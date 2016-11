архив



опубликовано редакцией на Переводике 30.11.16 01:57 скаут: sergey_m; переводчик sergey_m;

Ссылка на оригинал РЕПТИЛОИДЫ ИЗ БЕЛОГО ДОМА. Как создаются конспирологические мифы [...] Я была быстро доставлена в кабинет резиденции Буша, который до того был мне незнаком. Хотя здесь были серо-голубые шикарные ковры и прекрасная мебель как в кабинете Белого дома, решетчатая конструкция и помещения меньшего размера создавали совсем другую атмосферу. Я села на жесткий стул с деревянной спинкой, как мне было приказано, в то время как Буш старательно выбирал положение передо мной на маленькой деревянной скамеечке. Это позволяло мне хорошо видеть большую книгу, которую он держал на коленях. Все иллюстрации смотрели на меня, в то время как весь текст, за исключением последней страницы, был обращен к тому, кто держал книгу. Эта книга была уникальным, высокотехнологичным образцом искусства, специально разработанным, чтобы применять любимый метод программирования Буша - «Ты есть то, что ты читаешь». Лицо ребенка, изображенное на обложке этой книги в твердом переплете, давало ей вид сборника детских рассказов. Она называлась «О лицах». Буш объяснял динамику «изменения лиц» и «становления тем, что я читаю». Хотя мое самоощущение было обусловлено на этой идее тем, что я всю жизнь шла через истории Диснея, сказки «Волшебник Страны Оз», «Алиса в Стране чудес» и т.д., я не была готова к этой толковательной версии программирования Буша под названием «Ты есть то, что ты читаешь». Сами иллюстрации были искусно разработаны, состояли из зеркал и гипнотических рисунков. Казалось, книга оживает в моем сознании по мере того, как он читал страницу после поэтической страницы, написанной гипнотическим, метафорическим языком, все время вызывая у меня мощные видения. Я Вице-президент, когда обстоятельства требуют, И я твой Командир, ты будешь следовать моим командам. Первая команда важная - Это одно тебе нужно, Когда я посылаю тебе книгу, ты есть то, что ты читаешь. На протяжении всего моего существования в качестве «Президентской модели», программно-контролируемой рабыни, меня снабжали особыми книгами, связанными с программированием Буша. Эти книги доставлялись через заранее установленные каналы, например, через Кена Райли, Алекса Хьюстона и даже Рональда Рейгана, и были снабжены конкретными указаниям, как они должны истолковываться и использоваться. Некоторые книги использовались, чтобы инструктировать меня по тем или иным операциям; другие для того, чтобы смешать содержание моей памяти с фантазией; были книги, с помощью которых в мой разум загружали некие данные, такие как данные банковских счетов и т.д. Я получила книгу в мягкой обложке, озаглавленную «Афганистан», из которой я узнавала об истории, текущих политических событиях, а также о борцах за свободу Афганистана. Потом я узнала, что эта книга, которую я прочитала, никогда не была публично издана. Согласно инструкции, книга была немедленно возвращена Бушу после того, как я запомнила ее содержание. Позднее, после депрограммирования и восстановления, я удивлялась, насколько это содержание было далеко от реальности. Я читала истории о шпионаже, включая «Идентификацию Борна» Роберта Ладлэма, «Хамелеона» Уильяма Дила. В основном мне предоставляли для чтения секс-новеллы для дальнейшего обучения и одновременно запутывания моей памяти. Программирование Келли было обусловлено на сказках, «Инопланетянине» [«ET»] Стивена Спилберга, фильме «Звездные войны» сотрудника АНБ Джорджа Лукаса, и кошмарной «Бесконечной истории» [«Never Ending Story»]. Классика Стейнбека «О мышах и людях» [«Of Mice and Men»] вызвала у Келли постоянное цитирование фразы Ленни, героя с зависимым характером, «Скажи мне, что делать, Джордж». Она делает это до сих пор, когда мне разрешают посетить ее в лечебнице для душевнобольных. Лечащий терапевт наблюдающий за визитом, прекращает его на этом программном сигнале, и мне по решению суда по делам несовершеннолетних запрещено обсуждать прошлое или терапию Келли. Самый яркий пример программирования Буша «Ты есть то, что ты читаешь» - это то, что произошло во время чтения им страницы с изображением ящероподобных «пришельцев» из «далекого глубокого космического пространства». Утверждая, что он сам пришелец, Буш, судя по всему, активировал голограмму ящероподобного «пришельца», которая создала передо мной иллюзию превращения Буша в подобие хамелеона. Вспоминая сейчас, как это происходило, я понимаю, что Буш очень осторожно выбирал место, где мы сидели для того, чтобы эффект голограммы был наибольшим*. Оккультизм лейтенант-полковника Акино обеспечивал достаточное травматическое воздействие для поддержания моего программно-контролируемого существования в рамках проекта «Монарх», несмотря на его неспособность повлиять на мое духовное ядро. Поэтому меня обычно не подвергали обработке на теме «пришельцев/инопланетян», которую, как я знала, выбирали для работы со многими рабами (в том числе с Келли). Эффект воздействия голограммы-иллюзии Буша на таких жертв всегда оказывался обязательным и мощным. Даже Акино разрушительному ментальному воздействию темы «пришельцев» Буша при визуальном травмировании завидовал до такой степени, что написал и опубликовал свою книгу комиксов в продолжение «Звездных войн» Лукаса. В то время как оккультизм легко опровергается и развеивается с помощью разума и фактов, инопланетная тема Буша продолжает укрепляться за счет привлечения к травмирующему программированию НАСА. Кроме того, 24 года представляющий штат Калифорния сенатор Алан Крэнстон из Комитета по разведке разрабатывает эту основу травмирования на протяжении десятилетий, как и другие. Несмотря на то, что я избежала этой распространенной темы травмирования на «пришельцах», голограмма Буша «Ты есть то, что ты читаешь» оказалась достаточной для того, чтобы он получил полный контроль над моим роботизированным разумом, вплоть до момента моего спасения в 1988 году. К тому моменту, когда Буш дошел до последней страницы своей книги «О лицах», я была настолько травмирована ментально, что сразу же «стала тем, что я читаю», прочитав вслух, как приказано, последний стих: Я Истинный Патриот, живущий Американской Мечтой, Я стану своей ролью, когда вы потянете мою ниточку. Я стану своей частью, как я смогу «быть всем, чем я могу быть» Просто потому так же, как Вице-президент, я то, что я читала. ______________________________________________ ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: * "...Самый яркий пример программирования Буша «Ты есть то, что ты читаешь» - то, что произошло во время чтения им страницы с изображением ящероподобных «пришельцев» [«lizard-like "aliens"»] из «далекого глубокого космического пространства». Утверждая, что он сам пришелец, Буш, судя по всему, активировал голограмму ящероподобного «пришельца», которая создала передо мной иллюзию превращения Буша в подобие хамелеона [«chameleon»]. Вспоминая сейчас, как это происходило, я понимаю, что Буш очень осторожно выбирал место, где мы сидели для того, чтобы эффект голограммы был наибольшим..." - Здесь мы видим происхождение дезинформации о пришельцах-рептилоидах. «Эзотерики», «конспирологи» наводнили интернет и масс-медиа теориями о том, что власть имущие, хозяева Нового мирового порядка на самом деле являются пришельцами-оборотнями, скрывающими под человеческой формой свои подлинные ящероподобные облики. Многие рабы «Монарх»-программирования способствовали распространению этого мифа. И для уфологов, конспирологов это выглядит правдоподобно, ведь жертвы «Монарх»-программирования «вспоминают» и рассказывают об их похищениях пришельцами-рептилоидами и жутких экспериментах этих «пришельцев» над ними. Травмирующему программированию создается прикрытие в виде «инопланетных» экспериментов. Эта ложь, как мы видим, работает очень эффективно. Общество начинает верить в навязанную хозяевами басню об их сверхъестественном, инопланетном, «божественном» происхождении. [...] ГЛАВА 19 E.T. PHONE ROME* Все, кто регулярно посещают Богемскую рощу, знают друг друга под прозвищем «Гровер» [«Grover» - от «Grove» - роща]. Одним из таких Гроверов был в то время министр образования Рональда Рейгана Билл Беннетт, который стал «Царем наркотиков» во время администрации Буша. Он написал так называемую «Книгу добродетелей» и выдвигался на пост Президента. Беннетт, по-видимому, был очень близок к своему брату и коллеге, Гроверу, Бобу Беннетту, позднее занявшему должность советника по юридическим вопросам Президента Клинтона. На этом примере наглядно видно, что приверженность той или иной партийной линии [демократы/республиканцы] не имеет значения. Для меня понятно, что для тех, кто включился в установление Нового мирового порядка, партийные различия представляли ценность не больше чем верность нашей Конституции. Близкие отношения между братьями Беннеттами, как и брак, состоявшийся в 1992 году, между руководителем кампании Буша Джеймсом Карвиллом и Мэри Мэтлин, заставляют задуматься над их настоящими планами. Когда Билл и Боб Беннетты вместе насиловали мою дочь Келли и меня в Богемской роще в 1986 году, я уже знала Билла Беннетта как программера по контролю над сознанием. Беннет установил свое программирование по технологиям Иезуитов/Ватикана на мои католически обусловленные настройки, изначально привитые через Ритуал Молчания. Посредством дальнейших манипуляций с моим «интерпространственным» восприятием Беннет надеялся навсегда зашифровать в моих воспоминаниях секреты его извращенного секса с братом Бобом и моей - тогда шестилетней - дочерью. Беннетт также манипулировал моим разумом в соответствии с требованиями Ватикана**, выполнявшимися через Колледж Иезуитов Берда - центр программирования рабов в Западной Вирджинии. Он использовал свою роль как программера Иезуитов и Министра образования для принятия программы «Образование 2000» [«Education 2000»] (1). Мой разум необходимо было запрограммировать для моей роли в продвижении «Образования 2000» в школьную систему «Добровольное государство» штата Теннеси. Для этого Беннетт использовал те же сложные средства управления разумом, которые применяются в манипуляции через пропаганду в национальном и международном масштабе. Склонность Беннетта к манипулированию умами, по-видимому, исходит из его знания техник контроля над разумом, разработанных и применяемых Иезуитами. Когда я встретилась с Беннеттом на приеме в Белом доме в 1984 году, на мне было ожерелье с розовым крестом, подаренное мне Гаем Вандерджагтом и отцом Доном для обозначения «режима работы», в котором я пребывала в это время. Берд распорядился, чтобы я надела его по этому случаю. Берд уже говорил с Беннеттом, когда дворецкий Белого дома привел меня «увидеть Берда» [«see Byrd»]. (2) Берд сказал: - Я только что говорил о тебе с моим другом, министром образования Уильямом Беннеттом (3). - Биллом, - поправил Берда Беннетт, бросив на меня похотливый взгляд, как на товар. - Как дела? - Как я сказала, спасибо, - ответила я, протянув руку, как была обучена. Беннетт неуклюже потрогал ожерелье с розовым крестом, выдохнув запахом алкоголя мне в лицо: - Ваше ожерелье прекрасно, как и Вы, и, без сомнения, Ваше предназначение. Откуда это и что это значит для Вас? - Это с моего первого причастия, - ответила я. - Гай (Берд прервал, уточняя: «Вандерджагт») дал мне, чтобы совершить мое святое причастие. Берд поправил меня: - Чтить твое святое причастие. - Ей не нужен переводчик, Бобби, - рассмеялся Беннетт. - Я слышу ее хорошо. Берд оставил меня с Беннеттом, который пустился в очень продолжительное толкование Библии, которое еще больше исказило привитое мне ее католическое восприятие. - Христос был пришельцем на этой земле, - говорил он в соответствии с приемами манипуляции Иезуитов. - После того, как он вошел в земной план, стало понятно, что он был лидером в межпространственных путешествиях. Мы (иезуиты/пришельцы) последовали его примеру, так как он был первым, кто проскользнул в земное измерение. В преображении Христа из дельфина (4) к предназначению [«from porpoise (4) to purpose»] он потерял свою волю к нуждам Земли. Он, так сказать, потерял своего дельфина [«porpoise»]. Полностью войдя в транс, я слушала, как Беннетт вел свое внушение дальше и дальше: - Когда Христос возник из глубин вдохнуть воздуха атмосферы Земли, время пошло. Это не было признано, по крайней мере до его смерти. Мы начали разметку на месте с его смертью. BC-AD - или что AC-DC? Это касалось высокого напряжения [электрошока], которое использовалось для переупорядочивания/зашифровывания моей памяти, он продолжал: - Нет, AC в DC останавливает время. Во всяком случае, мы последовали его примеру, Он сослался на вас как овец. Он знал ваши нужды - быть ведомыми. Он привел нас. Он привел вас. Он привел нас к вам. Мы здесь, чтобы вести вас. Преобразование есть совершенствование сейчас, обновляемое с последними инопланетными технологиями, посредством которых мы больше не должны следовать курсом Христа в могилу. Мы можем выйти за пределы ограничений пространства гравитации Земли. Пришло время, и мы здесь, чтобы вести вас. Мы знаем ваш разум. Вот как мы создаем ваш разум. Создаем ваш разум. Создаем твой разум. Путешествуем сейчас со мной... Беннетт манипулировал моим восприятием, пока, наконец, не сообщил мне: - Ты и я будем работать в тесном сотрудничестве над глобальным проектом образования. Эта атмосфера (обведя рукой пространство помещения, наполненного людьми) не способствует тому виду работы, которую мы должны делать. Есть что-то еще, что требует немедленного внимания. Давай этим вечером завершим сегодняшнюю работу с удовольствием, выйдем из этого измерения, приостановим твою подвешенную [«suspend your suspended»] жизненность [«animation»] и займемся программой. Беннетт привел меня в постель одной из многих спален Белого дома, устроенных для таких целей. - Я сказал тебе, что мы собираемся выйти из этого измерения, и это именно то, что я намерен делать. Маленький Берд сказал мне, что ты как кнут. Так как я не добрый сенатор, я буду представлять большинство, давая тебе то, что тебе нужнее всего. Беннет, по-видимому, удовлетворил свою извращенную похоть, когда бил меня. На моих запястьях появились синяки, тело болело. - Это был твой первый контакт [«cum-union», «cum» - сперма, «union» - соединение] с пришельцем? - со скрытыми намеками спросил Беннет, когда зажег сигарету, потом бросил мне мою одежду. - Приведи себя в презентабельный вид. Убедись, что твои запястья прикрыты. Я тебя не буду ждать, увидимся утром. Беннет ушел. Через некоторое время меня проводили обратно к Берду, с которым я провела короткую ночь жестоких истязаний. По пути к своей комнате Берд сказал мне: - У тебя есть работа, которую ты будешь выполнять утром с г-ном Беннетом. Ты работаешь для него так же, как работаешь на меня. Мы работаем в сотрудничестве с губернаторами штатов по осуществлению глобальной программы «Образования 2000» для будущего. Я воодушевлен перспективой созидания будущего через то, что я совершаю сегодня. Так как у меня в руках управление кошельком этой страны, это моя функция - выделять столько средств, сколько необходимо для осуществления образовательной программы. Я придерживаю финансирование до того момента, когда отдельные штаты должны будут опираться на федеральный бюджет. Я готов делать это до тех пор, пока они следуют моим рекомендациям. Г-н Беннетт работает над деталями этого плана и будет делиться им с тобой. Мне нужно, чтобы ты делала то, что делаешь лучше всего, привлекая к всестороннему сотрудничеству власти штатов на предстоящей Конвенции [«Convention»] губернаторов. Я никогда раньше не требовал стандартного [«Conventional»] секса, но на этот раз будет по-другому. Нужно будет убедить этих Губернаторов, опираясь на момент их слабости, поставить их на колени, пока ты стоишь на своих, и убедить их в том, что глобальное образование это ворота в будущее, а без этого не будет никакого будущего вообще. На следующий день рано утром глубоко под землей в лаборатории управления сознанием НАСА в Центре космических полетов Годдарда Билл Беннетт начал готовить меня к этой программе. НАСА использует различные «дизайнерские наркотики ЦРУ», чтобы химически изменять мозг и создавать состояние ума, необходимое в это время. Наркотик НАСА под названием «Спокойствие», который применяли на мне в Хантсвилле, создавал ощущение абсолютного умиротворения и иллюзию движения по воздуху. Препарат, который использовали в этот раз, был очень похож и создавал точно такие же ощущения. То, что я перенесла накануне ночью, делало меня беспомощной, во всяком случае, я с трудом взобралась на холодный металлический стол перед тем, как препарат начал действовать. В темноте, окружавшей меня, я услышала, как Билл Беннетт сказал: - Это мой брат Боб. Мы с ним работает как одно целое. Мы пришельцы [«alien»]. Мы два существа из другого плана, чуждые этому измерению. Высокотехнологичный дисплей, излучая свет, кружился вокруг меня, создавая у меня ощущение, что мои размеры меняются. Луч света ударил в черную стену передо мной, которая, казалось, взорвалась панорамным видом на Белый дом и происходящий в нем прием гостей. Это происходило так, как будто я изменилась в размерах и стояла среди них. Не узнавая никого, я лихорадочно спросила: - Кто эти люди? - Он не люди, и это не космический корабль, - когда Беннетт это говорил, сцена преобразилась так, что люди в ней превратились в ящероподобных пришельцев. - Добро пожаловать на второй уровень под землей. Этот уровень - зеркальное отражение первого, это измерение пришельцев. Мы из планов иных измерений, которые охватывают и заключают в себе все измерения***. - Бесконечные измерения, - вступил Боб, - простирающиеся без ограничений. - Никаких ограничений, - добавил Билл. - Пусть свобода звучит, - тихо пропел Боб. - Здесь действительно некуда бежать и негде скрыться от нас. Мы - те, кто смотрит на тебя через Глаз в небе, - продолжил Билл. - Мы наблюдаем за тобой, - сказал Боб и спел строчку из популярной песни «Я буду наблюдать за тобой». - Я взял тебя в мое измерение, чтобы установить более мощный контроль над твоим умом, чем тот, который возможен на земном плане, - продолжал Билл Беннетт. - Будучи пришельцем, я просто делаю мои мысли твоими мыслями, проецируя их в твое сознание. Мои мысли - твои мысли (5). [...] ______________________________________________ ПРИМЕЧАНИЯ КЭТИ О'БРАЙЕН: 1. "... Беннетт также манипулировал моим разумом в соответствии с требованиями Ватикана*, выполнявшимися через Колледж Иезуитов Берда - центр программирования рабов в Западной Вирджинии. Он использовал свою роль как программера Иезуитов и Министра образования для принятия программы «Образование 2000»..." - «Образование 2000» было разработано для повышения способности обучения наших детей с одновременным разрушением их способности критически мыслить самостоятельно. Вы можете узнать больше о программе «Образовании 2000», носящей также название «Америка 2000» и «Global 2000», прочитав следующие материалы: «Образование для Нового мирового порядка» Б. К. Экмана [«Educating for the New World Order» by B.K. Eakman], издано в Halcyon House, ISBN # 0-89420-278-2-3441000, и «Критика Америки 2000: Стратегии образования» Кэти Симондс [«A Critique of America 2000: An Educational Strategy» by Kathi Simonds], опубликовано в «Citizens for Excellence in Education». 2. "... Берд уже говорил с Беннеттом, когда дворецкий Белого дома привел меня «увидеть Берда»..." - Всякий раз, когда меня приводили «увидеть Берда» [«see Byrd»], мне намеренно напоминали о его имени (Роберт) С. Берд и о его «инопланетном зеркальном обращении» [«its alien mirror reversal»] - Море-Берд [«Sea-Byrd»] в качестве тройного закрепления. 3. "...Берд сказал: - Я только что говорил о тебе с моим другом, министром образования Уильямом [Биллом] Беннеттом..." - Билл Беннетт, который в 1984 еще оставался Председателем Национального фонда гуманитарных наук [«National Endowment of the Humanities»], был назначен (проведен) на должность Министра образования США за счет его преданности Джорджу Бушу и Новому мировому порядку. В 1985 году Рейган (Буш) официально назначил Беннетта Министром образования. По-видимому, Берд посчитал, что мне «Нужно Знать» Беннетта как Министра образования в связи с моей будущей ролью в проекте «Глобальное образование» [«Global Education»]. 4. "... Мы (иезуиты/пришельцы) последовали его примеру, так как он был первым, кто проскользнул в земное измерение. В преображении Христа из дельфина..." - [Тематическая] база программирования Иезуитов и НАСА подразумевает, что вода является зеркалом, ведущим в другие измерения/пространства, и средством, через которое пришельцы явились в наш мир и стали жить среди нас. 5. "...- Я взял тебя в мое измерение... - продолжал Билл Беннетт. - Будучи пришельцем, я просто делаю мои мысли твоими мыслями, проецируя их в твое сознание. Мои мысли - твои мысли..." - Если бы это было так, то почему он все это должен был говорить мне? ______________________________________________ ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: * "E.T. PHONE ROME" - Часто употребляемая фраза, обозначающая смысловую связку «Ватикан - контакт с пришельцами/инопланетянами» ** "... Беннетт также манипулировал моим разумом в соответствии с требованиями [«Orders»] Ватикана..." - Выделяем суть написанного: Министр образования США Беннетт программирует «Президентскую модель», применяя технологии и технические средства Иезуитов (в их колледже), в соответствии с требованиями, выставленными Ватиканом. *** "...Высокотехнологичный дисплей, излучая свет, кружился вокруг меня, создавая у меня ощущение, что мои размеры меняются. Луч света ударил в черную стену передо мной, которая, казалось, взорвалась панорамным видом на Белый дом и происходящий в нем прием гостей [«cocktail party»]. Это происходило так, как будто я изменилась в размерах и стола среди них. Не узнавая никого, я лихорадочно спросила: - Кто эти люди? - Он не люди, и это не космический корабль, - когда Беннетт это говорил, сцена преобразилась так, что люди в ней превратились в ящероподобных пришельцев. - Добро пожаловать на второй уровень под землей [«underground»]. Этот уровень - зеркальное отражение первого, это измерение пришельцев. Мы из планов иных измерений, которые охватывают и заключают в себе все измерения..." - Мы видим, как два высокопоставленных иезуита, Билл и Боб Беннетты, с помощью наркотика и новейших технологий НАСА создают у «Президентской модели» Кэти О'Брайен впечатление, что она собрание пришельцев, живущих среди людей, наблюдает из того «измерения», откуда они видны в их истинном облике - рептилоидов. Среди конспирологов сейчас наиболее известны Дэвид Уилкок и Дэвид Айк. Оба активно работают над продвижением темы президентов-ящеров. Может быть, они имеют для этого какие-то достоверные основания? Вот цитата из статьи Дэвида Айка (http://www.liveinternet.ru/users/oighear_agus_doiteain/post206972996/): "...Существуют некоторые частотные поля, в которых им [рептилоидам], оказывается, намного сложнее удерживать человеческую форму. Но, главным образом, причина состоит в том, что они являются существами нижних обертонов четвёртого измерения, а это совсем недалеко от нашего измерения. Я думаю, что сознание людей кратковременно переходит на эту энергию время от времени. И тогда люди видят этих рептилий не в их форме третьего измерения, а в форме четвёртого измерения. То есть, другими словами, можно сказать, что эти люди видят их сквозь их наряд третьего измерения. И это продолжается уже довольно долго. Я имею в виду, что люди постоянно приходят ко мне и рассказывают о том, что видели. Количество этих людей уже исчисляется существенным трёхзначным числом. В Ванкувере ко мне подошла женщина-бизнесмен, у неё очень крупный собственный бизнес. У неё был роман с мужчиной, который прямо во время занятий сексом изменил свой образ с человеческого на рептильный. Можете себе представить её шок? И поток рассказов не прекращается. Затем я вспомнил, что несколько лет назад читал книгу Кэти О’Брайен «Трансформация Америки». И я подумал, по-моему, она что-то там писала о рептилиях. Я снова взял эту книгу и по алфавиту нашёл, где говорилось о рептилиях. Там она пишет, что Джордж Буш рассказывал ей о том, что они являются внеземной цивилизацией, захватившей планету и никто этого не замечает. Также он говорил о том, что они пришли из далёкого космоса. В книге она пишет, что он превратился в рептилию прямо у неё на глазах..." Видно, что Дэвид Айк врет. Тогда какие основания верить всем остальным его заявлениям и теориям? И важно понять, зачем он врет, зачем транслирует в массовое сознание миф, созданный хозяевами Нового мирового порядка. [...] ГЛАВА 29 ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЯЩЕР После открытия границы в Хуаресе продолжалась моя активная деятельность в соответствии с планом «израсходовать» меня до моего смертного приговора в 30-й день рождения. ... Центры обработки программно-контролируемых секс-рабов и рабов-мулов по «транс-портировке» [от слова «транс»] наркотиков, такие, как «Школа обаяния» в Янгстаукне, заработали в режиме массового конвейерного производства. Мексика не была единственной страной, пожинавшей экономические выгоды от свободной криминальной торговли. [...] Сенатор Берд приехал в Нэшвил, чтобы выступить с игрой на скрипке в «Гранд-Ол-Опри», и, как заметил мой обработчик Хьюстон, «суетился со скрипкой» вокруг меня в гостинице «Оприлэнд». Берд объяснил, что близкое общение со мной стало плохо управляемым из-за моего участия в операциях «Иран-Контрас» и «NAFTA», поэтому он держит меня на расстоянии. Он провел большую часть нашей «совместной ночи», работая над своими мемуарами для объемной книги о Конституции США (ныне опубликована на средства налогоплательщиков), все содержание книги построено вокруг его пространных речей, произнесенных им в Сенате. Берд пытался укрепить мою программную зависимость от него, чтобы держать меня в спокойном состоянии «пока смерть не разлучит нас». Он сказал мне: - Если бы это зависело от меня, я бы сохранил тебе жизнь. Он долго говорил о том, что наше время совместного пребывания было недостаточно полным из-за вмешательства Рейгана и президента Мексики Де ла Мадрида. Когда он притворно сокрушался по поводу усиления их контроля надо мной, было видно, как он издевается над собственным назначением себя в качестве Волшебника и Ящера «Страны Оз». Американские технологии создания программно-контролируемых рабов вдохновили Де ла Мадрида объединить темы программирования - тему ящероподобных пришельцев Буша и его собственную тему ящеров Майя, (якобы) создателей людей, с темой «Оз» Рейгана, чтобы самому претендовать на роль Ящера [Lizard of Ahs]. Из бессвязного бреда Берда выходило, что его насмешка над их ролью вызвана их решением убить «его» раба. Берд проводил свое закрепление программирования через шарады всю ночь. Он играл на скрипке и пел «для меня» вместо обычной мучительной порки и жестокости... Берд не был от меня слишком далеко во время проведения правительственных операций. Когда я была «над радугой» в Вашингтоне в течение лета 1987-го, то часто встречалась с Бердом. Когда меня отвозили в Центр космических полетов Годдарда на сеанс программирования, Берд ждал меня в коридоре рядом с отделанным латунью лифтом с зеркальными дверями. Он принес с собой несколько предметов, которые сложил на маленький столик, когда встретил меня. Он взял бейджик НАСА и застегнул его металлическую зубчатую застежку на соске моей груди. Когда я (сдержанно) закричала, он сказал: «Все в порядке, я буду сам носить его» и перестегнул его на свой белый халат. Он вручил мне лабораторную спецодежду НАСА вместе со своей белой тяжелой битой. На его головном уборе с шутливым намеком красными жирными буквами было написано «HARD». На моем головном уборе слово «NASA» было написано стандартным жирным красным шрифтом, но зеркально. Когда я прочитала надпись, глядя в зеркало, то у меня создалось впечатление, что я нахожусь не на той стороне зеркала, и нужно пройти через него в реальный мир (в соответствии с программированием НАСА на тему «Алисы в Стране чудес»). Это также ясно «указывало» мне, что мое сознание находится под контролем извне. Берд посмотрел на свои карманные часы и, вызвав приступ паники у меня, сказал на языке скрытых смыслов: - Мы опоздали. В то время как лифт будет падать в кроличью нору*, мы повернем время вспять, чтобы оказаться там на несколько минут раньше. Берд развернул меня лицом к зеркальным дверям лифта и сказал: - Смотри глубоко в зеркало и будь всем, чем можешь быть, начиная бесконечно растворяться во всем, что ты видишь. Так Берд использовал гипнотическое внушение. Когда он сказал «Делай шаг через зеркало», двери открылись, и мы вошли в лифт. По мере того, как лифт якобы прошел «вниз через 99 (разворот из шаблонов Акино, превративший «66» в «99») уровней в глубины ада», Берд объяснял мне, что «Земля в ее ядре вращается все быстрее, увлекая нас по нисходящей спирали в торнадо-эффект». Я вошла еще глубже в состояние гипнотического транса. Двери лифта открылись, как мне казалось, в том же месте, откуда мы только что вышли, только коридор вел в лабораторию, наполненную компьютерной техникой. Некоторые из сотрудников, работавших там, высказывали восхищение нашими головными уборами, что вызвало у Берда приподнятое игривое настроение. Он игнорировал тот факт, что эти сотрудники НАСА, как и многие другие, намеренно потворствовали его артистическому тщеславию, потому что зависели от его ассигнований на финансирование их работы. Берд заставил меня, как робота, объявить им: - Он ведет меня к вашему начальнику. - Я Командир, - сказал тот, кто выглядел как директор в этой «подземной» (для меня) лаборатории. Сотрудники снова обратились к своей работе, в то время как он остался стоять, сложив руки на груди. Его умные глаза за стеклами очков отслеживали обстановку в помещении. Несколько седых прядей были видны в его коротких темных волосах, хотя в целом он выглядел очень моложаво и необычно для своего возраста. Он и Берд, по-видимому, знали друг друга достаточно хорошо. Берд подошел к нему, ведя меня за собой. - Том, - обратился Берд по имени к своему другу. - Это экземпляр, который я обещал доставить. Мне очень интересно посмотреть, что вы можете установить, так как дипломатические отношения с Мексикой зависят от нее. Я не настаиваю, как это может показаться, но нам очень нужно семь таких, как она, запихать в рот этому королевскому Ящеру (Де ла Мадриду), чтобы он не расплескал содержимое своего желудка на проект. - Для хорошего друга это несложно, - сказал «Командир», поглаживая подбородок. - Значит, он не может говорить, не навредив себе. - Вот и Шеф озабочен этим, - согласился Берд. - Эти рабы будут служить ему лично. Мы шли к оборудованному для медицинских процедур помещению, затерявшемуся в лабиринте маленьких комнат, где меня раздели и приготовили к лаборатории. Медсестра ввела мне препарат НАСА «Спокойствие» и указала мне отдать мою лабораторную спецодежду. - Иди вот так, - сказала она, ведя меня по коридору, покачивая бедрами в преувеличенной вульгарной манере. Я сразу переняла эту походку. Наркотик «Спокойствие» не дает эффекта отдыха, но заставляет безоговорочно выполнять все команды. Когда мы подошли к лаборатории, похожей на зрительный зал театра, там была небольшая группа людей, которые говорили с Бердом и «Командиром». Они смотрели на нас и смеялись над моей странной походкой, которой я шла, соблюдая указание медсестры. «Командир» провел меня в огороженную стеклом центральную часть лаборатории, вокруг которой, поднимаясь ступенями, располагались ряды кресел. Научные работники НАСА в белых халатах смотрели вниз на лабораторный стол, где я лежала**. «Командир» подключил меня к компьютерному оборудованию. В верхнем углу застекленного помещения располагалась камера, снимавшая все, что происходило. Из бесед между Бердом и «Командиром» я знала, что Де ла Мадрид запросил видео о последних достижениях в области контроля над сознанием для программирования семи его рабов. На самом же деле камера сейчас снимала наукообразную комичную дезинформацию, которая была своеобразным ответом «нет» на его запрос. Я считалась «израсходованной», а моя смерть была неизбежной, поэтому «Командир» сказал научным сотрудникам: - Не стесняйтесь делать все что угодно [to fuck] с этим лабораторным экземпляром. Но сначала, прежде чем вы удовлетворите ваше ментальное и физическое любопытство к изделию президента (Рейгана), мы должны удовлетворить извращенные интеллектуальные запросы мексиканского президента, добавив немножко юмора. Он повернулся к одному из технических специалистов и сказал: - Вы будете редактировать эту видеозапись, которая делается для Де ла Мадрида, а мы поработаем над этой «шуткой хамелеона». Стеклянная пробирка с живой ящерицей была вставлена в мое влагалище. Камера была сфокусирована на этом месте, мои ноги были раздвинуты как во время родов. Действуя так, как будто я зачала во время секса с Де ла Мадридом, «Командир» сказал: - А теперь готовое изделие, которое в терминах неспециалиста приравнивается к репродуктивному потомству Ящера, порожденному машиной. Он резко щелкнул резиновой перчаткой и сделал вид, что проводит гинекологический осмотр. На самом деле он открыл крышку пробирки, чтобы выпустить из нее ящерицу. Очень медленно, как бы нехотя, ящерица высунула голову из моего влагалища и выползла на металлический стол. - На этом заканчивается экспериментальная демонстрация клонирования Президентской модели, - объявил «Командир». Судя по всему, я была выбрана в качестве прототипа семи запрограммированных рабов, которых запросил Де ла Мадрид. Де ла Мадрид хотел получить от НАСА запрограммированных рабов, которые были бы так же вагинально изувечены, как я. Он был сексуально одержим этим отвратительным продуктом операции. Не знаю, были ли предоставлены Де ла Мадриду какие-либо технологические достижения посредством этой видеосъемки. Я только знаю, что это дезинформация, потому что такие действия никогда не использовались при моем программировании или тестировании. Это видео, созданное для «его королевского величества Ящера», было одним из многих элементов темы ящеров-«рептилоидов», которую НАСА использовало в своих мексиканских операциях. Во всех моих запрограммированных для Мексики ролях присутствуют местные ящерицы игуаны. Де ла Мадрид рассказывал мне «Легенду об Игуане», объясняя, что ящероподобные пришельцы когда-то спустились с небес к Майя. Пирамиды Майя, их продвинутые астрономические познания, ритуалы, включая жертвоприношения девственниц, были якобы вдохновлены ящероподобными пришельцами. Он сказал мне, что когда пришельцы скрещивались с Майя, создавая новую форму жизни, в которой они могли бы обитать на Земле, они выбрали среднее между человеческой формой и обликом Игуаны, со способностью, присущей хамелеону. Де ла Мадрид утверждал, что в нем течет кровь потомков Майя и пришельцев, что дает ему возможность превращаться в Игуану «по собственному желанию». Де ла Мадрид создавал голограмму тем же способом, которым делал это Буш через программирование «Ты есть то, что ты читаешь». Эта голограмма давала иллюзию, как будто он превращается в ящера. Когда я была в Мексике, мне приходилось много времени проводить в ожидании среди скал, где водилось много игуан, гревшихся на солнце. После этого меня отвозили на запланированные встречи с «его королевским величеством Ящером». [...] ГЛАВА 32 [...] В декабре 1987 года в мое 30-летие начался последний отсчет до момента моей запланированной смерти. Хьюстон был в постоянном контакте с Майклом Данте (это показывают телефонные квитанции), а также были завершены все договоренности о передаче Келли и меня в Калифорнию. Там меня должны были сжечь заживо, а сцену жертвоприношения заснять для снафф-фильма. Планировалось, что Келли после этого станет собственностью Данте. Но до этого я получила указание завершить свою часть работы в операции «Зеленые спинки для мокрых спин», встретившись с Де ла Мадридом. Хьюстон заказал новогодний круиз NCL для нас троих. Келли и я гуляли среди руин мексиканских пирамид в Тулуме. Хьюстон указал нам на ящерицу игуану, загоравшую на солнце на камне недалеко от стоянки. Когда Келли и я подошли к игуане, два служащих мексиканской секретной службы вышли из темно-синего «Мерседеса». Они использовали ключи, коды и триггеры от нашего программирования, которые позволили им гипнотически создать иллюзию того, что игуана транс-формировалась [от слова «транс»] в Де ла Мадрида. Эта техника контроля должна была обеспечить установку амнезического блока, препятствующего восстановлению памяти. На самом деле нас перевезли на автомобиле в дом Де ла Мадрида неподалеку... ______________________________________________ ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА: * "... Берд посмотрел на свои карманные часы и, вызвав у меня приступ паники, сказал на языке скрытых смыслов: - Мы опоздали. В то время как лифт будет падать в кроличью нору..." - Программирование на обращении-выворачивании тем: «кроличья нора» как пресловутый научный термин «дыры в пространстве-времени» и «кроличья нора» как атрибут сказки «Алиса в Стране чудес». ** "...«Командир» провел меня в огороженную стеклом центральную часть лаборатории, вокруг которой, поднимаясь ступенями, располагались ряды кресел. Научные работники НАСА в белых халатах смотрели вниз на лабораторный стол, где я лежала..." - В США эта система программно-контролируемого рабства является «секретом Полишинеля». Многие напрямую причастны к этому «секрету», очень многие осведомлены о нем, еще больше людей догадываются об этом (книга Кэти О'Брайен опубликована 20 лет назад, была издана несколько раз и есть даже в библиотеке Конгресса США). И все молчат, принимая это как естественный атрибут жизни, «полезный для всех». Внутреннее осознание этого обстоятельства не может не создавать душевного неудобства, «мук совести», ведь каждый причастный или одобряющий, или соглашающийся тем самым оправдывает систему рабства, еще более жестокую и бесчеловечную, чем рабство прошлых веков. Внутренний дискомфорт в душе заставляет искать компенсацию, пусть даже мнимую, которая могла бы приглушить голос совести. Отсюда, вероятно, эти ритуальные заклинания американцев о «свободе» и их стремление доказывать всем (и себе, в первую очередь), что именно они - самые свободные граждане самой свободной страны. [...] (Приводится в сокращении, полную версию можно найти в переведенной на русский язык книге-автобиографии Кэти О'Брайен «ТРАНС-ФОРМАЦИЯ АМЕРИКИ») статью прочитали: 2 человек