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опубликовано редакцией на Переводике 14.12.16 20:11 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал «Вторжение на Балканы»: Хорватия, и ты туда же?! Признаться, было несколько неожиданно читать новость о том, что наши хорватские коллеги, оказывается, разделяют мнение той же самой Прибалтики, Евросоюза или Североатлантического альянса касаемо России и той угрозы, которую наша страна представляет для всего мира. Конечно, с одной стороны, подобное заявление Загреба можно считать вполне закономерным и ожидаемым – как-никак натовские методички еще никто не отменял и, соответственно, «экзамены», что с завидной частотой принимает Запад у всех стран-членов альянса. Да и, учитывая то, что в последнее время отношения между Россией и Хорватией значительно ухудшились, о чем несколько месяцев назад заявлял посол РФ в Загребе Анвар Азимов. Причиной всему стали санкции, что Хорватия в унисон с Европой ввела против Москвы. «Хорватия является частью ЕС и НАТО и также ввела санкции. Она также теряет. Российские бизнесмены не будут инвестировать в страну, которая вводит нам санкции. Из-за сокращения экспорта Хорватия, по нашей оценке, теряет около 300 миллионов евро. Мы были готовы покупать сельскохозяйственную, фармацевтическую продукцию, косметику». И ведь, действительно, если бы не бездумное следование западной политике, Хорватия могла бы успешно сотрудничать с Россией, в экономической сфере. По оценкам экспертов, товарооборот мог достичь аж $3 млрд, если бы не санкции. А сейчас… сейчас российские потенциалы Хорватия использует лишь на 20%, что, к слову, неразумно и нелогично, ведь Москва – один из крупнейших торговых партнеров Загреба. Растрачивает, разменивает Хорватия такого ценного, казалось бы, компаньона на «не пойми кого», на «не пойми какие перспективы», что рисует пальцем в небе Брюссель чуть ли не каждый день. Россия никогда не выступала против членства Хорватии в альянсе, в Евросоюзе, ведь это, по-хорошему, могло никак не отразиться на отношениях между странами, данные организации ПРИ НАЛИЧИИ, конечно же, ЖЕЛАНИЯ ОБЕИХ СТОРОН не должны были стать преградой для хорватско-российского экономического диалога. Хорватия могла бы заменить России третьи страны, что поставляют в Москву те же самые мандарины, груши, рыбу, а также другую продукцию. Загреб мог действительно завоевать немалую часть российского рынка. Некоторые российские эксперты, конечно, не ставят крест на этой потенциальной возможности. НО! Нужно понимать тем странам, что слепо следовали западной антироссийской пропаганде, что когда санкции прекратятся (через год, два, а, может, и пять лет, неважно), Россия будет размещать заказы на покупку товаров, однако в расчет пойдет и то, кто и как вел себя в период санкций. И у Хорватии пока что не самая лучшая репутация «складывается». Вспомните 2014 год, когда только Загреб надеялся избежать введения экономических санкций в отношении России. Кажется, понимала тогда Хорватия, что все это может закончиться плохо именно для нее, но никак не для Москвы. Говорят, конечно, что надежда умирает последней, но, по всей видимости, хорватскую надежду Запад просто подавил, затоптал, ну или предложил верить в лучшую жизнь, в которой, хоть убей, нет и не должно быть места России. Однако насколько ни были бы напряженными отношения между Россией и Хорватией, последняя никогда не говорила о возможности российской угрозы, никогда не бредила натовской идеей о московской агрессии и прочих «рукоприкладствах Кремля». А тут – «получите-распишитесь»! В некоторых СМИ появилась информация о том, что власти Хорватии готовы представить доказательства российской угрозы. Итак, все дело в том, что несколько дней назад в средствах массовой информации были распространены заявления президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о возможном разгаре военного конфликта на Балканах, так как Россия активно влияет на события в регионе.

Что ж, в таком случае, Россия готова ответить, обсудить аргументы, что будут предоставлены Загребом. И, конечно, ЕСЛИ они будут предоставлены. В противном случае – извиняйте, распыляться на необоснованные обвинения никто не станет. А вообще, даже ряд российских политиков был удивлен якобы заявлениям хорватского президента. «Вы знаете, я знаком с президентом Хорватии, у меня с ней, по-моему, даже нормальные отношения, с тех пор как она была еще министром иностранных дел, и мне странно слышать такие слова из уст руководителя государства с которым Россия хочет дружить как и со всеми остальными государствами Балкан и на европейском континенте. Если у госпожи президента есть конкретные факты, подтверждающие эти заявления, мы готовы с ней эти факты обсудить», – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Подлить масла в огонь решили еще больше западные СМИ, те, что настроены не очень-то хорошо в отношении России. Вчера Лавров прибыл в Сербию для того, чтобы встретиться с президентом Томиславом Николичем, а также Александром Вучичем и Ивицей Дачичем (председатель правительства Сербии и министр иностранных дел страны соответственно). А в начале 2017 года должен состояться визит премьер-министра России в Сербию. Так, русофобские источники не упустили возможности попугать общественность «русской угрозой», отметив, что именно через Белград Москва спровоцирует новый конфликт в регионе. А Польша так и вовсе, в лице издания Gazeta Wyborcza, уверена, что между Россией и Евросоюзом уже идет сражение за Сербию и перетягивание этого «сербского одеяла» на свою сторону. Кроме этого, сегодня должны были быть открыты одна или две новые главы переговоров платформы о вступлении Сербии в ЕС, но Хорватия блокировала сие мероприятие. Реакция Белграда не заставила себя ждать – глава правительства Сербии Александр Вучич, с которым у Лаврова намечена встреча, отказался от участия в межправительственной конференции Евросоюз-Сербия в Брюсселе. Одно лишь остается неизменным – доказательств этим словам и обвинениям в сторону России ни у кого нет. А, разве, они нужны после ТАКИХ-ТО, явно неслучайных, СОВПАДЕНИЙ? В общем, творится сейчас, не пойми что в Евросоюзе и НАТО. Хорватия, Сербия, их какие-то личные споры и недопонимания, блокировки, какие-то угрозы, конфликты… Кавардак, одним словом! И ко всему происходящему желают западные паранойики привлечь, конечно же, Россию, «спихнув» на нее все, что только можно и нельзя. Что ж, пусть пробуют, если заняться больше, действительно, нечем. Автор: Ева Лисовская статью прочитали: 50 человек Комментарии ﻿

