Старый рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева повеселил сеть
Ролик был выпущен в 1997 году и не выходил в эфир в России
News18.com Updated: August 17, 2019,
Рекламный ролик Pizza Hut из России, снятый в 1997 году, снова появился в Твиттере, к большому удовольствию пользователей сети.
В рекламе был показан последний лидер СССР (до его распада в 1991 году) Михаил Горбачев, который, вместе со своей внучкой Анастасией, наслаждается кусочком пиццы .
В рекламе Горбачев и его внучка наслаждаются куском пиццы, когда семья, сидящая за другим столом, замечает их. «Эй, это действительно Горбачев», - восклицают они.
@zei_nabq
только узнал что горбачев рекламировал pizza hut
76.1K
2:54 PM - Aug 13, 2019
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22.9K people are talking about this
После этого начались дебаты о политике Горбачева, горячей темой дискуссий в России в те годы. «Меченый» был ответственен за открытость советской экономики России для либерализации и иностранных брендов.
Выражая возмущение, старый отец, присутствующий в рекламе, кричит своему сыну: «Это из-за него у нас в экономике бардак», на что его сын ответил: «Благодаря ему у нас есть новые возможности». Рекламный ролик отразил переход от старорежимной советской политики коммунизма к либерализованной торговле. Дискуссия заканчивается фразой женщины: «Да. Благодаря ему…. у нас есть Pizza Hut».
Хотя реклама не транслировалась в России, Горбачев, по слухам, получил за неё 1 миллион долларов - деньги, которые он использовал для создания библиотеки.
Многие в то время обвиняли Горбачева в крахе СССР после окончания холодной войны. Теперь, когда это видео снова стало достоянием общественности, многие из Twitter поделились своей реакцией на него.
Lurking Grue
@LurkingGrue
· Aug 13, 2019
Replying to @zei_nabq
Вот действительно, кто тогда мог предвидеть коррупцию и авторитарную олигархию которые вырастут из всего этого? Они были так молоды и наивны.
Unregistered Amazon FC Ambassador 2
@MaxLaFave
До того как Горбачев стал сниматься в рекламных роликах, Россия сто лет прожила в мире, стабильности и процветании.
72
11:44 PM - Aug 13, 2019
T
Conor
@foolishothello
1:18 AM - Aug 14, 2019
Daniel Parra-Rodriguez
@ClockworkDan
Коммунизм принёс Pizza Hut в Советский Союз.
Шах и мат, капиталисты.
8
4:19 PM - Aug 13, 2019
Yung Patriot ☭
@Stalingrind
11:22 PM - Aug 13, 2019
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42 people are talking about this
someone else is pulling at the strings
@lasagna_g0d
pizza hut pizza недостаточно хороша чтобы служить оправданием для развала Советского Союза. горбачеву следовало бы взять вместо неё Domino's Pizza
177
9:02 AM - Aug 14, 2019
От переводчика: чиста по приколу - пиццу рекламирует Трамп (как говорится - почувствуйте разницу))), хотя он тогда и не был президентом
статью прочитали: 7 человек
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