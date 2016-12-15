МВФ не понимает, как выбраться из украинского болота

Валюта, путаница МВФ, экспорт и акцизы — все главные новости экономики Украины за период с 6 по 14 декабря. S&P распространило заявление, в котором говорится, что рейтинговое агентство ожидает получение Украиной очередного транша от МВФ не ранее первой половины 2017 года. В том случае, если «…правительство продолжит выполнение условий программы МВФ и будет поддерживать отношения с партнерами». В НБУ более оптимистичны и ожидают денег от фонда в январе-феврале. Об этом рассказала глава банка Валерия Гонтарева. Дело в том, что в Нацбанке отвечают исключительно за свой сектор. От НБУ МВФ требует рекапитализации банковской системы. Представители Нацбанка, в свою очередь, утверждают, что на начало 2017 года требованиям МВФ будут соответствовать 40 банков, на которые приходится 96% банковской системы Украины. Однако Сергей Фурса в эфире радио «Голос столицы» заявил, что к Нацбанку есть ещё одно требование: национализировать «Приватбанк» Игоря Коломойского. Без этого транша ждать не стоит.



Эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк, считает, что как минимум в первый квартал Украине рассчитывать не на что: «Поступление очередного транша от МВФ в Украину в следующем году маловероятно. Поэтому сомневаюсь, что в январе поступит очередной транш МВФ. Ведь на Западе будут рождественские каникулы. Кроме того, отчет миссии МВФ, которая в ноябре покинула Украину, был отрицательный. А чтобы получить новый транш, нужно вновь согласовывать меморандум. Думаю, миссия не будет принимать решений по поводу очередного транша в ближайшие три месяца».

Экс-замглавы НБУ Сергей Яременко в комментарии для «Голос.UA» отметил, что в ряде случаев МВФ мог бы разделить ответственность с украинским руководством: «МВФ ввёл нам «плавающий» курс, а теперь сам не знает, как из этой ситуации выбраться. Ведь скачки курса также задевают и его интересы. Мы обвалили всю экономику и банковскую систему. Но, в то же время, обвалили и наши внешние кредитные обязательства, которые нужно выполнять. У нас экономика не выросла в три раза, в необходимой степени не повысились поступления в бюджет, увеличившись только за счет акцизов, которые взимаются на таможне, из-за роста курса. Что и легло дополнительным грузом на потребителей, мы стали платить огромные суммы за импортируемые товары… Наша переходная экономика загнана в угол ввиду бредовой идеи какого-то «мыслителя» из МВФ, решившего, что в Украине это пора применять. Им хочется, чтобы везде был рыночный курс. Вот такое и получилось. Левая рука не знала, что делает правая. В МВФ тоже. У них нет согласованности, идеология довлеет над реальностью».

Валюта

По состоянию на 13 декабря основные валюты продолжили дорожать относительно гривны, что для предновогоднего периода вообще-то нехарактерно. Доллар с 6 декабря прибавил ещё 0,05 грн (26,17 грн./долл.),. Евро пока не превзошёл результат прошлой недели и подешевел на 0,21 грн (до 27,73 грн./евро), однако это связано с коррекцией курсов доллар/евро. А вот российский рубль после новостей о грядущем ограничении добычи нефти как странами ОПЕК, так и не входящими в эту организациями, практический ушёл в стратосферу — +0,16 грн (до 0,424 грн/руб). Это очень много для рубля, коррекция курса которого на валютном рынке Украины обычно измеряется не копейками, а десятыми долями копейки.

Межбанковские курсы пока что практически не изменились с прошлой недели: 26,09−26,13 грн./долл. (+0,01 грн.). А вот на чёрном рынке доллар пока продолжает дешеветь: 26,92−26,98 грн./долл (-0,07−0,08 грн с прошлой недели). Вероятно, это связано с тем, что в ноябре спрос населения на американскую валюту снизился. Только по официальным данным предложение превысило спрос на 21 млн долл.





Старший аналитик ГК ForexClub Андрей Шевчишин пояснил причины текущих колебаний на валютном рынке: «Американская валюта после президентских выборов в США укрепилась против мировых валют более чем на 3%. Фактически валюты стран — импортеров украинской продукции ослабли, особенно евро. Также уже завтра Центробанк США с более чем 90%-ной вероятностью огласит решение по повышению учетной ставки, и, если дальнейшие шаги будут достаточно агрессивными, доллар сохранит позитивную динамику. Девальвация мировых валют, при неизменности курса гривни, будет ограничивать покупательную способность стран-импортеров и ослаблять украинский экспорт… в зоне 26,3 гривны регулятору будет проще поддерживать баланс рынка при меньших затратах резервов. В целом по итогам года ожидаем курс в диапазоне 26,5−27,5 грн за доллар».

Разное

Украинский аналитический центр проанализировал украинский экспорт по итогам 11 месяцев 2016 года и выделил 10 товаров, которые принесли экспортёрам наибольшее количество валютной выручки. В первую пятёрку вошли подсолнечное масло (3,286 млрд долл.), пшеница (2,5 млрд долл.), кукуруза (2,259 млрд долл.), полуфабрикаты из углеродистой стали (2,035 млрд долл.) и железная руда (1,607 млрд долл.). Доли экспорта указанных товаров составляют соответственно 10%, 7,6%, 6,9%, 6,2%, 4,9%. Пять позиций в топ-10 относятся к аграрному экспорту (масло, пшеница, кукуруза, соевые бобы, отходы пищевой промышленности), четыре — продукция ГМК (полуфабрикаты, прокат плоский, прутки из углеродистой стали, железная руда). Одна из позиций даже может (на фоне прочих) считаться продукцией высокого передела: изолированные провода и кабели принесли Украине почти 1 млрд долл.

С нового года на Украине повысятся акцизы не только на дизтопливо, но также на алкоголь и сигареты, а также увеличится рента за пользование радиочастотным диапазоном, в котором работают операторы 4G-интернета. Такое решение приняли депутаты Верховной рады для наполнения бюджета-2017. При этом если удорожание акциза приведёт к повышению расходов на вредные привычки на несколько гривен (за пачку или бутылку), то ренту подняли почти в 500 раз — с 40,92 до 20 тыс. грн за 1МГц.

«Борьба с коррупцией застопорилась, так как правоохранительные органы не обладают достаточной независимостью, а олигархи оказывают значительное влияние на политические партии», — таков предварительный вердикт аудиторов Европейского суда, которые оценивали экономический эффект от финансовой помощи Украине.

Нацбанк Украины опубликовал отчёт о финансовой стабильности, согласно которому 74% задолженности государства перед украинскими банками приходятся на три государственные компании: «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению), «Энергоатом» (оператор АЭС Украины) и «Укрзализницю». В сумме они задолжали 64 млрд грн (2,445 млрд долл.) из 87. В НБУ отмечают, что финансовые показатели компаний позволяют им обслуживать свои долги. Однако информация НБУ несколько устарела. Как мы сообщали, Нацкомиссия по регулированию энергорынка и коммунальных услуг собирается снизить тариф на отпуск электроэнергии для «Энергоатома» с 0,51 грн/кВт•ч до 0,466 грн/кВт•ч (хотя атомщики, наоборот, просили увеличить до 0,72 грн/кВт•ч, мотивируя это своей инвестиционной программой). Иными словами, «Энергоатому» придётся либо заморозить инвестиции, либо приостановить платежи банкам.

статью прочитали: 100 человек

Комментарии