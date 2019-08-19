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Американский миллиардер обвинил Порошенко в краже кредита МВФ

17 августа 2019, 

Пятый президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания на посту главы государства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов. Об этом заявил американский миллиардер украинского происхождения Сэм Кислин в интервью «Страна.ua».

«Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 миллионов долларов», — пояснил он, добавив, что в США идет расследование против Порошенко, одно из дел связано с выведением за рубеж миллиарда долларов кредитного транша от Международного валютного фонда.

По информации Кислина, есть основания полагать, что все эти деньги «ушли не по назначению», — их якобы вывели в виде рефинансирования в коммерческие банки, после чего средства «разошлись по карманам». «Все это делалось по распоряжению Порошенко», — заключил собеседник издания.

Он добавил, что расследование уголовных дел, возбужденных против бывшего президента на Украине, едва ли продвинется при нынешнем генпрокуроре страны Юрии Луценко. Миллиардер считает, что Луценко, как и сам экс-президент, — оба «коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег». Кислин отметил, что готов содействовать следствию.



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теги: Украина  
   
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