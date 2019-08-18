Старый рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева повеселил сеть

Ролик был выпущен в 1997 году и не выходил в эфир в России

News18.com Updated: August 17, 2019,

Рекламный ролик Pizza Hut из России, снятый в 1997 году, снова появился в Твиттере, к большому удовольствию пользователей сети.

В рекламе был показан последний лидер СССР (до его распада в 1991 году) Михаил Горбачев, который, вместе со своей внучкой Анастасией, наслаждается кусочком пиццы .

В рекламе Горбачев и его внучка наслаждаются куском пиццы, когда семья, сидящая за другим столом, замечает их. «Эй, это действительно Горбачев», - восклицают они.





@zei_nabq

только узнал что горбачев рекламировал pizza hut

76.1K

2:54 PM - Aug 13, 2019

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22.9K people are talking about this

После этого начались дебаты о политике Горбачева, горячей темой дискуссий в России в те годы. «Меченый» был ответственен за открытость советской экономики России для либерализации и иностранных брендов.

Выражая возмущение, старый отец, присутствующий в рекламе, кричит своему сыну: «Это из-за него у нас в экономике бардак», на что его сын ответил: «Благодаря ему у нас есть новые возможности». Рекламный ролик отразил переход от старорежимной советской политики коммунизма к либерализованной торговле. Дискуссия заканчивается фразой женщины: «Да. Благодаря ему…. у нас есть Pizza Hut».

Хотя реклама не транслировалась в России, Горбачев, по слухам, получил за неё 1 миллион долларов - деньги, которые он использовал для создания библиотеки.

Многие в то время обвиняли Горбачева в крахе СССР после окончания холодной войны. Теперь, когда это видео снова стало достоянием общественности, многие из Twitter поделились своей реакцией на него.

Lurking Grue

@LurkingGrue

· Aug 13, 2019

Replying to @zei_nabq

Вот действительно, кто тогда мог предвидеть коррупцию и авторитарную олигархию которые вырастут из всего этого? Они были так молоды и наивны.

Unregistered Amazon FC Ambassador 2

@MaxLaFave

До того как Горбачев стал сниматься в рекламных роликах, Россия сто лет прожила в мире, стабильности и процветании.

72

11:44 PM - Aug 13, 2019

T

Conor

@foolishothello

Я попросила моего генерального секретаря провести хорошую социалистическую реформу

Мой генсек “разродился” Pizza Party реформой

1:18 AM - Aug 14, 2019

Daniel Parra-Rodriguez

@ClockworkDan

Коммунизм принёс Pizza Hut в Советский Союз.

Шах и мат, капиталисты.

8

4:19 PM - Aug 13, 2019





Yung Patriot ☭

@Stalingrind

Ты получил пиццу

Да

И сколько это тебе стоило

[Я отдал] Всё

11:22 PM - Aug 13, 2019

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42 people are talking about this

someone else is pulling at the strings

@lasagna_g0d

pizza hut pizza недостаточно хороша чтобы служить оправданием для развала Советского Союза. горбачеву следовало бы взять вместо неё Domino's Pizza

177

9:02 AM - Aug 14, 2019







От переводчика: чиста по приколу - пиццу рекламирует Трамп (как говорится - почувствуйте разницу))), хотя он тогда и не был президентом





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