Борьба с коррупцией по-украински: взятки, угрозы и звонки из Москвы

Абсурдная история с задержаниями бывших налоговиков на Украине принимает все более забавный и неожиданный поворот. В таком серьёзном действе, конечно же, не обошлось без российского следа, звонков из Москвы и угроз. Соответствующие заявления министр МВД Украины Арсен Аваков сделал сегодня на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком.

Напомним, 25 мая военный прокурор Украины Анатолий Матиос и министр МВД Арсен Аваков провели совместный брифинг в аэропорту Жуляны, в ходе которого было заявлено, что состоялась самая масштабная в истории Украины операция по задержанию коррупционеров. Матиос тогда пояснил, что в данной операции были задействованы 1700 полицейских и 500 военных прокуроров, которые совместными усилиями провели 454 обыска на территории 15-ти областей Украины.

Известный медиа-экперт , журналист и информационный аналитик Анатолий Шарий опубликовал в тот же день видео посвященное самой крупной «операции» против коррупции за всю историю Украины. Анатолий, как он обычно это и делает, разнес в пух и прах этот «показнушный» спектакль по борьбе с коррупцией. Тем не менее, сильного ажиотажа этот абсурд не вызвал, несмотря на то что в нем принимали участие одни из наиболее высокопоставленных украинских чиновников. Однако теперь тема вновь всплыла в информационном пространстве…

Сегодня господин Аваков сообщил, что на текущий момент угрозы получают сотрудники силовых ведомств, которые были задействованы в операции, и лично главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Как заявляет глава украинского МВД, им уже поступало множество предложений о денежных вознаграждениях (взятки) за содействие освобождению задержанных коррупционеров.

Тем не менее, этим, по словам Авакова, дело не ограничилось. По всей видимости, когда настойчивые взяточники уяснили, что рассчитывать им здесь не на что, они стали угрожать доблестным и неподкупным украинским силовикам, и дошло это всё даже до звонков из Москвы (с угрозами, разумеется)! Так глава украинского МВД как бы всем намекает, что большинство коррупционеров на Украине так или иначе связанны с Москвой…

Представляете? Господин Аваков, оказывается, знатный сказочник и с фантазией у него всё просто отлично! В ходе этого же выступления министр МВД Украины анонсировал о старте следующего этапа спецоперации по борьбе с коррупцией. Кстати, следует напомнить, что в рамках данной спецоперации арестовывали только бывших чиновников, нынешних коррупционеров среди задержанных нет. Оно и понятно – в новой европейской Украине ведь нет коррупции!

Евгений Радугин