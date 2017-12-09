“Российская” паранойя либеральной Америки

Путин извлекает выгоду из американской паранойи - что противник Америки в Холодной войне сфальсифицировал её выборы

EDWARD LUCE





Протестующие у Белого дома требуют расследования связей Дональда Трампа с Россией. Владимир Путин - оппортунист, который хочет опорочить Запад, но Америка уже сама прекрасно справляется с этим © Франс-Пресс

Edward Luce

Рональд Рейган однажды пошутил, что он подписал законопроект об объявлении России вне закона. “Бомбардировка начнётся через пять минут” сказал он. Но поскольку Советский Союз действительно представлял собой смертельную угрозу, это была плохая шутка. Сегодняшняя Россия - мелюзга по сравнению с ним. Она не предлагает идеологического вызова демократии, к тому же ее экономика меньше, чем у Италии. И тем не менее, либеральная Америка впала в виртуальную панику. Нам предлагают поверить, что, если бы не Владимир Путин, то западная демократия была бы в хорошей форме. Без России не было бы никакого Дональда Трампа.

Такие утверждения, в лучшем случае, преувеличение. В худшем - отвлекающий маневр. Последним, кто присоединился к драке стал бывший вице-президент Джо Байден. Как потенциальный кандидат Белого дома, г-н Байден - хороший барометр демократических взглядов. В написанной в соавторстве статье для Foreign Affairs, г-н Байден призывает создать комиссию по типу ”комиссии 9/11”, для “расследования нападения России на американскую демократию”. Комиссия определила бы инструменты необходимые для борьбы с российской угрозой. “Американцам нужно полное, подробное расследование того, как Россия нанесла удар по их демократическим институтам и как новый удар может быть предотвращен” пишет он.

Если суммировать, г-н Байден призывает к новой холодной войне. Но мотивы г-на Байдена имеют мало общего с внешней политикой. Цель состоит в том, чтобы объяснить, как Хиллари Клинтон могла проиграть г-ну Трампу. А так как американский электорат, то возможно, не хотел его, из этого следует, что выборы были что называется “угнаны”. Те же самые аргументы выдвигаются в Великобритании. Нашими умами манипулировали. Выход Великобритании из Евросоюза был сфабрикован Россией - утверждают некоторые противники Брекзита. “Сегодня, российское правительство нагло атакует основы западной демократии по всему миру” завершает г-н Байден.

У этой позиции есть три проблемы. Во первых - она освобождает от ответственности за собственные ошибки. Г-н Путин действительно бросил всю стаю своих ботов и троллей против г-жи Клинтон. Москва также помогла взломать и обнародовать содержимое почтовых ящиков ключевых фигур в окружении г-жи Клинтон. Но говорить о том что Россия “подтасовала” выборы - это явная натяжка.

Была масса причин тому, что г-н Трамп наскреб 77-тысячное большинство в трех ключевых штатах Среднего Запада, что и закрепило за ним коллегию выборщиков. Джилл Стайн, кандидат от Партии зеленых, была одной их этих причин. Она получила больше голосов в Висконсине и Мичигане, чем команда г-на Трампа. Отказ г-жи Клинтон проводить кампанию в Висконсине была другой причиной. Бомба бывшего директора ФБР Джеймса Коми, взорванная на последней минуте, - о повторном открытии расследовании электронных писем г-жи Клинтон, была третьей. И так далее. И ни одна из этих причин не объясняет, почему г-н Трамп прошел дистанцию первым.

Г-н Путин - оппортунист, который хочет опорочить запад. Но Америка уже сама прекрасно справляется с этим. Он только подливает керосинчику в костер. Рынок сфабрикованных новостей существовал и до г-на Путина. Как писала британская Sun: это запад потерял его.

Вторая проблема состоит в том, что эта позиция выглядит откровенно ангажированной. В прошлом году демократы называли ФБР дискредитировавшим себя учереждением. Сегодня они чествуют его как воплощение общественного достоинства. В 2012 году демократы нападали на Митта Ромни, республиканского кандидата, за то что он сказал, что Россия - это “геополитический противник Америки номер один”. Сегодня это - позиция самих демократов. Г-н Трамп - поклонник России. Его поведение также соответствует теории, что у г-на Путина есть kompromat на него. В свое время мы, вероятно, узнаем, какие части российского досье на г-на Трампе правдивы.

Что приводит нас к третьей проблеме. Демократы хотят видеть, что г-н Трамп привлечен к ответственности. Любой, кто заботится о будущем Запада, должен хотеть увидеть спину г-на Трампа. Но для демократов было бы неразумно желать чтобы это произошло в результате судебного решения. Г-н Трамп был избран избирателями. И ими же он должен быть изгнан. Другой путь рискует выглядеть как элитный переворот — подобно тому как британский парламент отменяет выход Великобритании из Евросоюза без нового референдума. Большинство американцев откровенно скучает когда им рассказывают о деталях предполагаемого сговора между кампанией Трампа и Россией. Возможно, они оживятся, если Роберт Мюллер раскопает что-нибудь драматическое. Но до тех пор одержимость демократов Россией выглядит нездоровой.

Кроме того, она тешит эго г-на Путина. Идея, что расположенное за тысячи миль, сталкивающееся с большими проблемами, петро-государство может манипулировать самой большой демократией в мире чрезвычайно льстит самолюбию. Она вдохновляет и придает уверенности в своих силах. Как сообщает New York Times, возложение ответственности за победу г-на Трампа на Москву, усилило власть г-на Путина. Теперь уже нет необходимости в инсценированных съемках голого по пояс г-на Путина верхом на лошади. Просто расслабьтесь и слушайте Демократическую партию.

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