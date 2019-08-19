В доступе отказано

Норвежскому круизному судну запретили заход в российские арктические воды

Плавание в российских водах не приветствуется. Illustration photo: Thomas Nilsen





Два резонансных круиза планировались в течение нескольких лет при авторитетной поддержке региональных властей в Мурманске.





By Thomas Nilsen August 17, 2019

250 пассажиров не смогут увидеть Землю Франца-Иосифа в российской Арктике, так как [компания] Hurtigruten вынуждена отменить круизы всего за две недели до первого рейса.

Руководитель отдела коммуникаций компании Hurtigruten Анне Марит Бьёрнфлатен говорит, что компания «очень удивлена» решением российских властей отказать круизному лайнеру “MS Spitsbergen” в разрешении отплыть к Земле Франца-Иосифа.

«Несмотря на то, что «MS Spitsbergen» отвечает всем требованиям Полярного кодекса и имеет разрешения на плавание в этих районах Арктики, российские власти в последнюю минуту неожиданно отказали нам», - сказала Бьёрнфлатен журналисту Barents Observer.

Компании Hurtigruten сообщили, что во время запланированных рейсов в этом районе будут проводиться военные учения России.

Газета Klassekampen первая сообщила о запрете.

Пассажирам, купившим билеты, будет предложена компенсация, начиная с 5600 евро на человека, за рейс.

Это решение стало ударом по норвежским и российским региональным властям, которые в течение многих лет помогали и стимулировали Hurtigruten начать совершать круизные рейсы на Севере России.

«MS Spitsbergen» специально построен для плавания “в исследовательском стиле” в арктических водах и ранее уже побывал на Шпицбергене, Гренландии и в арктической Канаде.

Корабль компании Hurtigruten был бы третьим не-российским круизным лайнером, совершающим туры к Земле Франца-Иосифа, архипелагу, состоящему из 191 острова, разбросанных от 80° до 82° северной широты. Архипелаг Земля Франца-Иосифа, окруженный ледяными водами северо-восточной части Баренцева моря, находится даже дальше к северу, чем Шпицберген в норвежской Арктике.

В отличие от судов компании Poseidon Expeditions, которые совершают рейсы к Земле Франца-Иосифа из Лонгйира на Шпицбергене, «MS Spitsbergen», прежде чем отправиться на север, должен был сначала плыть в Мурманск на Кольском полуострове.

Компания Poseidon Expeditions была основана Николаем Савельевым, российским бизнесменом, который начал предлагать круизы к Северному полюсу и по Арктике в 1998 году. Ранее Савельев работал в Министерстве экономики России, а затем несколько лет работал в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России. Штаб-квартира Poseidon Expeditions находится на Кипре.

Ещё один иностранный круизный лайнер, «Silver Explorer», в настоящее время, как ранее на этой неделе сообщал Barents Observer, движется по Северному морскому пути. Планируется, что корабль прибудет на Землю Франца-Иосифа в самые последние дни августа.

То есть в то же самое время, когда должен был совершить свой первый рейс лайнер компании Hurtigruten.

Карта круиза корабля компании Hurtigruten

Учения Центр-2019

На этой неделе Россия провела учения в море вблизи Северной Норвегии, в учениях принимали участие мощная флотилией из, примерно, 30 кораблей ВМФ и множества самолетов, вылетавших с Кольского полуострова и следовавших в обход норвежского воздушного пространства.

Военные корабли в порту Североморска. Photo: Thomas Nilsen

В сентябре российские военные начнут стратегические крупномасштабные командно-штабные учения Центр-2019. Учения будут проходить вдоль Северного морского пути и будут, вероятно, включать в себя восстановленные арктические военные базы, в том числе на острове Александра на Земле Франца-Иосифа.

Целью «Центра-2019» является демонстрация возможностей России по “отказу в доступе” [противнику] в Арктике и улучшения маневренности в ледяных водах. Несколько военных кораблей уже покинули порт Североморск и находятся по пути к арктическим архипелагам и пунктам назначения вдоль Северного морского пути.

В прошлогодних крупномасштабных учениях «Восток-2018» приняли участие около 300 000 солдат и личного состава, и ожидается, что этой осенью масштаб будет аналочичным.

Hurtigruten является сегодня крупнейшей круизной компанией, работающей в Арктике, с туристическими судами, плавающими в водах Шпицбергена, Гренландии и Исландии, в дополнение к круглогодичным турам вдоль побережья северной Норвегии вплоть до Киркенеса у российской границы.

«Мы продолжаем диалог с российскими властями относительно будущих плаваний», - говорит Бьёрнфлатен .

У Hurtigruten есть маршруты для двух аналогичных рейсов по Земле Франца-Иосифа через Мурманск в августе и сентябре 2020 года.

Мурманск считается воротами России в Арктику. На снимке - пассажирский причал с ледоколом-музеем «Ленин» справа. Photo: Thomas Nilsen

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