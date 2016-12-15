ПРОБЛЕМЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ИДЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИЯ, ЭКОНОМИКА)

В данной работе под федерацией будем понимать такие формы государственного устройства, которые представляют собой объединение субъектов с различным плитико-правовым уровнем взаимодействия между собой и центральной властью – союзы, федерации, конфедерации, ассоциации и проч. Сюда же могут быть отнесены и государства, в которых есть национально-территотиалые субъекты, но в конституциях этих государств не отражено, что они имеют федеративное устройство. Не проводится анализ литературных источников по проблеме федерализма, а всего лишь даётся небольшой обзор, чтобы дать общее представление о федерациях.

Актуальность решения проблем федерализма состоит в том, что построение федераций основывается на знаменитом тезисе К. Маркса «бытие определяет сознание». Следовательно, в основе их строительства является удовлетворение эгоистических потребностей субъектов федерации. Это инстинкт, которому столько лет, сколько лет и существует человек. Отсюда и неустойчивость федеративных государств – в них всегда будут сильны центробежные силы. Данный тезис справедлив для мононациональных государств, что само по себе в современном мире очень редкое явление. Поэтому в работе рассматривается обратный тезис – «сознание определяет устойчивое существование федераций». Последовательность реализации этого тезиса вынесена в заголовке:

· Идеология – как системы взглядов.

· Религия – как вера в сверхъестественное.

· Экономика – как система удовлетворения потребностей человека, владеющего системой взглядов и верящего в сверхъестественное.

Поэтому в работе, прежде всего, будут определены необходимые и достаточные условия существования федераций в той или иной форме. Чтобы обеспечить научны подход к решению проблемы требуется дать абстрактное представление федераций как объекта исследования. Без предоставления последнего изложение проблемы будет представлять собой рассуждения о тех или иных сторонах федераций, т. е. донаучный подход к проблеме. С этой целью будет разработана методология исследований по поиску путей решения проблем федерализма.

Показано, что все возможные формы государственного устройства федераций определяются целью, которую преследуют власти этих федераций, а таких всего две. Это позволит абстрактное представление федераций дать для двух федераций – капиталистической и социалистической. Чтобы понять в чём суть идеологии, религии и экономики таких федеративных государств будет осуществлён показ будущих перспектив на 40 - 60 лет. Это будет не прогноз, а простые рассуждения с опорой на другие рассуждения, а именно о технологической сингулярности и технологических укладах.

Исходя из перспектив развития федераций на 40 – 60 лет будет определено то, что должно представлять собой основу идеологии федераций на такой длительный период. Показано что могут представлять собой принципы и сущность идеологий двух федераций. Принято во внимание, что устойчивое развитие федераций возможно при правильной организации процесса взаимодействия между субъектами: федерации (центральной власти) с регионом, региона с районом, а последнего с поселением. В основу положен принцип «без субординации нет организации».

Поскольку в современном мире нет ни одного государства, где бы была одна религия. Да, есть традиционные для данной территории, государству, но наряду с ними существует сотни и тысячи различных религий и религиозных течений. Например, в России только в названии они используют практически все буквы российского алфавита – от приходов англиканской церкви до общин язычников. При этом атеисты в учёт не берутся. Каждый понимает сверхъестественное (атрибут любой религии или религиозного течения) по-своему.

Объединить всех в интересах устойчивого существования федерации, например, введением в школе или институте нескольких религиоведческих предметов, задача не посильная. Поэтому применён принцип системного подхода к решению проблемы - если проблема не поддаётся решению в рамках уровня всех религий и религиозных течений, то необходимо подняться на более высокий уровень и там найти решение, которое устраивало бы всех или большинства. Тогда атрибуты этой религии как религиоведческий предмет необходимо изучать в школе и институте, в рамках которого и будут представлены атрибуты не умаляя их и не оставляя просто за бортом. При этом определяется и атрибут новой религии.

Для реализации идеологических принципов необходимо понять, что собой представляет существующая система удовлетворения потребностей человека и предложить, что делать в будущем, т. е. заняться экономикой. Однако с прискорбием следует отметить, что современная наука об экономике не имеет общепринятой научной теории в её классическом понимании – наука об экономике не оперирует абстрактным представлением экономики как объекта исследования.

Имеется свыше 50 – ти конкурирующих между собой экономических теорий, которые опираются на представление экономики, которое сложилось ещё в конце 18 века, и которое не представляет экономику как систему. В целом состояние в экономической науке такое же, как и было в химии до создания Д. И. Менделеевым Периодической системы химических элементов. Каждый элемент рассматривался в отдельности, и изучались их взаимодействием друг с другом. Тоже и в экономике, каждый элемент рассматривается отдельно и каждый считает себя главным и пытается управлять экономикой – финансы, ЦБ, бизнес или вообще считается, что никто не должен управлять экономикой.

Предложенные автором «Основы теории экономических систем» уже содержат абстрактное представление экономики как объекта исследования, т. е. атрибут научной теории. Однако они не нашли понимания среди экономистов всех рангов, но они и не пытались её опровергнуть, кроме таких слов как экономической теории вообще не может быть или, что она должна включать в себя всё от мироздания до человека лежащего в морге.

Поэтому в данной работе будут представлены материалы, которые получены автором после публикации «Основ …», а на них уже будут ссылки или несущественные заимствования, чтобы не терялся смысл излагаемого.

Прежде всего, будет «покончено» с кризисом в экономической теории, показано с чего он начался и в чём суть его конца, а именно в предложении нового фундамента на который теперь может опираться экономическая теория, будут раскрыты природа, движущие силы и место их возникновения в структуре экономики. Впервые будут раскрыты «тайны» китайской экономической кухни. К прискорбию те, кто ждёт, что китайская экономика движется к рыночной , будет раскрыто, что такого не может быть без смены структуры китайской экономики. Тем не менее, китайской экономике присуща болезнь, которая связана с непониманием китайскими экономистами структуры своей экономики и которая присуща и другим странам с аналогичной экономикой. В работе она названа синдромом китайской экономики.

В результате изучения структуры китайской экономики было обнаружено, что вся мировая экономика базируется всего на одной из двух экономических платформах, названных автором – экономической платформе А. Смита и экономической платформе В. И. Ленина. Будет показано, как просто из одной платформы пересесть на другую, но между ними не получится.

Далее последовательно будут раскрыты отдельные стороны таких элементов структуры экономики как производство, финансы и управление. В производстве будет показано, как необходимо обеспечит сменяемость рынка новыми системами и как организовать последовательно параллельный способ производства новых систем.

В разделе финансы будет показана место и роль Центрального банка в структуре финансов. Как из независимого элемента экономики он будет перемещен в структуру финансов, т. е. станет элементом финансов, и будут определены его функции на новом месте. Кроме того будет затронута проблема управления инфляцией (таргетированием инфляции) и показано, что это не функция Центрального банка. Показано кто и где должен заниматься управлением инфляцией.

В элементе управление попытаемся раскрыть, что собой представляет каркас социалистического и капиталистического государства. Где должны быть, и есть партии в экономике и сколько было партий в СССР. Чем занимаются партии в период экономических кризисов. В конечном итоге будет показано, что И. В. Сталин никогда не пытался партию удалить от экономики.

Рассмотрены примеры применения предложенной теории в части институциональных и структурных реформ и предложен возможный вариант реформирования ринка ценных бумаг, чтобы понудить его работать на экономику. На примере анализа работы Ф. Энгельса «Анти-Дюринг» будет показано, что собой представляют собой работы классиков с позиции экономической теории, что сделали К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин и И. В. Сталин и чего не сделали. Работы лауреатов Нобелевских премий рассматриваться не будут поскольку они ничего нового в экономическую теорию не вносят, а всего лишь являются описанием капиталистической экономики как явления . В технике такие предложения называются рационализаторскими, которые дают всего лишь местный эффект. ( кроме чисто математических работ - Канторович и друг.)

Далее https://ridero.ru/books/problemy_federalizma_i_puti_ikh_resheniya/

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