназ сразу же кинулся в погоню. Как и следовало ожидать. Моисей для арьергардных, сдерживавших погоню , боев выделял испытанных бойцов. Из тех, кто видел и помнил, где именно было зарыто золотишко. Это было частью замысла. Воины, геройски сражаясь, гибли, прикрывая отход основной толпы. Заградотряды добивали раненых иудеев, пытавшихся уползти из-под мечей египетских спецназовцев. Машина уничтожения помнивших и знавших работала как часы. Шли месяцы отступления и бесконечных арьергардных боев. Ветеранов оставалось все меньше. Наконец наступил тот счастливый для Моисея день, когда с оружием в руках пал последний иудейский воин, помнивший место клада. Моисей остался один. Знающий Тайну. Осталась молодежь , родившаяся во время бесконечной войны и скитаний по пустыне. Упрекнуть её было не в чем. Ребята честно дрались, защищая своих мам, невест, братишек и сестричек... Они и не знали тайного смысла бесконечной бойни в пустыне. Куда исчез Моисей однажды вечерком, они, эти действительно отличные воины, выкованные в бесконечных боях с хорошо подготовленным египетским спецназом, не знали. Почему египтяне вдруг снялись с их хвоста и ушли, они тоже не знали. Да и знать не хотели. Они просто сильно, смертельно, устали от бесконечной войны... И очень хотели просто жить. Забыть об оружии,любить своих девчонок, своих детей, заботиться о мамах. И не огорчать их своей смертью в бою... Все в этой жизни повторяется вот уже многие тысячи лет. Так же сражаются в пустыне солдаты, не знающие истинной цели бесконечной войны. Кружат десятками лет на пятачке. Так же куда-то таскают мешки пророки. И слагаются странные мифы. И рыдают почерневшие от горя мамы павших солдат...



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