Сатанинское ритуальное насилие над детьми, практикуемое на американских военных базах

Фрагмент из книги Тимоти Сильвера «ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ». Перевод с английского.

Перевод выполнен по источнику:

http://www.wanttoknow.info/mk/liftingtheveil













Президио

Статья в «Нью-Йорк Таймс» за 16 ноября 1987 года раскрывает шокирующую статистику: в трехлетний период с 1984 по 1987 год на территории 30 военных баз, включая Вест-Пойнт [«West Point»] и Форт Дикс [«Fort Dix»] были раскрыты случаи жестокого обращения с детьми. [459] Эта информация была опубликована по следам громкого скандала, произошедшего на военной базе Президио [«Presidio»] в Сан-Франциско.

«Федеральный суд в течение 10 месяцев рассматривал заявления о насилии, происходившем на военной базе Президио, почти 100 детей были обследованы на предмет физических и психологических признаков сексуального насилия. По крайней мере, у четверых детей были обнаружены хламидиоз, заболевание, передаваемое половым путем».

– «New York Times»

Газета «San Jose Mercury News» описывает скандальные события в Вест-Пойнте и их связь с леденящими душу деталями ритуального сексуального насилия:

«Там были случаи сексуального насилия в центрах дневного ухода за детьми [детские сады] на некоторых других военных базах. В Вест-Пойнте один из самых серьезных, до того - в Президио. В июле 1984 года трехлетняя девочка была доставлена в реанимацию в больницу Вест-Пойнта с поврежденным влагалищем. Ребенок рассказал врачу, что тем, кто ее обидел, был учитель в центре дневного ухода за детьми в Вест-Пойнте...

Дети в Вест-Пойнте рассказывали ужасающие истории, ставшие для них обыденностью. Они стали жертвами ритуального насилия. Их тела обмазывали экскрементами, заставляли есть фекалии и пить мочу. Из дневного центра их увозили и фотографировали».

– «San Jose Mercury News» [460]

О военной базе Президио, расположенной в Сан-Франциско рассказывается в «San Jose Mercury News» и «New York Times». База стала предметом одного из самых странных и омерзительных скандалов жестокого обращения с детьми в истории США. В 1987 году некоторые родители, чьи дети посещали центр по дневному уходу за детьми в Президио, стали замечать признаки совершенного над их детьми насилия: странное вызывающее, сексуально провокационное поведение и высказывания.

При медицинском осмотре детей у них обнаружились явные физические следы сексуального надругательства, совершенного над ними. Когда власти не реагировали на заявления родителей, они обращались непосредственно к другим родителям детей, посещавших тот же центр. Вскрывшаяся истина была шокирующей: 60 детей имели явные физические признаки насилия, четверо детей были заражены хламидиозом. Некоторые из этих детей были ясельного возраста [«infants»].

«Американский журнал ортопсихиатрии» [«American Journal of Orthopsychiatry»] выпустил большой обзор случившегося в Президио. В нем сказано:

«Тяжесть травм детей в Президио сразу же проявилась в виде явных симптомов. Еще до разоблачения этих преступлений родители обнаружили следующие признаки у своих детей: выделения из влагалища, болезненность половых органов, высыпания, боязнь темноты, нарушения сна, ночные кошмары, сексуально провокационные высказывания и сексуально неадекватное поведение. Были замечены резкие изменения в их поведении, в том числе внезапное раздражение, резкая смена настроения, неспособность себя контролировать. Все эти поведенческие симптомы обычно бывают у детей дошкольного возраста, которые стали жертвами сексуального насилия». [461]









Армейское начальство не спешило с расследованием заявлений о жестоком обращении с детьми. Потребовалось 12 дней на то, чтобы выработать стратегию расследования, и около месяца прошло, прежде чем уведомили других родителей детей, посещавших дневной центр. Хотя, по обычным правилам, работа детского учреждения приостанавливается после появления таких обвинений, тем не менее, дневной центр в Президио продолжал работать еще почти год. Тогда были выявлены еще 59 пострадавших детей в возрасте от трех до семи лет. [462]

Отчеты о сатанинском культе, который практиковал персонал военной базы, появились много лет назад. Военная полиция обследовала некоторые здания после сообщений о замеченном мужчине, одетом во все черное, водившем за руку маленькую девочку. В записях говорится:

«Мы выбили дверь, за которой оказалась маленькая спальня. В углу находился манекен с пистолетом, нацеленным на дверь. По левой стороне у стены стояла кровать. На полу была изображена огромная пентаграмма. По всему потолку висели головы кукол и было много разных странных вещей... Мы обнаружили наличие культа на базе Президио в Сан-Франциско, но это никого не заинтересовало. Начальство распорядилось просто забыть об этом». [463]

В оккультно значимый день осеннего равноденствия 1987 года здание, примыкающее к детскому дневному центру, охватил пожар, уничтожив много записей, относившихся к работе центра. Через месяц огонь уничтожил сам дневной центр. Было обнаружено, что причиной пожара явились поджоги, в то время как собственное армейское расследование объявило причиной пожара неисправную проводку. [464]

Только одного человека намеревались призвать к ответственности - Гэри Хамбрайта, гражданского сотрудника, курировавшего детский дневной центр. Однако дело было развалено, так как были использованы только самые безобидные свидетельства и не привлечены такие тяжелые факты как поражения прямой кишки и нарушения девственной плевы у детей. Судья, который вел дело, счел обвинения «слишком расплывчатыми» и Хамбрайт остался на свободе.

Никто так и не был привлечен к ответственности, правительство США тихо закрыло это дело, которое могло повредить его репутации. [465] Адвокатом по делу Президио был Иосиф Рассоньелло, тот самый, который защищал правительство Соединенных Штатов в судебном разбирательстве «Иран-Контрас». [466]

Во время расследования данного дела выяснилась причастность к нему подполковника Майкла Акино, специалиста военной разведки. Армейские документы и свидетельства ребенка показали, что детей часто увозили на «экскурсии» за пределы дневного центра, и многие дети могли точно описать, как выглядел внутри дом Акино. Следователи провели обыск в доме Акино, изъяв тысячи единиц видео и фотоматериалов. Была найдена специальная комната со звуконепроницаемыми стенами. Но никакие обвинения против Акино выдвинуты не были. [ 467 ]

Кто же такой этот Майкл Акино? Оказывается, он является важной частью всей этой странной истории. Акино - открытый сатанист, основавший собственную церковь под названием Храм Сета. В 1980 году он участвовал в написании весьма сомнительного документа под названием «Война разума», который определял будущую стратегию и место психологических операций, так называемых «PSYOPS», для Министерства обороны.

[ ... ]

______________

___________________

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:

Более подробную информацию о полковнике армии США Майкле Акино и методах контроля над сознанием, которые он использует в работе с рабами правительственного программирования, дает Кэти О'Брайен в книге «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ. Задокументированная автобиография жертвы правительственной программы МК-УЛЬТРА, проводимой Центральным Разведывательным Управлением». Приведу здесь несколько цитат из нее:

«...Мое основное программирование устанавливалось на военной базе Форт Кэмпбелл [Fort Campbell], Кентукки, лейтенант-полковником армии США Майклом Акино [«U.S. Army Lt. Colonel Michael Aquino»]. Акино имеет допуск к уровню СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО в Подразделении психологической войны ( Psy Ops ) Оборонного разведывательного ведомства.











Он убежденный неонацист, основатель вдохновленного Гиммлером сатанинского Храма Сета [Temple of Set]. Был уличен [в 1987 году] в участии в ритуальном и сексуальном надругательстве над детьми в детском дневном центре на военной базе Президио [Presidio] в Сан-Франциско, Калифорния. Но [...] Акино по-прежнему «выше закона», в то время как он продолжает травмировать и программировать для ЦРУ умы подростков и детей, в стремлении - как это заявляется - к созданию «высшей расы» из программно контролируемых рабов проекта «Монарх».

[...]

Его пыткам и программированию я была подвергнута на военной базе Форт Кэмпбелл [Fort Campbell], шт. Кентукки, на военной базе Форт МакКлеллан [ Fort McClellan ] в Аннистоне, шт. Алабама, но чаще всего на военной базе Редстоун Арсенал [Redstone Arsenal] и в Центре космических полетов Маршалла [Marshall Space Flight Center, НАСА], шт. Алабама.

[...]

Военное программирование контроля над разумом было быстрым, эффективным и высокотехнологичным, но направление моего программирования как «Президентской модели» было задано технологиями НАСА. Акино имел доступ к новейшим достижениям НАСА в этой области. Они включали такие инструменты обработки ума как камеры сенсорной депривации, виртуальная реальность, авиасимуляторы и гармоники [«harmonics»]. Когда [моей дочери] Келли было два года, Акино подверг ее программированию с помощью этих средств, разрушив ее хрупкий молодой ум еще до того, как сформировалась основная личность. [...] Акино [перед заложением программных установок] травмировал ее через сексуальное насилие и поражение электрическим током высокого напряжения. [...] Технология НАСА и программирование Акино, в сочетании со стандартными средствами проекта «Монарх», такими как лишение сна, еды, воды и электрошок, сделали Келли объектом изощренного контроля над сознанием, включающем элемент наследственности и MPD/DID [диссоциативного синдрома - расщепления личности].

В 1981 году [сенатор] Бэрд лично присоединился к работе Акино во время одного из сеансов нашего программирования в Хантсвилле, штата Алабама. НАСА сотрудничало с Бердом очень тесно, так как он возглавлял Комитет Сената по ассигнованиям, и от него зависело бюджетное финансирование этого космического агентства. [...] Берд описывал детали конкретных извращений, на которые меня нужно было запрограммировать по его замыслу. Кроме этого, они говорили о зашифровывании [« scrambling » - разупорядочивание, перемешивание, спутывание] моей непосредственной памяти из двух частных порнофильмов, которые они договорились снять в стенах космического агентства. Эти фильмы будут называться «Как разделить личность» и «Как создать секс-рабыню». Для НАСА цель участия в съемках этого фильма была двойная - разупорядочить [« scrambling »] мою память и задокументировать процесс управления сознанием...»

Книгу Кэти О'Брайен «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ. Задокументированная автобиография жертвы правительственной программы МК-УЛЬТРА, проводимой Центральным Разведывательным Управлением», а также книгу Тимоти Сильвера «ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ. Расследование истории Соединенных Штатов Психопатократии» в составе сборника «Ритуальное насилие и контроль над сознанием. Сатанизм в современном мире» можно открыть по ссылке :

http://n-bitva.narod.ru/prilojenie/tainye_obshestva_svyazi/160924_Ritual_abuse_and_mind_control_001.pdf









