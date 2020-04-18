«Это выбор родителей и детей, нет никакого утаивания»

Опубликовано: 17/04/2020

В США в период пандемии находятся сотни российских школьников. В основном это учащиеся частных школ AFP - JUSTIN SULLIVAN

Ксения Гулиа

МИД России сделал демарш посольству США и Госдепартаменту. Поводом стали российские школьники. По словам спикера МИД Марии Захаровой, десятки детей, вывезенных «втайне от российских властей», оказались «в сложном положении» в США. Русская служба RFI связалась с Борисом Самаряновым, управляющим партнером агентства STAR Travel, которое специализируется на образовательном туризме. По его словам, большинство учащихся, желавших вернуться из США в Россию, уже вернулись. Он подчеркивает: ни о каком утаивании речь не идет.

Как объясняет Борис Самарянов, в Соединенных Штатах сейчас находятся сотни детей из России, которые учатся в частных школах. Это дети, выехавшие по визам категории F1, чаще всего на долгий срок — на год или больше. Такие визы в прошлом году получили около 1200 российских школьников (сюда же входят и краткосрочные программы в частных школах). Большинство из них остались в США в период пандемии коронавируса, продолжают учиться дистанционно, живут чаще всего в закрытых кампусах. Их родители не хотят терять деньги, выплаченные за обучение, и не хотят подвергать своих детей риску заражения при перелетах и пересадках.

Существует другая категория американских учебных виз — краткосрочные J1. Речь идет о старшеклассниках, которые проходят обучение в государственных школах чаще всего в американской глубинке и живут в принимающих семьях. В этом случае американская школа бесплатно принимает иностранных детей для культурного обмена по программе Secondary School Student Program. О ней упомянула Мария Захарова, назвав ее «аферой».

«Эта программа официальная, она курируется правительством Соединенных Штатов в лице Госдепартамента. Все учащиеся зарегистрированы в специальной системе SEVIS, которая была введена после терактов 11 сентября. В этой системе фиксируются и все их перемещения по Соединенным Штатам. Ребенок должен записать в этой программе все рейсы, свой маршрут. Он не может, например, прилетев в Америку, на день остановиться у своих друзей или родственников. Он должен следовать к своему месту обучения», — объясняет Борис Самарянов.

По его оценке, в прошлом году по этой программе из России выехали 90–100 детей. Примерно половина из них (около 45 человек) прошла через STAR Travel.

«Хочу ли я ее возвращать? Честно — нет»

По словам управляющего партнера STAR Travel, почти все дети, выехавшие по программе Secondary School Student Program, уже вернулись в Россию. В Америке остались только семь российских школьников, которые пользовались услугами STAR Travel (общее число оставшихся, вероятно, больше, так как дети пользовались и услугами и других компаний). «Речь идет о детях, родители которых абсолютно осознанно приняли решение никуда своих детей не вывозить. Вывезти ребенка в нынешних условиях — непросто, по прибытии в Москву, ребенка поместят на 12-дневный карантин. Родители тоже не хотят с этим связываться», — поясняет Борис Самарянов.

Вот что рассказывает Алексей, отец одной из российских школьниц, уехавшей по программе обмена в США: «Дочери нравится в приемной семье. В месте, где она находится, ей тоже нравится. Она живет на ранчо в Техасе. До ближайшего человека ей, наверное, метров 900. Она самоизолирована „по самое не хочу“ с одиннадцатью лошадьми, двумя взрослыми и двумя детьми, которые никакой иной коммуникации не имеют. Хочу ли я ее возвращать? Честно — нет». Алексей признается, что в нынешней ситуации не хочет возвращать дочь домой в Екатеринбург через Нью-Йорк и Москву. Он переживает, что в конце июня у дочери заканчивается срок визы J1, и неясно, откроются ли к этому сроку границы. Алексей не исключает, что попросит продлить визу, чтобы дочь осталась на ранчо на все лето.

За 400 километров до Нью-Йорка приходило сообщение: «Вам надо быть в аэропорту»

Однако большинство родителей, чьи дети уехали на учебу в государственных американских школах, пожелали вернуть своих детей в Россию. Некоторые, действительно, столкнулись со сложностями. По словам Бориса Самарянова, ответственность тут лежит не на компаниях, которые вывезли детей, а на российском консульстве и авиакомпании, которые организуют вывозные рейсы. «Наша работа сводится к консультациям и помощи в оформлении документов, мы никого никуда не вывозим», — подчеркивает он.

«Всем родителям было предложено заполнить формы на сайте консульства России в Соединенных Штатах, на сайте госуслуг с указанием мест положения ребенка и с пожеланием его вывезти. А дальше консульство уже само контактировало с родителями и предупреждало их о том, когда будет назначен вылет. 80% рейсов в Америке было отменено. Ребенок находится где-то в Оклахоме или в Техасе. Добраться до Нью-Йорка — это зачастую две-три пересадки. Ребенок приезжает в аэропорт в Нью-Йорке, а его нет на рейсе. И этот ребенок застревает в Нью-Йорке», — рассказывает Борис Самарянов.

По его словам, были случаи, когда ребенку за 400 километров до Нью-Йорка приходило сообщение: «Вам надо быть в аэропорту». Одного из детей посадили на рейс только при посредничестве уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой.

«Выставить на улицу ребенка не могут»

В сообщении на сайте МИД России говорится, что некоторых российских школьников «организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь». Однако, как поясняет управляющий партнер STAR Travel, программа Secondary School Student Program оперируется частными компаниями, но курируется Госдепартаментом США. Ребенку могут сменить принимающую семью, но никто не может выставить его на улицу, потому что к этому немедленно подключается правительство.

«Были такие случаи, что оба родителя (в Америке сейчас кризис тоже) теряли работу. Эта семья обращалась в консульскую организацию: пожалуйста, заберите ребенка. Это сообщалось родителям. Естественно ситуация нервозная, но в течение одного-двух дней семью меняли», — рассказывает Борис Самарянов.

«Никаких уведомительных мероприятий проводить с государством не надо»

По версии МИД России, в США «в сложном положении» оказались несколько десятков российских школьников, которые вывезли «втайне от российских властей». «Хотели бы подчеркнуть, что МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей. (…) Вся ответственность за последствия такой махинации, безусловно, полностью лежит на тех, кто их туда увез», — заявила Мария Захарова.

Однако, как указывает управляющий партнер STAR Travel, об учебе детей за рубежом МИД извещать не надо: «Есть определенный порядок вывоза детей, с точки зрения туроператорской деятельности, безопасности, условий проживания и так далее. Но никаких уведомительных мероприятий проводить с государством не надо». Образование ребенка — это осознанный выбор родителей и его самого, подчеркивает он.

Однако в российском внешнеполитическом ведомстве настаивают: «Осуществление каких-либо проектов, сопряженных с отправкой несовершеннолетних граждан России за рубеж, без должного согласования с российскими компетентными ведомствами недопустимо. Ведь речь идет о таких важных вещах, как обеспечение здоровья и безопасности детей, что наглядно продемонстрировал нынешний кризис с распространением коронавирусной инфекции».

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