Проститутки без зарплаты: швейцарская секс-индустрия под ударом пандемии!

Автор: Кати Роми (Katy Romy) в сотрудничестве с Патрицией Ислас (Patricia Islas). Русскоязычную версию материала подготовила: Людмила Клот

17.04.2020

Многие секс-работницы и работники остались без доходов — а некоторые из них и вообще без каких-либо средств к существованию. Драматическая ситуация, выталкивающая этих людей в зону теневой нелегальности. (Anne-Camille Vaucher)

Введенные в Швейцарии 16 марта 2020 года карантинные меры оказались фактически равноценны полному запрету проституции в стране. Швейцария известна своим либеральным отношением к индустрии платных секс-услуг. Пандемия нанесла по ней, однако, ощутимый удар. Многие секс-работницы и работники остались без доходов — а некоторые из них и вообще без каких-либо средств к существованию. Драматическая ситуация, выталкивающая этих людей в зону теневой нелегальности.

Телефон Александры*, секс-работницы во франкоговорящей Швейцарии, продолжает названивать. На другом конце провода, как правило, оказываются ее потенциальные клиенты. Тогда Александра напоминает им, что начиная с 16 марта правительство Швейцарии ввело карантин и фактически запретило проституцию с целью противодействия распространению вируса Covid-19. Некоторые соглашаются и кладут трубку, но некоторые пытаются настаивать, фактически принуждая её к нарушению закона.

Александра возмущена. «У этих людей нет никакого чувства личной ответственности. Я сама перестала работать еще даже до того, как власти официально ввели карантин и запретили секс-услуги. Я не могу позволить себе подхватить коронавирус и заразить всю мою семью! У меня, между прочим, отец-диабетик, и он как раз относится к группе риска, то есть к числу людей, у которых вирус точно может вызвать осложнения, способные привести даже к летальному исходу».

«Не приюти меня мой друг у себя дома, мне бы пришлось жить на улице». Карлос

Коронавирусный кризис поставил эту секс-работницу в трудную ситуацию, но она считает, что, по сравнению с другими «коллегами», ей еще очень повезло. Пусть она и лишилась дохода, но у нее хотя бы есть крыша над головой. «Я живу со своим парнем, и сейчас у нас все хорошо, как-то выживаем». Однако большинство секс-работниц и или работников (не будем забывать и о них, коль скоро у нас настала пора гендерного равенства) в Швейцарии живут и работают в секс-салонах, которыми обычно управляют менеджер или директор.

«Некоторые из моих коллег остались без крова после закрытия их заведения. Кому-то из них удалось вернуться домой, туда, откуда они приехали: в Венгрию, Молдову или Румынию. У других нашелся друг или клиент, с которым они могут временно пожить», — говорит Александра. Напомним, что в Швейцарии проституция считается формой законной индивидуальной предпринимательской деятельности.

Доходы от этой деятельности облагаются налогом в обычном порядке. Сейчас началась пандемия и люди, которые занимаются секс-работой и обладают легальным видом на жительство в стране, теоретически могут получить, как и другие самозанятые граждане, право на возмещение убытков по линии страхования от потери дохода (Erwerbsersatzentschädigung). Александра отвечает всем требованиям. «Я думаю, что подам ходатайство на возмещение убытков», — говорит она, но по всему видно, что она не слишком хорошо представляет себе эту процедуру.

Иначе складывается ситуация у Карлоса*, секс-работника из одной из стран Латинской Америки. Он занимается проституцией в Швейцарии уже три года, однако он не продлил вовремя свой вид на жительство и, следовательно, не может претендовать на получение компенсации. «Не приюти меня мой друг у себя дома, мне бы пришлось жить на улице», — рассказал этот парень, который говорит только по-испански. Кроме того, когда ситуация нормализуется, Карлос, обязан будет заплатить своему «другу» арендную плату.

Из прекариата в теневой бизнес

И Карлос, и Александра смогли найти сейчас какие-то способы прожить без предоставления секс-услуг, однако других работников этой сферы неустойчивая экономическая ситуация и отсутствие ясности на предмет того, как будет выглядеть их завтрашний день (в социологии такая ситуация обозначается понятием «прекариат») заставляет рисковать и продолжать нелегальную работу. Такие коллеги есть и у Карлоса, Александра тоже знает женщин, которые продолжают заниматься проституцией прямо у себя на квартире.

«Я вижу, что их реклама по-прежнему выставлена в интернете», — говорит она. Тем не менее, многие «тематические» интернет-платформы действительно последовали указаниям правительства и приняли решение на время эпидемии приостановить публикацию рекламных секс-объявлений. Таков, например, швейцарский сайт KXY, которые предлагает своим пользователям альтернативу в виде перехода на бесконтактный секс по телефону.

А вот Ассоциация «Fleur de pavé» («Придорожные цветы») из кантона Во, которая занимается помощью секс-работникам, опасается, что все эти женщины — но также и мужчины — будут вынуждены просто покинуть легальное поле и уйти в тень. «Чем более скрытой становится проституция, тем она опаснее, ведь помимо риска заразиться коронавирусом секс-работники в такой ситуации подвергаются куда большему риску стать жертвой насилия. Кроме того, они могут просто начать пренебрегать защитой своего собственного здоровья», — говорит исполнительный директор этой структуры Сандрин Девиллер (Sandrine Devillers).

Бесплатный суп и общественное осуждение

Чтобы избежать худшего, сотрудники ассоциации «Fleur de pavé» продолжают даже во время карантина добровольно патрулировать улицы Лозанны, крупнейшего города и столицы кантона Во, считающегося криминальной столицей Швейцарии. Их цель: не терять связи с секс-работниками, напоминать им о мерах по обеспечению безопасности, выяснять в случае необходимости, не нужна ли им помощь. Сейчас контактировать с этими людьми стало особенно сложно — особенно если кто-то ушел домой на «самоизоляцию». Однако в офисах Ассоциации телефон доверия звонит все чаще и порой голоса на том конце провода проникнуты самым настоящим отчаянием: «Мне нечего есть, мне нужно закупиться продуктами».

«Таким людям мы помогаем связываться с организациями, предлагающими продовольственную помощь или экстренное расселение во временных помещениях. Мы также можем помочь им в рамках их контактов с властями, если возникает необходимость срочного решения каких-то административных вопросов», — объясняет Сандрин Девиллер. Нередко ведь проститутки в Швейцарии — это иностранки с 90-дневной шенгенской краткосрочной визой. Порой им очень мешает языковой барьер и они просто не в состоянии воспользоваться помощью, на которую они имеют полное право. Но проблема здесь не только в этом.

«Наше общество стигматизирует секс-работниц, относится к ним, как к аутсайдерам. Те, в свою очередь, из-за этого не считают себя вправе просить о поддержке и не решаются, например, пойти на благотворительный пункт раздачи бесплатного питания, организованного той или иной благотворительной организацией».

Как говорит далее Сандрин Девиллер, большинство их тех, кто занимается проституцией в Швейцарии, не имеет права на компенсацию упущенной выгоды за счет госбюджета. Тем же, кому такая помощь все-таки полагается, приходится порой еще дожидаться реальных выплат. Ассоциация «Fleur de pavé», как и другие подобные ассоциации в Швейцарии, запустила недавно кампанию по сбору средств, которые пойдут потом на удовлетворение самых насущных потребностей её подопечных.

Женщины на улице, или Клиента тоже накажут

Нормализация ситуации? Её ждать ее секс-работниками придется еще довольно долго. Света в конце туннеля им пока не видно. «Проституция, вероятно, будет находиться под запретом дольше остальных видов индивидуального предпринимательства», — говорит Сандрин Девиллер. «И чем дольше будет длиться запрет, тем чаще мы будем сталкиваться с настоящими человеческими драмами».

Особенно тяжелой может оказаться ситуация в сфере жилья. Многие проститутки сейчас просто зависят от доброй воли владельцев салонов, которые обычно берут с них оплату за пользование своей инфраструктурой, то есть жильем и помещениями для предоставления секс-услуг. Салоны пришлось закрыть, но некоторые хозяева, сочувствуя секс-работницам, разрешали им оставаться жить бесплатно. Другие же были неумолимы: нет денег – тогда освободите площадь!

«Наше общество стигматизирует секс-работников. Поэтому они не считают себя вправе просить о помощи» Сандрин Девиллер

Лоик, менеджер салона во франкоязычном городе Бюль (Bulle) под Фрибуром, рассказал недавно швейцарскому новостному сайту Heidi.news, что он лично сейчас поддерживает двух таких женщин, оказавшихся в изоляции в Швейцарии. «Они румынки, но официально проживают одна в Германии, другая — в Италии. Закрытие границ не позволяет им вернуться домой. Одна из них только что заехала в наш салон, она совсем еще без средств. Я обеспечиваю их питанием, обе могут оставаться в помещениях салона без оплаты так долго, как это потребуется».

В начале кризиса Ассоциация «Fleur de pavé» направила всем менеджерам салонов обращения с просьбой войти в положение секс-работниц и предоставить им временный бесплатный кров. «Как долго они еще будут соглашаться на это, неизвестно», — скептически говорит Сандрин Девиллер, которая очень опасается однажды увидеть под окнами своего офиса толпу бездомных женщин. «Увы! Люди, находящиеся у основания социальной пирамиды — это как раз те, кто больше всех и страдает во время таких кризисов, как этот».

Александр Отт (Alexander Ott), один из руководителей Ведомства полиции кантона Берн, пояснил редакции Swissinfo.ch, что в Берне власти тоже разослали такие письма всем держателям секс-салонов с тем, чтобы те оставили своих работниц — и работников — жить пока в помещениях этих заведений. В большинстве своем так владельцы салонов и поступают. А что насчет иностранных секс-работниц? «У нас были женщины из Испании и Италии, желавшие вернуться домой. Мы помогли им деньгами на дорогу в тех случаях, когда это требовалось», — пояснил Александр Отт.

«Другим иностранкам мы выдаем своего рода справку, или временное разрешение на пребывание. Впоследствии они смогут на её основании продлить срок действия своих миграционных документов как раз на число дней карантина. Потому что ведь им не оставалось ничего иного, кроме как сидеть в Швейцарии без дохода». А что будет в случае, если кто-то из секс-работниц нарушит карантин? «Такие лица действительно есть», — признает Александр Отт. «Их ожидает штраф за нарушение положений Федерального закона «Об эпидемиях». Кстати, наказан может быть и клиент тоже».

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