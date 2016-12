архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.12.16 16:23

Ссылка на оригинал Wikileaks: Обама еще пожалеет, что лично угрожал Путину Президент США Барак Обама в сентябре предупредил главу российского государства Владимира Путина о серьезных последствиях продолжения якобы имевших место попыток Москвы повлиять на ход американской предвыборной кампании. Как пишет The New York Times, Обама озвучивал эти угрозы на полях саммита G20 в Ханчжоу. По словам неназванных представителей Белого дома, которые «не присутствовали на встрече тет-а-тет» двух лидеров, Обама «решил лично предостеречь Путина на встрече Группы двадцати в китайском Ханчжоу, зная, что это будет единственное место, где они будут находиться вместе до истечения срока полномочий» действующего президента США. «Во время напряженной встречи Обама без обиняков предупредил Путина о серьезной ответной реакции Америки в случае продолжения» приписываемых РФ «попыток повлиять на выборы или манипулировать голосованием» в США, утверждает издание. Позже в тот же день Обама заявил в том числе о наступательном назначении кибервооружений, которыми располагают США. Со своей стороны, вице-президент США Джозеф Байденв середине октября в интервью телекомпании NBC заявил, что Вашингтон рассматривает возможность приятия мер против России в связи с тем, что российские хакеры вмешиваются в президентские выборы в США. Хотя, по данным той же The New York Times, США давно и масштабно применяют кибероружие для оказания влияния на выборы в других государствах. «Соединенные Штаты тоже осуществляли кибератаки, а ЦРУ на протяжение десятилетий пыталось таким образом подорвать ход зарубежных выборов», — отмечает издание.

Напомним, согласно мнения официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о публикациях американских СМИ, аппарат директора Национальной разведки США Джеймса Клэппера делает ошибочные выводы о якобы имевшем место стремлении России помочь Трампу одержать победу на президентских выборах в США. «Эта история со «взломами» похожа на банальную разборку между американскими силовиками за сферы влияния», — отметила Захарова на своей странице в социальной сети Facebook. Тем не менее представители руководства разведывательного сообщества США с «высокой степенью уверенности» полагают, что президент России Владимир Путин мог быть лично замешан в попытках повлиять на президентские выборы в США. Об этом в разговоре с NBC рассказал один из высокопоставленных руководителей американской разведки. Ранее на прямой вопрос, «повлияла ли Россия на выборы», представитель Белого дома ответил, что администрация сейчас «собирает информацию». По словам Эрнеста, ответ Вашингтона на хакерские атаки на США, приписываемые РФ, «не исчерпывается» разведывательным расследованием, начатым по указанию президента Барака Обамы. При этом представитель Белого дома вновь подтвердил, что, по убеждению Обамы, «пропорциональный ответ» России в данном случае «оправдан» и «целесообразен». Отметим, расследование намерен провести и председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил Джон Маккейн. Политик в недавнем Reuters признал, что нет информации, подтверждающей, что хакерские атаки на американские политические институты были совершены с целью повлиять на исход всеобщих выборов в США.

Разведка США сегодня утверждает, что Владимир Путин лично отдавал указания по поводу посредников, через которых должны были происходить утечки украденных у Демократов материалов, и других способов их использования. Якобы мотивы Путина менялись на протяжении всего процесса распространения украденной информации. Сообщается, что изначально он хотел просто «отомстить» Хиллари Клинтон, а потом показать коррумпированность американской политики. В конце концов, целью Путина,по мнению американской разведки, стала демонстрация того, что США больше не подходят на роль мирового лидера. Вот только закончилось все весьма печально для США. Напомню, что ранее экс-посол Великобритании в Узбекистане, сотрудник сайта Wikileaks Крейг Мюррей заявил, что получил электронные письма штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон от инсайдерского источника, а не от «русских хакеров». Но тему причастности России к выборам с США будут мусолить еще долго. Таким образом, Обама предстает не в очень выгодном свете. Решившись лично угрожать Путину расправой за «атаку» на свою обожаемую Хиллари, американский президент серьезно подставил себя. Во всяком случае, на репутации такой прокол не может не отразиться. Барак еще сильно пожалеет, что решился лично угрожать российскому президенту до того, как добыл хоть какие-то факты причастности России к «атаке» на демократов. Как говорится, поспешишь – людей насмешишь. Стыдно не знать, мистер Обама.