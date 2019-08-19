Коварству русских нет предела

14 August 2019

Сообщается, что супруги голландских летчиков-истребителей, дислоцированных в странах Балтии, получали отравляющие жизнь телефонные звонки от абонентов говорящих с русским акцентом. Само по себе это не должно вызывать удивления, но очевидное нежелание публиковать информацию об этих инцидентах необъяснимо.

Мартовские торжества по случаю 20-летия пребывания Польши в НАТО. Фото: Getty Images. .

В рамках программы НАТО «Расширенное передовое присутствие», небольшие дополнительные контингенты из стран-союзников по НАТО присоединяются к войскам принимающей страны в Польше и странах Балтии, чтобы содействовать дальнейшему сдерживанию российского военного авантюризма.

Эти контингенты неизбежно становятся объектами злонамеренной российской информационной деятельности. Но их семьи и общины живут дома.

В российском понимании в информационной войне нет линии фронта и ни тыла, и нет некомбатантов. По словам начальника Генерального штаба России генерала Валерия Герасимова, ключевой особенностью современной войны в информационной сфере является «одновременное воздействие на всю глубину вражеской территории».

Недавние инциденты в Нидерландах подтверждают, что противник собирал информацию о семьях и круге общения лиц, дислоцированных в странах Балтии, с целью предоставления персонализированной дезинформации или запугивания.

В исследовании НАТО о российской информационной войне, опубликованном в 2016 году, сделан вывод о том, что «мишенью будут не только военнослужащие НАТО; но и их семьи, их общины, их сообщества и их родные края, независимо от того, насколько далеко они находятся от России в настоящее время и насколько безопасно они могут чувствовать себя». Но и в этом случае, как и в других , не было никаких официальных комментариев со стороны национальных властей или командования НАТО о масштабах враждебной российской информационной кампании.

Сообщается, что звонки семьям голландских пилотов F-16 начались после того, как сами пилоты позвонили домой из стран Балтии, используя свои мобильные телефоны. Подробное руководство по использованию социальных сетей и недопущению предоставления [противнику] чувствительной информации посредством неосторожных публикаций должно стать “настольной книгой” для обслуживающего персонала НАТО, а также их ближайших родственников.

Но и это далеко не всё, дело в том, что даже просто использование смартфонов и других подключенных устройств в зоне доступной для российских средств перехвата, вызывает враждебное вмешательство. В результате военнослужащим из нескольких стран вообще запрещено использовать свои телефоны при развертывании по программе «Усиленного передового присутствия». Те же, кто используют свои телефоны, сообщают о ряде неприятных последствий, указывающих на явное вмешательство России в контент на телефонах военнослужащих . Между тем, более скрытые атаки на их устройства могут остаться незамеченными.

Российская практика [информационной войны]

Опять же, что вполне ожидаемо: конкретные российские системы, предназначенные для перехвата, глушения или подмены сообщений мобильной телефонной связи гражданского населения, широко используются на Украине и в Сирии, а также через границы стран Балтии.

И Россия использует собранную информацию. Попытки деморализовать украинские фронтовые войска через телефоны включали персональные ссылки на их семьи и детей. Наблюдаются кампании, направленные против военнослужащих НАТО непосредственно через LinkedIn , а также против жён военных посредством онлайн-преследований, запугивания и целенаправленных кибератак.

В течение некоторого времени стало очевидно: что не только обслуживающий персонал, развернутый в соседних с Россией странах, но и его связи в родных странах рассматриваются в качестве целей.

Силы НАТО к настоящему времени должны тренироваться и обучаться исходя из предположения, что они будут подвергаться не только электронным и кибератакм, но и индивидуальной и персонализированной информационной атаке, включая использование персональных данных, собранных с любого подключенного устройства, доставленного в операционную зону.

Четко персонализированное влияние враждебного российского интереса иллюстрируется такими инцидентами, как необоснованные обвинения в изнасиловании детей в адрес конкретных, названных по именам, офицеров армии США, посещающих Украину, появившиеся в российских СМИ . Потенциальное влияние подобных вмешательств не только на воинские подразделения, но и на семьи военных и их общины дома является непосредственным и очевидным.

Эффект может быть наиболее выражен при нацеливании на членов экипажа, как в случае с Нидерландами. При всех передовых возможностях боевых самолетов НАТО пилоты остаются людьми и, как и другие военнослужащие, подвержены человеческим слабостям.

Относительно небольшое количество обученных пилотов в небольших странах НАТО должно сделать их особенно ценным объектом для вмешательства разведывательных служб противника. Им не нужно даже делать их целью шпионажа в традиционном стиле; все, что помешает им эффективно выполнять свою работу в критический момент, будь то вмешательство против них лично, их домов или семей, представляет для противника высокую отдачу от инвестиций.

Кроме того, в России практикуется массовая рассылка сообщений целевым группам или определенным лицам, через источники, которые, по их мнению, заслуживают доверия - будь то SMS, посты в социальных сетях или электронная почта

Когда эта техническая возможность впервые стала очевидной, возникла обеспокоенность по поводу того, что данная способность устроить неразбериху может стать критическим фактором в дезорганизации прифронтовых государств в решающие первые несколько часов, которые могут предопределить исход конфликта с Россией. Страны, наиболее подверженные подобным рискам, предприняли шаги по смягчению этой уязвимости, но это зависит не только от вооруженных сил, но и от гражданского населения, которое должно быть хорошо осведомлено о потенциальной угрозе.

Без комментариев

Тем не менее, служба военной разведки Нидерландов отказалась комментировать сообщения СМИ о преследовании семей пилотов. Это соответствует модели замалчивания российской деятельности как со стороны Альянса, так и со стороны отдельных государств-членов.

В результате, информация о случаях запугивания россиянами обслуживающего персонала и их семей остается фрагментарной и эпизодической. Ситуация схожа с инцидентами на море и в воздухе, где ограниченная общедоступная информация о деятельности России ведет к искаженной - и, возможно, слишком безобидной - картине того, в чем Россия практикуется и как. Как и в случае инцидента с участием самолета министра обороны России Сергея Шойгу и испанского истребителя на этой неделе, сдержанность НАТО позволяет Москве беспрепятственно продвигать свою версию случившегося - как о невинной жертве.

Общественность проявляет большой интерес к тому, чтобы эта информация была более доступной, чтобы лучше информировать не только военнослужащих и их семьи, наиболее подверженные риску, но и широкую общественность, чтобы она могла лучше оценить реальный уровень враждебности в повседневном взаимодействии с Россией. Да, и НАТО и национальные правительства могут иметь разумное обоснование для молчания; но в настоящее время это обоснование так и остается невысказанным.





Keir Giles Senior Consulting Fellow, Russia and Eurasia Programme

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