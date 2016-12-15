Путин и Трамп разделят Европу пополам

Едва избавились (почти) от мировой угрозы в виде старушки Клинтон, как новой угрозой обозначилась другая старушка – Могерини. Только на этот раз не для России, а для США.

Автор не будет цитировать её эскапады в адрес Дональда Трампа и намёки на его сближение с Путиным, а сразу начнёт переводить словеса с дипломатического на русский: «Нам необходимо срочно сблизиться с Россией, чтобы противостоять Трампу, который сейчас развалит НАТО, подарит ядрёну бомбу Ирану, убьёт боевиков в Сирии и прочем Ближнем Востоке, распустит ООН, ибо она недееспособна. Санкции против РФ мы, конечно, оставим, но это только для сохранения лица, потому что, отменив их, мы покажем нашим гражданам, что плясали под дудку проклятого Обамы, а тогда весь ЕС полетит к чертям».

Теперь переведём это в ещё более понятную читателю плоскость. Объединение США и ЕС против России привело лишь к усилению последней во многих аспектах. Так, без участия Российской Федерации сейчас не решается ни один мало-мальски важный мировой вопрос (да и раньше-то не особо решался), а предрекаемый развал экономики страны пошёл, как всегда, по непредсказуемому пути.

Вместо того чтобы развалиться под ударами восставших голодных крестьян, скучающих по польской картошке и итальянскому сыру, наши «варвары» начали делать своё, да ещё в невиданных масштабах и отличного качества. А Европа, по сути, оказалась между двух огней. С Востока – нарастившая за два года санкций мощь Россия, которая последнее время стала крайне негативно относиться к Евросоюзу, а с Запада США, прежняя администрация которых так подставила Старый Свет и себя заодно, что отмыться теперь очень непросто. И попытка развала РФ успеха не принесла; объективно запас прочности нашей страны оказался выше прилагаемых половиной мира усилий.

Возникает вопрос: что делать Европе? Надо срочно надавить на черту характера русских, именуемую всепрощением. «Они же добрые, они поймут, что мы не виноваты, нас шантажировали, нам грозили, у нас взрывали химзаводы, нас наводнили мигрантами… Прости нас, батюшка Владимир Владимирович! Бес, то есть Обама, нас попутал! Давай лучше прошлое забудем и вместе Америку развалим? Тебе Аляску отдадим, ведь сделка Александра II спорная очень. И Калифорнию заберёшь, там из Форт-Росса себе резиденцию сделаешь, ещё лучше Стрельны. Прости нас, а?», – такие примерно мысли сейчас посещают Федерику Могерини.

Словом, сейчас ЕС будет делать всё, лишь бы нормализовать отношения с Россией. Мы, конечно, не против. Отменяйте ваши санкции, виновато подметайте хвостом пол, уж что-что, а пресмыкаться Европа умеет лучше всех. Только не надейтесь, что мы вам поможем в противостоянии с США. Нам проще поделить вас на сферы влияния, как было во времена СССР. Но на этот раз без «холодной войны».



